Сериалы марта: «Я не шучу», «Сокол и Зимний Солдат» и «Чикатило»

Первый весенний месяц будет кровавым: сразу два российских стриминга выпускают сериалы о маньяках и кровососах. Disney порадует долгожданными приключениями оставшихся от Мстителей героев, а КиноПоиск HD приготовил историю взрослой, но неумудренной жизнью стендаперши.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Топ-5
«Я не шучу», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 4 марта
49-летняя москвичка Лена выступает в стендап-клубах и приходит на вечерние шоу, но ее жизнь далека от звездной. Кредиты, кризис среднего возраста и большая «переполненная» семья — Лена воспитывает двух детей и одну собаку, а еще постоянно общается с двумя бывшими мужьями и одной бывшей свекровью. Материал она черпает в собственной повседневной жизни и рассказывает о ней без прикрас.
Главную роль в «Я не шучу» сыграла стендап-комик Елена Новикова, и в его основу легли некоторые события и факты из ее реальной жизни (мужья, дети, свекровь, собака и квартира в Кузьминках). Сценарий в соавторстве с Новиковой написала Елена Красильникова, а спродюсировали сериал Александр Незлобин и Сергей Светлаков.
«Поколение», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 11 марта (премьера трех серий)
Стильное шоу о старшеклассниках и их проблемах: школьный буллинг, споры с бумерами, попытки разобраться с собственной гендерной и сексуальной идентичностью. Создатели «Поколения» обещают честный взгляд на современных подростков (шоу основано на личном опыте Зельды Барнз, одной из продюсеров), а тон сериала в общих чертах описывается как «мрачный, но игривый».
«Поколение» может стать одним из главных хитов 2021-го. Во-первых, исполнительный продюсер шоу — Лина Данэм, автор культовых «Девочек». Во-вторых, «Поколение» явно выступает на том же поле, что другие популярные шоу HBO — «Эйфория» и «Мы те, кто мы есть». Вместо звезд-подростков — малоизвестные актеры, а хронометраж каждой серии для большей легкости составляет всего полчаса.
«Вампиры средней полосы», 1-й сезон
Где смотреть: START — с 18 марта
Комедийное фэнтези про российскую глубинку — действие происходит в Смоленске, где уже давно обосновались вампиры. Они мало похожи на героев страшных сказок: живут тихо, стараются обходиться без кровопролития, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, и стараются работать на благо общества. Так, дед Слава (Юрий Стоянов) когда-то основал Смоленск и теперь болеет за него душой. Оставшийся после наполеоновской войны Жан (Артем Ткаченко) работает патологоанатомом в морге и многие диагнозы может определить на вкус. Но из-за серии жестоких убийств вампиры оказываются под угрозой: в Смоленске появляются хранители во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева), отвечающие за соблюдение законов, а из Москвы прибывают следователи.
Помимо Стоянова, Ткаченко и Догилевой, в сериале снялись Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и Ольга Медынич. Режиссер «Вампиров» — Антон Маслов («ИП Пирогова»), а над сценарием работали Дмитрий Шепелевич, Алексей Акимов, Константин Гарбузов («Фитнес») и Дмитрий Крепчук («Отель „Элеон“»).
«Сокол и Зимний Солдат», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — c 19 марта
Капитан Америка ушел на покой, и его фирменный щит и звание теперь носит супергерой Сокол (Энтони Маки). Помогать ему будет старый друг Капитана — Баки Барнс (Себастиан Стэн), который после долгих лет забытья пытается разобраться в современном устройстве мира. Дуэту придется столкнуться с группой анархистов «Флэг-Смэшеров», ультрапатриотом по кличке Агент США (Уайатт Рассел), экс-агентом «Щ.И.Т.» Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп) и внезапно вернувшимся злодеем — бароном Земо (Даниэль Брюль), который пытался уничтожить супергероев в фильме «Первый Мститель: Противостояние».
Киновселенная Marvel в этом году уже презентовала экспериментальный супергеройский ситком «Ванда/Вижн» на стриминге Disney+. «Сокол и Зимний Солдат» подхватят эстафету, вернувшись к более знакомой эстетике. Это политический боевик в духе последних фильмов про «Капитана Америку» с большим количеством героев, появлявшихся в киновселенной. Сериал разработал Малкольм Спэллман (сценарист «Империи»), а все эпизоды сняла Кари Скогланд («Каратель», «Ходячие мертвецы»).
