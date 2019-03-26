10 лучших моментов сериала «Последний министр»

Перед выходом финальной серии (это произойдет 23 мая) вспоминаем самые смешные и возмутительные происшествия с сотрудниками министерства перспективного планирования вообще и горе-министром Тихомировым в частности.
Осторожно: спойлеры!
1
Тихомиров и спойлеры
Въехав в свой кабинет, новоиспеченный министр Тихомиров (Ян Цапник) первым делом меняет картину, висящую над его рабочим местом. У его предшественника висело полотно американца Копли «Уотсон и акула», а Тихомиров патриотично вешает работу современной российской художницы Несыповой «Убийство Петра Столыпина», даже не понимая, что именно на ней изображено (вообще-то это жирный авторский спойлер, сразу же предрекающий герою катастрофу на новом поприще). Не понимает Тихомиров и саркастических намеков своего зама Ксении Борисовны Нечаевой (Ольга Сутулова), которая тут же предостерегает начальника от частых походов в театр (в 1911-м провокатор Богров застрелил реформатора Столыпина в антракте «Сказки о царе Салтане»). Просто министр еще не дочитал книжку из серии «Жизнь замечательных людей» про своего кумира и просит не спойлерить ему финал.
2
Якубович и барабан
Первой инициативой министра Тихомирова становится приостановка закона о мате. Народ ликует, на телевидении матерятся даже ведущие прогноза погоды, а Якубович в «Поле чудес» просит участников вращать «***[треклятый] барабан».
Российские СМИ вообще становятся постоянным объектом сатиры «Последнего министра», так что стоит следить за деталями: внимательно читать заголовки газет в руках у героев и бегущую строку новостей на телеканале «Дрожь» (в роли его ведущей — соавтор сценария «Министра» Елена Ванина). В восьмой серии присутствует продолжительная пародия на авторскую программу Владимира Познера на Первом — передача «Поздно» с пожилым ведущим, который очень недоволен, что Тихомиров пришел к нему на интервью вместо приболевшего рэпера Оксимирона.
3
Срыв Тихомирова на съезде
В финале второй серии Тихомиров мирно дремлет в президиуме на съезде «Гордости нации» — молодежного движения со зловещей красно-бело-черной символикой. Наконец слово предоставляется дорогому гостю. Тут в мозгу тишайшего министра что-то перещелкивает, и поклонника Столыпина несет в штормовые воды нонконформизма: «Вот у меня дочь примерно ваших лет. Она не такая, как вы. Хрен ее знает, что у нее там в голове, но когда она вырастет, то не захочет возглавить департамент хер знает чего, который если сжечь вместе с сотрудниками, всем только легче станет».
Линия с дочкой получит интересное продолжение в порноэпизоде «Министра» (шестая серия).
4
Константин Богомолов в роли Никиты Михалкова
Богомолов — суперзвезда московской театральной сцены, герой светской хроники (женат на Ксении Собчак), а с некоторых пор еще и постановщик сериалов — появляется тут в камео вальяжного режиссера, одним звонком ассистентке спасающего Тихомирова от международного позора. Министр случайно подал начальству под видом федеральной избирательной программы фантастический рассказ, написанный швейцарским неонаци, и теперь режиссер выкупает права на экранизацию опуса, чтобы оригинальный текст нигде не засветился.
Явление Богомолова — само по себе пасхалка, но тут он еще блестяще пародирует Никиту Михалкова с его барскими манерами и патриархальной уверенностью в себе. «Ты мою оскаровскую речь видел?» Для справки: у Михалкова один «Оскар» и две номинации; российский оскаровский комитет стабильно выдвигает на премию каждый новый фильм Никиты Сергеевича.
Еще пара примеров синефильских шуток в сериале. В двенадцатой серии Тихомиров слушает в машине радио, в эфире упоминают румынского посла в России Кристиана Мунджиу. На самом деле это режиссер новой румынской волны, лауреат «Золотой пальмовой ветви» за «4 месяца, 3 недели и 2 дня».
В сцене, где героиня Ольги Сутуловой пишет электронное письмо по поводу покупки необитаемого острова, обратите внимание на имя адресата. Аарон Соркин — любимый голливудский сценарист Волобуева, лауреата «Оскара» за «Социальную сеть». А в тринадцатой серии Волобуев сам появляется в камео в образе режиссера, снимающего проморолик с участием Тихомирова. Наконец, один раз мельком в кадре произнесут имя Станислава Зельвенского, петербургского кинокритика «Афиши», с которым дружен Волобуев.
5
Уронили Барто на пол
Нетрудно заметить, что в «Последнем министре» действительно главный персонаж вовсе не мягкотелый Тихомиров, а его заместительница, железная леди Ксения Нечаева, которая блестяще разыгрывает любые многоходовочки и в целом помыкает начальством в своих интересах.
В четвертом эпизоде выясняется, что эффективный стоицизм чиновницы — симптом самой обычной депрессии. Нечаева с детства была не в силах принять окружающий мир во всей его несуразности. Чтобы сохранить рассудок, она регулярно ездит полдничать бургером в один московский дворик, любимый ею с детства. Но там устраивают реновацию, угрожающую нечаевскому психическому здоровью, — устанавливают памятник Агнии Барто, от стихов которой Ксению Борисовну тошнит с детства. Кольцевая композиция эпизода наглядно демонстрирует эффективность работы Нечаевой: в финале серии отпиленная медная голова демонтируемой поэтессы прикатится под ноги умиротворенной методологини.
