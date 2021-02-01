«Я не шучу» — новый комедийный сериал КиноПоиск HD от студии «Свердловск» и продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова. Главную роль в проекте, основанном на реальной истории, исполнила Елена Новикова, стендап-комик и участница проекта Stand Up. Она не только сыграла главную героиню сериала, но и написала сценарий совместно с Еленой Красильниковой.

В центре сюжета — 49-летняя Лена, стендап-комик и актриса с двумя детьми, двумя бывшими мужьями, свекровью и собакой. Она живет в Кузьминках, днем снимается в массовке, а вечером выступает в стендап клубах, где рассказывает о своей жизни. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу.

По словам Новиковой, события сериала во многом основаны на ее собственной жизни, но «уже отрефлексированы, прожиты и кажутся смешными».

Вместе с Еленой Новиковой в сериале снялись Алексей Розин, Анатолий Белый, Артем Кошман, Таисия Битюкова и Николай Шрайбер.

Первые два эпизода сериала станут доступны эксклюзивно на КиноПоиск HD 4 марта.