«Неуязвимый», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 26 марта (премьера трех серий)
17-летний Марк — сын Нолана Грейсона, самого могущественного супергероя Земли. Так что к обыкновенным подростковым переживаниям добавляются терзания другого рода: достоин ли он отцовского наследия? Марк способен летать, его тело регенерирует с невероятной скоростью, а сам он наделен сверхчеловеческой силой. Но достаточно ли этого для того, чтобы обрести уверенность в себе?
Долгожданная экранизация одноименного комикса Роберта Киркмана (создатель «Ходячих мертвецов») превратилась в анимационный сериал. За озвучание персонажей отвечают Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Зази Битц, Сандра О, Марк Хэмилл и Сет Роген. Это не единственная экранизация «Неуязвимого» — параллельно разрабатывается полнометражный фильм, за который отвечают Роген и Эван Голдберг.
Остальные премьеры
«Обломки», 1-й сезон
Где смотреть: NBC, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 2 марта
Жизнь на Земле становится непредсказуемой, после того как на планету падают обломки космического корабля пришельцев. После этого, например, люди начинают видеть давно умерших близких. Спецагенты Великобритании и США Финола Джонс (Риэнн Стил) и Брайан Беневенти (Джонатан Такер) пытаются выяснить, что происходит. Для этого им придется работать в команде, ведь иначе не получится спасти людей, на чьи жизни влияют обломки корабля. А им угрожает большая опасность! Сериал, напоминающий «Секретные материалы», спродюсировал Дж. Х. Уаймен («Грань»).
«Мышь», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — c 3 марта
Корейская криминальная драма от сценаристки Чхве Ран («Ильджимэ»). Чон Ба-рым (Ли Сын-ги) только пришел в полицию и потому идеализирует эту работу. Однако вскоре происходит серия жестоких убийств, по которым видно, что это дело рук маньяка. Новичку придется измениться, чтобы поймать преступника, который терроризирует всю страну.
«Тихоокеанский рубеж: Темная зона», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 марта (премьера всех серий)
Гильермо дель Торо больше не планирует развивать начатую им франшизу, но тут на помощь приходит Netflix. Аниме возвращает нас во вселенную «Тихоокеанского рубежа»: Землю атакуют огромные кайдзю, а противостоят монстрам егери — гигантские боевые роботы. Главные герои «Темной зоны» — брат и сестра из постапокалиптической Австралии. Они пытаются найти потерянных родителей, но вместо этого натыкаются на забытого егеря, которого можно пилотировать. Так начинается новая битва между людьми и монстрами.
«Лагерь „Коралл“: Юные годы Губки Боба», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — c 4 марта (премьера шести серий)
Приквел и одновременно спин-офф анимационного хита про Губку Боба — на этот раз мы увидим желтого героя 10-летним. Действие развернется в летнем лагере «Коралл», где маленький Боб с друзьями ловят медуз, разводят костры и купаются в озере Юкимак. Вернутся в сериал и остальные герои (тоже в юности). Мультсериал выйдет на стриминге Paramount+ (ранее CBS All Access) одновременно с цифровой премьерой полнометражного мультфильма «Губка Боб в бегах».
«Девушки с Макаровым», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — с 9 марта
Начальник бутовского уголовного розыска Павел Макаров (Павел Майков) переживает кадровые перестановки. В качестве наказания его проверенную команду меняют на четырех новичков — выпускниц полицейской школы (Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева, Елена Полянская) с совершенно разными характерами. Постепенно суровый сексист Макаров проникнется к ним теплыми чувствами, а девушки начнут уважать его и считать авторитетом. Сериал придумали те же сценаристы, что когда-то запустили «Интернов».
«Дилер», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 10 марта (премьера всех серий)
Режиссер клипов Франк (Себастьен Убани) отправляется в маргинальный район на юге Франции снимать видео начинающего рэпера Тони (Абдраман Диакит). Мрачный и харизматичный герой оказывается лидером банды наркоторговцев, так что режиссер и оператор попадают в криминальный водоворот: их окружают преступники со вспыльчивым характером, а вскоре вооруженные банды начинают борьбу друг с другом за власть. Псевдодокументальный динамичный сериал идет по стопам французского фестивального боевика «Отверженные» Ладжа Ли.
