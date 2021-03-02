Что посмотреть: «Я не шучу» — злободневная комедия о стендапе и жизни после 40

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про комедийный сериал «Я не шучу», продюсерами которого выступили Александр Незлобин и Сергей Светлаков, а сценаристками — Елена Красильникова и Елена Новикова.

В центре сюжета сериала оказывается сама Елена Новикова. Ей 49 лет, у нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. А по вечерам Елена рассказывает о своей жизни со сцены, потому что она еще и стендап-комик и победительница первого сезона шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ.

Чем «Я не шучу» походит на «Ольгу» с Яной Трояновой и «Удивительную миссис Мейзел» и чем принципиально отличается от них? Почему обычный московский жилой район Кузьминки стал идеальным местом действия сериала? И как юмор помогает Елене справляться со всеми житейскими неприятностями?

Смотрите «Я не шучу» только на КиноПоиск HD в Плюсе

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.