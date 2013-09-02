Эндрю Гарфилд у Копполы-внучки и Алек Утгофф в роли гуру: 20 главных фильмов Венеции-2020

2 сентября в Венеции начинается первый из крупных фестивалей, проходящий после коронавирусного локдауна. Рассказываем, за какими премьерами на Лидо мы будем следить особенно внимательно.

По понятным причинам (ограничения на перемещение и въезд в Италию, задержки продакшена во время эпидемии и т. п.) нынешняя программа Мостры выглядит несколько необычной: почти полное отсутствие громких имен арт-мейнстрима, сильный крен в сторону итальянского кино. К тому же в этом году в Венеции очень много темных лошадок, что дает надежду на интересные открытия. Впрочем, какие-то важные события фестиваля уже очевидны: новые фильмы Кончаловского, Джиа Копполы и Ивана И. Твердовского, бенефис Алека Утгоффа, док Алекса Гибни про «охотников за разумом» (криминальных психологов) и кое-что для фанатов Marvel.

Основной конкурс

«Дорогие товарищи»

Возможно, самая громкая премьера Венеции — новый фильм любимца фестиваля Андрея Кончаловского. Четыре года назад режиссер получил «Серебряного льва» за картину «Рай» на тему холокоста (а вот байопик Микеланджело, снятый с итальянскими актерами, не удостоился итальянской премьеры). В «Дорогих товарищах» Кончаловский снова обращается к исторической трагедии. Фильм посвящен расстрелу рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Резкое подорожание продуктов и одновременное снижение зарплат вынудило людей выйти на улицы. Демонстранты перекрыли железную дорогу, а затем попытались захватить Новочеркасский горком КПСС. Введенные в город войска открыли стрельбу. По официальным данным, погибло 26 человек. Кроме того, семеро рабочих, которых сочли зачинщиками бунта, были приговорены к высшей мере наказания.

Главная героиня фильма (Юлия Высоцкая, жена режиссера) — партработница Людмила. Убежденная коммунистка-фронтовичка возмущена выступлениями рабочих. Однако среди демонстрантов оказывается и дочь Людмилы, которая работает в заводской лаборатории. Как говорит сам Кончаловский, для него работа над фильмом была попыткой понять надежды и страхи поколения его родителей.

Снимали фильм в Новочеркасске, хотя город с тех пор был значительно перестроен; реквизит и автомобили собирали со всей страны. В массовке принимали участие до 500 человек, был задействован десяток камер. Но фильм отчасти стилизован под советское кино того времени: черно-белая картинка, общие планы, квадратный формат кадра.

«Мир грядущий»

Уроженка Норвегии Мона Фастволд дебютировала на «Сандэнсе» шесть лет назад. С тех пор она была известна в основном как режиссер музыкальных клипов. Кроме того, Фастволд была соавтором сценариев для фильмов своего бойфренда Брэйди Корбета — «Детство лидера» и «Вокс люкс».

Фильм, с которым Фастволд (впервые) едет в Венецию, продюсировал Кейси Аффлек, он же сыграл тут одну из главных ролей. Действие происходит в 1850-е годы на американском фронтире. Две семейные пары — пионеры-переселенцы на Диком Западе — поглощены изнурительным трудом. Эбигейл и Талли становятся подругами, но вскоре между ними укрепляется более глубокая, интимная связь. Взаимная привязанность женщин растет на фоне отчуждения мужей, которые пытаются наладить хозяйство на суровой необжитой земле. Однако ревность мужчин в конце концов приведет к печальной развязке.

«Фрагменты женщины»

Марта и Шон готовятся стать родителями. Рожать Марта намерена дома. Большая ошибка! Подвыпившая акушерка не может принять ребенка, тот погибает. С этого и начинается собственно история, сочиненная драматургом Катой Вебер. Корнел Мундруцо («Белый бог») давно работает с Вебер и уже ставил «Фрагменты женщины» на сцене. Основная часть фильма посвящена тому, как Марта переживает травму, мучается чувством вины и обижается на мужа. Кроме того, она пытается наладить отношения с собственной матерью.