6
Тихомиров показывает…
Незадачливый пиарщик Дударь (Алексей Золотовицкий) приводит в министерство свою одноклассницу Тоню Редькину (видимо, намек на секс-блогера Елену Рыдкину), топ-менеджера популярного порносайта (Тоню играет Анна Чиповская, еще одна важная планета в личной вселенной Романа Волобуева — он ее снимал в фильме «Блокбастер» и явно считает актрису своим талисманом).
Конторе Тоня нужна для головокружительной аферы — обойти Минкульт с его возрастными рейтингами, легализовав порно и получая с него лицензионные отчисления. Для маркировки продукции в министерстве разработан ряд пиктограмм: груди, сердечко и, наконец, веселый фаллос. Именно его Тихомиров и показывает по ошибке на заседании правительства к конфузу всех присутствующих.
7
Мерзликин в перьях
Находясь ровно на середине сквозного сюжета в седьмой серии, «Последний министр» вдруг делает шаг назад на 20 лет. Получасовой, внезапно черно-белый эпизод с развернутым флешбэком рассказывает, как в далеком 2000 году аспирантка Нечаева познакомилась со студентом вечернего отделения Тихомировым. Сытые нулевые встают будто бы в дымке, лучась ностальгическим лиризмом; странная и прекрасная эпоха неограниченных возможностей.
Не верите? Вот вам сокрушительное доказательство того, что в светлом прошлом Нечаевой и Тихомирова было возможно все: Андрей Мерзликин, который, вместо того чтобы с суровым лицом рассекать русское бездорожье на черном «бумере», выступает как дрэг-квин в роскошном притоне почему-то под песню «ВИА Гра» «Я не вернусь», вообще-то написанную на год позже показанных в эпизоде событий.
8
Случай в деревне Мертвое
Не по своей воле едет в регионы Викентьев (Сергей Епишев), второй зам Тихомирова: начальство отправило его в глубь России с важной миссией — подготовить к федеральному эфиру свинопаса из глухомани. Оказавшись по воле глупого автонавигатора ночью вне зоны действия сети, не пойми где, Викентьев скоро обнаружит себя связанным и с кляпом во рту. А по коридору какого-то не то амбара, не то сарая к нему зловеще идет… поросенок. После этого инцидента Викентьев уже никогда не будет прежним.
Вечное противостояние наших и городских разыграно тут не только как дань интернациональной хоррор-традиции — дело не в связавшем франта Викентьева мужичке, а в пятачке. Поросенок — тотемное животное режиссера Волобуева. Еще в бытность свою кинокритиком он не раз признавался, что главный фильм в его личной истории кино — это даже не «Чужой», а «Бэйб».
9
Недонуар
Тихая радость киномана — неонуар в идиотически номенклатурных декорациях. В десятом эпизоде Нечаева подозревает, что в министерстве завелся крот, который сливает мэрии информацию об озарениях Тихомирова. Контрразведкой займется загадочный Ухов (Сергей Степин), человек с лицом тюремщика, отвечающий в министерстве не пойми за что. Ухов подозревает Скворцову и решает проследить за ней после работы.
Дальнейшее — бюджетный вариант неоновых фантазий Николаса Виндинга Рефна (еще один автор, уважаемый Волобуевым): идиотически серьезный Ухов — весь в шпионском образе, при шляпе и в плаще — крадется за жертвой в сумраке, освещенном в кислотные цвета, под эстакадой монорельса.
Изящная пародия завершится традиционно абсурдом: Ухов застукает Скворцову… с любовником в машине. Обиженная до глубины души стажерка вывалит на голову горе-сыщика всю свою боль: и живет она в Кузьминках с родителями, и зарплата у нее — 23 тысячи, и ухажер ну так себе, работает в «Евросети». Тут Ухов вспоминает, что в кабинете Тихомирова установлена веб-камера, транслирующая все мозговые штурмы прямо в мэрию.
10
Тихомиров и Шелленберг
Двенадцатая серия «20 минут» — самый концептуальный и самый камерный эпизод «Последнего министра»: все действие тут ограничено салоном служебного автомобиля, который застрял в пробке. Здесь Тихомиров слышит новость о том, что самолет со всем правительством пропал с радаров, и, стало быть, он внезапный преемник.
На 20 минут, не выходя из служебной машины, бесперспективный министр становится президентом РФ (правда, только в своем воображении) и произносит программный монолог. Блистательно разрешив все международные конфликты, вступив в НАТО и отдав Курилы, Тихомиров берется за культуру: «Культурой совсем никто не занимается. А раньше при советской власти какие фильмы были: „Буратино“, Тарковский, „Семнадцать мгновений весны“. А герои какие были: Штирлиц, Шелленберг. Все подтянутые, красавцы, в черной форме. Подражать им хотелось! А сейчас чего? Монеточка, рэпер Гнойный…»