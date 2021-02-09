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«Ганнибал», «Дать дуба в округе Юба» и «Я не шучу»: 12 премьер марта на КиноПоиск HD

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Столичная стендаперша, психотерапевт-каннибал, отчаянная домохозяйка, путешественница сквозь время и сверхскоростной супергерой — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре.

«Я не шучу»

Премьера: 4 марта (эксклюзивно в Плюсе)

Елена Новикова, победительница шоу «Открытый микрофон» и участница проекта Stand Up на ТНТ, решила переосмыслить свой жизненный опыт в сериале. Ее героиня Лена — 49-летняя москвичка, у нее одна собака, одна свекровь, двое детей, два бывших мужа и три кредита. Она ушла из театра и теперь эпизодически снимается в кино и сериалах, а еще пытается построить карьеру стендаперки. На последние 500 рублей Лена купит в магазине вино вместо хлеба с маслом. А на выступлении будет об этом шутить. Сценарий Новикова написала вместе с Еленой Красильниковой. Продюсеры сериала, снятого для КиноПоиск HD, — Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Бывших мужей сыграли Алексей Розин («Нелюбовь») и Анатолий Белый («Оптимисты», «Кол-центр», «Метро»), а нового бойфренда — Николай Шрайбер («Аритмия», «Обычная женщина»). Всего в сериале восемь эпизодов по 20—25 минут каждый. 4 марта можно посмотреть сразу три.

«Дать дуба в округе Юба»

Премьера: 4 марта (в Магазине)

Черная комедия в духе братьев Коэн, снятая Тейтом Тейлором, режиссером «Прислуги». Главная героиня Сью Баттонс (Эллисон Дженни) переживает кризис: никто из близких, включая сестру Нэнси (Мила Кунис) и мужа Карла (Мэттью Модайн), не то что не вспомнили про ее день рождения, они вообще не хотят ее замечать. Вместо праздничного ужина с женой Карл отправляется в придорожный мотель к любовнице, и там его находит Сью. От этого он умирает на месте, а она прячет его труп и решает получить свою минуту славы. Сью объявляет мужа пропавшим и начинает рассказывать об этом на ток-шоу. Жаль, она не знает, что Карл одолжил много денег у бандитов (среди них есть комичная Аквафина). И теперь они его ищут, убивая всех на своем пути.

«Девушка, подающая надежды»

Премьера: 5 марта (эксклюзивно в Плюсе)

Кэсси (Кэри Маллиган) каждый вечер отправляется в бар или ночной клуб. Там она притворяется пьяной и каждый раз находит мужчин, которые очень хотят ей «помочь». Но когда они привозят ее к себе домой, Кэсси резко «трезвеет» и объясняет, почему так поступать не стоит. Когда-то с подругой Кэсси случилась беда, и теперь героиня не может простить ни обидчиков, ни себя. Триллер Эмиральд Феннел (режиссерский дебют сценаристки второго сезона «Убивая Еву») использует штампы поджанра rape revenge. Количество сюжетных поворотов зашкаливает, а смотреть на то, что устраивает Маллиган, можно вечно. Еще один бонус — стендап-комик Бо Бёрнэм в яркой роли второго плана.

«Американские боги», 3-й сезон

Премьера: 16 марта (в Магазине)

Экранизация культового романа Нила Геймана продолжает анализировать запутанную мифологию современной Америки. Главный герой Тень Мун (Рики Уиттл) перебирается в городок Лейксайд, штат Висконсин, чтобы спрятаться от новых богов и выяснить природу собственной божественности. «Американские боги» вновь сменили шоураннера (отвечавший за второй сезон Джесси Александр уступил место Чарльзу Х. Игли), а роль Мэрилина Мэнсона после серии обвинений в абьюзе была сведена к минимуму. Из новых лиц в сезоне также есть Дэнни Трехо и Иван Реон.

«Воздушный бой»

Премьера: 18 марта (в Плюсе)

Фантастический фембоевик Розанны Лян по сценарию Макса Лэндиса. В разгар Второй мировой офицер Мод Гэррет (Хлоя Грейс Морец) присоединяется к экипажу американского бомбардировщика. Поначалу она вступает в противостояние с токсичной маскулинностью, а потом — с гремлином, который нападает на самолет. Нарочито нереалистичный фильм, сделанный в лучших традициях 1980-х, пришелся по душе критикам: на Rotten Tomatoes у него нестыдный процент свежести — 77%.