В главных ролях — Ванесса Кирби и Шайа ЛаБаф (это первая англоязычная картина в фильмографии режиссера). По словам Мундруцо, сюжет был вдохновлен скорбным личным опытом — и его, и Вебер. Также для режиссера это история эмансипации, в том числе отсылающая к политическим проблемам Венгрии, где у власти довольно давно находится правое коррумпированное правительство, хотя эта драма и разыгрывается в американских, точнее, бостонских декорациях.

«Снега больше не будет»

Новый фильм Малгожаты Шумовской («Откровения», «Лицо») уже выдвинут на «Оскар» от Польши. Его главный герой — украинский иммигрант Женя, который работает в Польше массажистом. Однако Женя врачует не только тело, но и душу. Клиенты, богатые старики, доверяют мастеру с умелыми руками и приятным украинским акцентом свои тайны и тревоги. Так Женя превращается в гуру: одинокие и несчастные, несмотря на свое богатство, люди спешат на массаж, чтобы услышать, как жить дальше. Женю играет уроженец Украины Алек Утгофф, единственный «хороший русский» в сериале «Очень странные дела» (читайте его интервью о работе в шоу здесь). Для актера это первая главная роль, а Шумовска, чье «Лицо» получило «Серебряного медведя» в Берлине два года назад, вполне может покорить Венецию.

«Земля кочевников»

Китаянка Хлоя Чжао (запомните это имя — на февраль запланирован выход снятой ею марвеловской супергероики «Вечные») исследует бескрайние пространства Америки, экранизируя автобиографическую книгу Джессики Брудер. Писательница в 60 лет осталась без жилья и сбережений из-за экономической рецессии 2008 года. После чего Джессика отправилась, подобно кочевнице, в бесконечное путешествие «в поисках Америки». Оказалось, что подобных ей людей в стране очень много.

Главную роль в «Земле кочевников» играет Фрэнсис МакДорманд. МакДорманд в последние годы укрепилась в амплуа немолодых сильных женщин, и эта роль вполне может принести ей венецианский триумф. А Хлою Чжао за ее поэтический взгляд на американскую природу и социум могут сравнить с Терренсом Маликом.

«Куда ты идешь, Аида?»

Боснийка Ясмила Жбанич была свидетельницей гражданской войны в Югославии, и эхо балканской трагедии слышно в каждом ее фильме (включая и победившую в Берлине-2006 «Грбавицу»). В новой картине армия тогда еще не признанной Республики Сербской (сербский анклав на территории мусульманских Боснии и Герцеговины) осаждает боснийский город Сребреница. Осада кончится взятием города, нападением армии Ратко Младича (он тоже появится в фильме) на колонну отступающих из города гражданских и военных и уничтожением около 7 тысяч мусульман; в 2017-м Международный трибунал приговорит Младича к пожизненному.

Героиня фильма, Аида — переводчица при нидерландском контингенте войск ООН. В Сребренице живут ее муж и сыновья, им грозит гибель. Обе стороны конфликта игнорируют ультиматум ООН, и Аида понимает, что голубые каски не остановят кровопролитие (фактически голландцы сдали бошняков Младичу). Используя инсайдерскую информацию, женщина с риском для жизни пытается спасти свою семью.

«А завтра весь мир»

Леваки и чернорубашечники дерутся на улицах немецких городов — это не историческое прошлое Германии, а ее странное настоящее. Юлия фон Хайнц сняла фильм о современных радикалах, вспоминая свое прошлое политической активистки. Героиня фильма — студентка юрфака Луиза. Учеба сближает ее с антифа, и вскоре девушка включается в борьбу с неонацистами. Левая молодежь ратует за общество равных возможностей для всех, предполагая, что крайне правые хотят построить мир, основанный на ненависти и насилии. Но как антифа должны бороться за свои идеалы? Является ли насилие адекватным ответом на угрозу фашизма? Некоторые товарищи Луизы уверены, что добро должно быть с кулаками. От уроков самообороны левые студенты переходят к активным действиям. Однажды и Луиза возьмет в руки оружие.

