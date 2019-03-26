10 лучших моментов сериала «Последний министр»

Константин Богомолов в роли Никиты Михалкова



Богомолов — суперзвезда московской театральной сцены, герой светской хроники (женат на Ксении Собчак), а с некоторых пор еще и постановщик сериалов — появляется тут в камео вальяжного режиссера, одним звонком ассистентке спасающего Тихомирова от международного позора. Министр случайно подал начальству под видом федеральной избирательной программы фантастический рассказ, написанный швейцарским неонаци, и теперь режиссер выкупает права на экранизацию опуса, чтобы оригинальный текст нигде не засветился.

Явление Богомолова — само по себе пасхалка, но тут он еще блестяще пародирует Никиту Михалкова с его барскими манерами и патриархальной уверенностью в себе. «Ты мою оскаровскую речь видел?» Для справки: у Михалкова один «Оскар» и две номинации; российский оскаровский комитет стабильно выдвигает на премию каждый новый фильм Никиты Сергеевича.

Еще пара примеров синефильских шуток в сериале. В двенадцатой серии Тихомиров слушает в машине радио, в эфире упоминают румынского посла в России Кристиана Мунджиу. На самом деле это режиссер новой румынской волны, лауреат «Золотой пальмовой ветви» за «4 месяца, 3 недели и 2 дня».

В сцене, где героиня Ольги Сутуловой пишет электронное письмо по поводу покупки необитаемого острова, обратите внимание на имя адресата. Аарон Соркин — любимый голливудский сценарист Волобуева, лауреата «Оскара» за «Социальную сеть». А в тринадцатой серии Волобуев сам появляется в камео в образе режиссера, снимающего проморолик с участием Тихомирова. Наконец, один раз мельком в кадре произнесут имя Станислава Зельвенского, петербургского кинокритика «Афиши», с которым дружен Волобуев.