«Тайна Келлс»

Премьера: 20 марта (эксклюзивно в Плюсе)

Анимационный номинант на «Оскар» для тех, кто остался в восторге от недавней «Легенды о волках». Их роднят не только создатели (режиссер Томм Мур, продюсер Нора Туми и художник Росс Стюарт), но и тематика: действие происходит в средневековой Ирландии, а главный герой — любопытный подросток. 12-летний Брендан, племянник аббата, изучает легендарную Келлскую книгу и сталкивается с удивительной кельтской магией. Очень красивое и трогательное зрелище для зрителей любого возраста.

«Саранча»

Премьера: 21 марта (эксклюзивно в Плюсе)

Четырехсерийная версия триллера Егора Баранова («Гоголь. Начало», «Аванпост»), спродюсированная Александром Цекало и Константином Эрнстом. Провинциальный поэт Артем (Петр Федоров) и столичная мажорка Лера (Паулина Андреева) встречаются на курорте, но долгой счастливой жизни не будет: девушка выйдет замуж за обеспеченного мужчину, а парень станет альфонсом. Однако притяжение, которое сохранится между героями, приведет их к мрачным последствиям.

«Шиттс Крик», шесть сезонов

Премьера: март-апрель (в Плюсе)

Канадский ситком про богатую семейку, которая учится новой жизни. Миллиардер Джонни Роуз (Юджин Леви), его жена-актриса Мойра (Кэтрин О’Хара), их дети Дэвид (Дэн Леви) и Алексис (Энни Мерфи) внезапно оказываются нищими, после того как бизнес отца прогорел. Героям приходится переехать в скромную сельскую общину Шиттс Крик, которую они в шутку купили несколько лет назад. Популярный ситком завершился в 2020 году, напоследок установив несколько рекордов — получил аж девять (!) статуэток «Эмми», включая все актерские. Такого в истории премии никогда не было. На КиноПоиск HD сериал выйдет в эксклюзивной озвучке «Кубика в кубе».

«Ганнибал», три сезона

Премьера: март (в Магазине)

Если в недавней «Клариссе», вольном сиквеле «Молчания ягнят», вам не хватило психолога-каннибала, то самое время обратиться к шоу Брайана Фуллера. «Ганнибал» — это приквел серии романов Томаса Харриса, в котором рассказывается о сотрудничестве профайлера ФБР Уилла Грэма (Хью Дэнси) и доктора Лектера (Мадс Миккельсен), титулованного эксперта по психологии. Они составляют психологические портреты жестоких маньяков, но Грэм не знает, что у его коллеги тоже есть секреты. У этого мрачного сериала до сих пор очень много поклонников по всему миру, и их становится все больше.

«Карточный домик», шесть сезонов

Премьера: март-апрель (в Магазине)

Первый хит Netflix, который помог стриминг-сервису раскрутить собственные шоу. Шоураннер Бо Уиллимон («Мартовские иды») и продюсер Дэвид Финчер переосмыслили одноименный британский сериал и перенесли события на американскую политическую почву. Конгрессмен-демократ Фрэнк Андервуд (Кевин Спейси) и его жена Клэр (Робин Райт) сметают всех конкурентов во время политического восхождения — от коллег по партии до пронырливых журналистов. Сеттинг и история по-прежнему актуальны: последние президентские выборы в США продолжают порождать скандалы, которые легко вписались бы в «Карточный домик».

«Чужестранка», пять сезонов

Премьера: март-апрель (в Магазине)

Фэнтези-мелодраму по мотивам серии романов Дианы Гэблдон можно посмотреть на КиноПоиск HD перед выходом последнего шестого сезона. В конце Второй мировой войны медсестра Клэр Рэндалл (Катрина Балф) прогуливается в Шотландии у странных дольменов, после чего таинственным образом оказывается в середине XVIII века в разгар гражданской войны между англичанами и шотландцами. Она осваивает новые правила жизни, влюбляется в шотландца Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн) и сталкивается с психопатичным английским капитаном, как две капли воды похожим на ее мужа из ХХ века. Шоураннером сериала стал Рональд Д. Мур, ответственный за «Звездный крейсер „Галактика“» и «Ради всего человечества».

«Флэш», 7-й сезон

Премьера: скоро (эксклюзивно в Плюсе)

Когда-то канал CW построил собственную супергеройскую вселенную, основанную на комиксах DC. Флагманское шоу «Стрела» уже завершилось, а вот «Флэш» даже не думает останавливаться. В новом сезоне Барри Аллен (Грант Гастин) ищет свою жену Айрис (Кэндис Паттон) и вновь сталкивается с суперзлодеем Годспидом. Также обещают возвращение большой звезды из предыдущих сезонов, но кто это будет — пока что тайна.

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В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
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