«Любовники»

Николь Гарсия — актриса Бертрана Блие и Ален Рене, которая построила собственную успешную карьеру режиссера. Список актеров в ее новом фильме тоже звучит музыкой для киноманского уха. В главной роли — Стэйси Мартин, игравшая молодую Джо из «Нимфоманки» фон Триера и, скажем, Анну Вяземски в «Молодом Годаре». Пьер Нинэ — Ив Сен-Лоран у Леспера и Адриен во «Франце» Озона. Бенуа Мажимель в свое время снялся в «Пианистке» Ханеке.

Главные герои, как очевидно из названия, — молодые неразлучные любовники, которым однажды все же пришлось расстаться. Мелкий преступник Симон случайно убивает человека. В стыде и отчаянии он бежит от цивилизации, а Лиза остается одна. Через три года Симон, теперь подсобный рабочий, живущий на маленьком острове в Индийском океане, встречает Лизу, приехавшую со своим буржуазным мужем Лео на курорт. Грядет новая трагедия.

Программа «Горизонты»

«Мейнстрим»

Семь лет назад внучка Фрэнсиса Форда Копполы уже участвовала в «Горизонтах» — параллельном венецианском конкурсе, где собраны относительно экспериментальные и новаторские фильмы — со своим режиссерским дебютом, молодежной драмой «Пало-Альто». После этой экранизации сборника рассказов Джеймса Франко Джиа Коппола снимала музыкальные клипы. А теперь «Горизонты» встречают ее второй фильм. Из актерского состава «Пало-Альто» в «Мейнстрим» перекочевал Нат Вулф. Также в фильме снялись Эндрю Гарфилд и Майя Хоук (последняя уже привлекла внимание к картине, рекламируя ее в Instagram обнаженной). Еще одна звезда «Мейнстрима» — ветеран отвязного шоу «Чудаки» Джонни Ноксвил. Фильм рассказывает о любовном треугольнике в современную эпоху. Герои «Мейнстрима» проснулись знаменитыми благодаря вирусному ролику в интернете. Теперь корпорации мечтают нагреть руки на их славе, а блогеры пытаются сражаться за свои отношения и свои души. Коппола говорит, что была вдохновлена классическим фильмом Элиа Казана «Лицо в толпе» с Энди Гриффитом.

«Шимпанзе»

Живой классик филиппинского медленного кино Лав Диас уже становился триумфатором Венеции. Причем как в основном конкурсе (с «Женщиной, которая ушла»), так и в «Горизонтах» (с «Меланхолией»). На этот раз «Горизонты» покажут опус режиссера о близости человека к другим гоминидам. Диас выделил именно шимпанзе как наиболее похожего на человека примата. И неслучайно латинское название этой обезьяны — Pan, имя бога-трикстера. Агрессия, алчность, похоть и ярость — вот зеркало, которое демонстрирует человеку природа. Впрочем, Диас не теряет надежды на то, что, изучив и поняв свою животную сущность, мы эволюционируем в более приятных существ. Кстати, фильм длится всего два с половиной часа — примерно вдвое меньше, чем прославленные медитативные работы режиссера.

«Желтая кошка»

Еще один симпатичный гость «Горизонтов» — притча Адильхана Ержанова, представителя казахской «бедной волны», снимающего супернизкобюджетное кино без господдержки и вопреки давлению цензуры, зато с запоминающейся работой художника-постановщика. Кермек отсидел срок и возвращается в родные места. Ему остается одна дорога — вновь присоединиться к захватившей поселок банде и промышлять мелким криминалом. Однако Кермек отравлен вирусом кино. Он уверен, что очень похож на Алена Делона в «Самурае» Мельвиля и мечтает забрать свою девушку Еву, уехать из деревни и открыть кинотеатр. У близких эти идеи вызывают смех, а банда начинает охоту за влюбленными. Перестрелки и погони разворачиваются под бескрайними небесами казахской степи. Фильм дежурно сравнивают с «Бонни и Клайдом», при этом западная критика вспомнила и о «Пустошах» Малика. Наивного героя на пути самурая играет Азамат Нигманов, памятный по роли солдата-простачка в «Конвое» Алексея Мизгирева.