«Чикатило», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — с 18 марта
Вслед за «Хорошим человеком» (вольный пересказ истории «ангарского маньяка») выходит сериал «Чикатило». Это детективное шоу о том, как советские правоохранительные органы много лет искали убийцу, а он успешно притворялся образцовым гражданином. В сериале сыграли Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, а вот актера, исполнившего роль самого Андрея Чикатило, от публики пока скрывают. Режиссером выступил Сарик Андреасян, а сценарий написали писатели-фантасты Алексей Гравицкий и Сергей Волков.
«Музыка в наших сердцах», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 19 марта (премьера всех серий)
Ситком о незадачливой кантри-певице Бейли, которая становится няней для пяти детей сурового ковбоя, но все они обладают выдающимися музыкальными талантами. Главную героиню сыграла певица и модель Кэтрин МакФи, участница пятого сезона American Idol. Шоураннером сериала выступила Кэрин Лукас, сценаристка «Няни», культового ситкома из 1990-х, который рассказывал довольно похожую историю.
«Красный дерматин», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 19 марта (премьера всех серий)
Корал (Вероника Санчес), Джина (Яни Прадо) и Венди (Лали Эспосито) пытаются вырваться из рук сутенера Ромео (Асьер Эчеандиа). Коррумпированная полиция им не поможет, поэтому за свободу придется сражаться самостоятельно. Впереди у героинь погони, перестрелки и криминальные интриги. Неожиданного побратима российских «Чик» (но в формате боевика) придумал Алекс Пина, создатель хитового «Бумажного дома». Сериал уже продлен на второй сезон.
«Гений», 3-й сезон
Где смотреть: National Geographic Channel — с 21 марта (премьера двух серий)
Драматическая антология, каждый сезон которой посвящен новому герою истории и поп-культуры. Героиней третьего станет Арета Франклин, одна из самых знаковых певиц второй половины ХХ века (ее сыграла Синтия Эриво, звезда «Чужака» и лауреатка «Грэмми»). Сериал расскажет о насыщенной судьбе Ареты — от девочки-подростка из церковного хора до звезды соула, которая активно отстаивает права чернокожего населения Америки. В проекте снялись Кортни Б. Вэнс, Ребекка Наоми Джонс и Дэвид Кросс.
«Родители года», 2-й сезон
Где смотреть: FX, КиноПоиск HD — с 22 марта (премьера двух серий)
Реалистичная драмеди о родительской доле, основанная на опыте Мартина Фримена. Что делать, если твои дети не хотят засыпать, а их капризы сводят с ума? Пол (Мартин Фримен) и Элли (Дэйзи Хаггард) пытаются ответить на эти вопросы (и при этом никого не убить). Во втором сезоне у детей появляются новые причуды (а у их родителей — новые поводы для головной боли): сын ударился в веганство, а дочь всерьез прониклась религиозными доктринами.
«Чосонский экзорцист», 1-й сезон
Где смотреть: SBS — с 22 марта
Когда-то принц Ли Банвон победил злого духа, который управлял человеческими телами. Он восходит на чосонский престол как король Тхэджон (Кам У-сон), и тут злой демон снова пробуждается. Король должен победить его окончательно. Важное место в этой истории занимают принцы, один из которых попадает под влияние злых сил. Сценарий исторического хоррор-боевика написал Пак Ке-ок («Королева Чхорин»), за режиссуру отвечает Щин Гён-су («Шесть летающих драконов»).
«Леонардо», 1-й сезон
Где смотреть: Rai1, Амедиатека, КиноПоиск HD — 24 марта (премьера всех серий)
8-серийное шоу расскажет о Леонардо да Винчи (Эйдан Тернер). Жизнь гения покажут через историю создания его самых знаменитых работ: каждая из серий посвящена одному из достижений да Винчи в науке или искусстве. Сценарий написал Фрэнк Спотниц («Человек в высоком замке»). Джанкарло Джаннини сыграл скульптора и живописца Андреа дель Верроккьо, учителя Леонардо; герцогом Милана Лодовико Сфорцей стал Джеймс д’Арси, а роль вымышленного персонажа Стефано Джиральди, который расследует обвинения да Винчи в убийстве, досталась Фредди Хаймору.
«DOTA: Кровь дракона», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 25 марта (премьера всех серий)
Сверхпопулярная многопользовательская игра «DOTA 2» станет мультсериалом. Главный герой эпического фэнтези — рыцарь-дракон Дэвион, который сражается со злыми силами. За креативное видение отвечает шоураннер Эшли Миллер (сценарист «Люди Икс: Первый класс»).
