«Ганнибал», «Дать дуба в округе Юба» и «Я не шучу»: 12 премьер марта на КиноПоиск HD

Черная комедия в духе братьев Коэн, снятая Тейтом Тейлором, режиссером «Прислуги». Главная героиня Сью Баттонс (Эллисон Дженни) переживает кризис: никто из близких, включая сестру Нэнси (Мила Кунис) и мужа Карла (Мэттью Модайн), не то что не вспомнили про ее день рождения, они вообще не хотят ее замечать. Вместо праздничного ужина с женой Карл отправляется в придорожный мотель к любовнице, и там его находит Сью. От этого он умирает на месте, а она прячет его труп и решает получить свою минуту славы. Сью объявляет мужа пропавшим и начинает рассказывать об этом на ток-шоу. Жаль, она не знает, что Карл одолжил много денег у бандитов (среди них есть комичная Аквафина). И теперь они его ищут, убивая всех на своем пути.