Вне конкурса

«Жвалы»

Шутник Квентин Дюпье, в минувшем году впечатливший критиков «Оленьей кожей», продолжает эксперименты в абсурдистском комедийном хорроре. В «Коже» сюжет строился вокруг роковой куртки-убийцы, в ранней «Шине» — вокруг шины (тоже убийцы), а центральный персонаж «Жвал» — крупная, размером с собаку, муха-мутант. Двое оболтусов обнаружили насекомое в багажнике машины и теперь колесят с нею по стране, чтобы брать деньги за просмотр. По словам Дюпье, в этой работе он впервые отходит от темы смерти, чтобы сфокусироваться на… жизни и на дружбе! Актриса Корали Руссье пришла в фильм «Жвалы» из «Кожи», одну из ролей также сыграет звезда «Жизни Адель» Адель Экзаркопулос.

«Ночь в раю»

Корейское кино продолжает экспансию. Вне конкурса в Венеции — новая работа Пак Хун-джона (вы наверняка смотрели снятый по его сценарию триллер «Я видел дьявола»). «Ночь» — история гангстера, который решил выйти из преступного бизнеса, чтобы ухаживать за больными сестрой и племянником. Вскоре несчастные родственники погибают во время покушения на героя. После серии ответных убийств гангстер скрывается на удаленном острове, который кажется райским местом. Здесь живут отшельник и его смертельно больная племянница. Беглец и девушка влюбляются друг в друга, но полюбить жизнь уже не могут.

«Одна ночь в Майами»

Режиссерский дебют актрисы Реджины Кинг — кинопостановка восторженно принятой пьесы Кемпа Пауэрса, тоже дебютной. События (вымышленные) охватывают один вечер 1964 года. Герои реальные. Красивый 22-летний боксер Кассиус Клей (еще не сменивший имя на Мохаммеда Али) празднует победу над Сонни Листоном. Он встречается с певцом Сэмом Куком, футболистом Джимом Брауном и политическим активистом Малкольмом Икс. Все они молоды, на пике карьеры. Их застольная беседа посвящена темам, актуальным и сегодня: этническая и расовая идентичность, капитализм, сопротивление. Кстати, Реджина Кинг играла в сериале «Американское преступление» активистку «Нации ислама», одним из лидеров которой был Малькольм Икс. Кинг отмечает, что ее фильм — политическое заявление, а в речах героев она видит пример того, как нужно говорить неудобную правду.

«Герцог»

Фильм тихого английского классика Роджера Мишелла — история про маленького человека, который восстал против системы и заодно спас свой брак. А также это увлекательный детектив, посвященный единственному случаю кражи картины из Национальной галереи в Лондоне. Примечательно, что едва ли не большинство британцев поддержало похитителя.

В 1961-м правительство Британии выкупило портрет герцога Веллингтона кисти Франсиско Гойи у американского миллионера. Пенсионер Кемптон Бантон, раздраженный счетами за телевидение (точнее, необходимостью платить налог на принимающее устройство из своей скромной пенсии), украл полотно и анонимным письмом потребовал правительство направить 140 тыс. фунтов на компенсацию налога на телевизор беднякам. Бантон вернул портрет через четыре года (его требование так и не было выполнено), сдался властям и отсидел три месяца. Лишь в 2012-м были рассекречены все обстоятельства дела: как выяснилось, в 1969-м в краже сознался... сын пенсионера (полиция в общем и подозревала, что грузный старик физически не мог сам провернуть эту операцию). Мишелл в своем фильме хочет «окончательно очистить Бантона от паутины лжи». Пожилую чету Бантон сыграли Джим Бродбент и Хелен Миррен.