«Обратная сторона Земли», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 26 марта (премьера всех серий)
Анимационный сериал, созданный при участии Джастина Ройланда, возвращается меньше чем через год после премьеры первого сезона — такому темпу «Рик и Морти» могут только позавидовать. На Землю высадились инопланетяне, которые решили тут поселиться, но оказалось, что там уже живут люди. Поэтому героям пришлось ассимилироваться (или хотя бы попытаться). В новом сезоне инопланетяне пытаются улететь к другой планете, но терпят крах и застревают на Земле надолго. Мультсериал, кстати, уже продлен на третий сезон.
«Могучие утята: Новые правила», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 26 марта
Продолжение спортивной франшизы «Могучие утята» (в нее выходят три полнометражных фильма и мультсериал). Подросток Эван (Брэйди Нун) терпит поражение, и его выгоняют из культовой хоккейной команды. Тогда мама Алекс (Лорен Грэм) решает создать команду из лузеров, которая будет противостоять «Могучим утятам». Эмилио Эстевес, звезда оригинальных фильмов, вернется в роли Гордона Бомбея, бывшего адвоката, а ныне успешного хоккейного тренера.
«Угрюм-река», 1-й сезон
Где смотреть: Первый канал — март
Экранизация семейной саги, написанной Вячеславом Шишковым в первые десятилетия советской власти. События разворачиваются в Сибири на рубеже XIX—XX веков. Отец Петр (Александр Балуев) и его сын Прохор (Александр Горбатов) влюбляются в одну и ту же девушку Анфису (Юлия Пересильд), что приводит к трагедии. Петр отправляет сына в сложную экспедицию по Угрюм-реке, рассчитывая, что тот не вернется назад. Однако Прохора ждет успех, и в родных краях он появляется богатым и амбициозным предпринимателем. Но сможет ли он побороть семейное проклятие? «Угрюм-река» уже была экранизирована в 1968 году Ярополком Лапишным, но сериал позиционируется как новая адаптация романа Шишкова, а не ремейк советского телефильма.
Кроме того
«Игра с силой: История Nintendo», (мини-сериал)
Где смотреть: Crackle — c 1 марта
Пятисерийная документалка об истории японской видеоигровой компании.
«Дылды», 2-й сезон
Где смотреть: СТС, more.tv, КиноПоиск HD — c 1 марта
Волейбольный тренер Ковалев (Павел Деревянко) возвращается из Москвы в Новочепец, где втайне от федерации снова тренирует женскую команду. Ему нужно не только вернуть доверие обманутых волейболисток, но и подружиться со спортсменкой Дианой, по совместительству дочкой мэра.
«Новый Амстердам», 3-й сезон
Где смотреть: NBC, КиноПоиск HD — c 3 марта
Доктор Макс Гудвин продолжит делать из заштатного госпиталя лучшую больницу Нового Амстердама. Во втором сезоне он вынужден заняться личными проблемами и собственной болезнью. Но главной темой новых эпизодов станет COVID-19.
«Флэш», 7-й сезон
Где смотреть: CW — c 2 марта, КиноПоиск HD — март
Сверхбыстрый Барри Аллен и его верные друзья вновь столкнутся с суперзлодеем Годспидом.
«Хорошие девчонки», 4-й сезон
Где смотреть: NBC — c 7 марта
Три женщины из пригорода Мичигана попадают в мир криминала. В новом сезоне они также пытаются спасти не только жизнь, но и отношения.
«Майянцы», 3-й сезон
Где смотреть: FX — c 16 марта (премьера двух серий)
Спин-офф «Сынов анархии», в новом сезоне которого Эз Рейес пытается найти свое место в иерархии байкерского клуба. Курт Саттер, придумавший и «Сынов», и этот проект, выбыл из шоураннеров.
«Город на холме», 2-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 29 марта
Криминальная драма о коррумпированном ветеране ФБР и принципиальном помощнике прокурора, которые пытаются изменить маргинальный Бостон 1990-х.
«Разведка», 2-й сезон
Где смотреть: Sky 1, Амедиатека, КиноПоиск HD — март
В новом сезоне британской комедии о горе-борцах с киберпреступностью Джерри (Дэвид Швиммер) и Джозефе (Ник Мохаммед из «Теда Лассо») герои продолжат бесить своей некомпетентностью начальницу отдела.
Автор: Марат Шабаев