«Ночь»

Джанфранко Рози продолжает соединять документальное и эпическое. Напомним, что его прошлый фильм «Море в огне» о миграционном кризисе на Лампедузе удостоился главной награды на Берлинском кинофестивале в 2016-м. А следующие три года Рози провел на Ближнем Востоке: Сирия, Ирак, Курдистан, Ливан. Между гражданскими войнами, терактами, бомбардировками, падениями диктатуры и вторжениями армий, как заметил режиссер, продолжается мирная жизнь. Рядом с линией фронта простые люди неуклонно продолжают обустраивать дома, работать, готовить, воспитывать детей. Несмотря на ужасные условия, жизнь находит себе дорогу.

«Хоппер/Уэллс»

Не первая фестивальная документальная премьера в последние годы, обращенная к феномену Орсона Уэллса. Исторический документ — двухчасовая беседа Уэллса с Деннисом Хоппером за обедом в 1970 году. Пир богов или попойка неудачников? Хоппер в это время еще на вершине славы, его дебют «Беспечный ездок» восторженно принят в Каннах. Но в 1970 году он как раз работает над провалившейся картиной с несчастливым именем «Последний фильм», а Уэллс всеми воспринимается как титан, переживший свое время, и он начинает работу над своим opus magnum «Другая сторона ветра», который смогли выпустить лишь два года назад. Старый лев и молодой бунтарь обсуждают искусство, Америку, будущее за бесконечной трапезой, сегодня похожей на пир в Вальхалле. Кстати, режиссером фильма числится Уэллс!

«Безумный, но не псих»

Только в прошлом году Алекс Гибни прогремел с двумя успешными документалками. Inventor рассказывала о медицинском стартапе Элизабет Холмс, оказавшемся аферой, а «Гражданин Х» — о Ходорковском и других фигурах российской оппозиции. Тема нового фильма Гибни не менее актуальна. Это исследование психики серийных убийц на основе книг и интервью криминалиста-психолога Дороти Льюис. Ученая задается вопросом: почему некоторым людям неудержимо хочется убивать? Пообщавшись с Тедом Банди и другими маньяками-знаменитостями, ответ она, как правило, находит в травмах детства (это, впрочем, не новость — в «Охотнике за разумом» эта мысль повторяется из серии в серию). Новость в другом: Гибни сделал не традиционный док с говорящими головами, а фильм-коллаж, соединяющий несколько техник, от анимации до cinema verite. В финале Гибни уже сам задает вопрос об уместности смертной казни. Приятный сюрприз: закадровый текст читает Лора Дерн.

Секция «Дни Венеции»

«Конференция»

В параллельной венецианской программе (аналог каннского «Двухнедельника режиссеров») — два фильма молодых российских режиссеров. Во-первых, новая работа любимца «Кинотавра» Ивана И. Твердовского. Тема фильма отчасти перекликается с «Товарищами» Кончаловского — отражение национальной трагедии в жизни отдельной семьи. «Конференция» обращается к событиями 2002 года, когда террористы захватили заложников в Театральном центре на Дубровке. Героиня Натальи Павленковой 17 лет провела в монастыре. Там она замаливала грех, который совершила в день захвата зрителей «Норд-Оста». По благословению священника монахиня возвращается в Москву, чтобы, во-первых, помириться со своей дочерью, а во-вторых, устроить поминальный вечер, собрав выживших после теракта. Этот вечер власти города и называют «конференцией».

«Китобой»

Полнометражный дебют другого выпускника «Кинотавра», Филиппа Юрьева (9 лет назад он громко заявил о себе короткометражкой «Песня механической рыбы»), снятый в международной копродукции фильм. Действие разворачивается в рыбацком поселке на Чукотке. Простой паренек-охотник Лешка из интерната влюбляется по переписке в застенчивую девочку из американского Детройта. Он решается на отчаянный поступок, чтобы стать ближе к своей первой любви. Лешке помогает такой же отчаянный товарищ. Главные роли сыграли местные подростки-детдомовцы Владимир Анохов и Владимир Любимцев. Также в фильме появится Кристина Асмус, которая как видение раздевается перед чукотскими китобоями.