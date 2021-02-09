Сериалы марта: «Я не шучу», «Сокол и Зимний Солдат» и «Чикатило»

49-летняя москвичка Лена выступает в стендап-клубах и приходит на вечерние шоу, но ее жизнь далека от звездной. Кредиты, кризис среднего возраста и большая «переполненная» семья — Лена воспитывает двух детей и одну собаку, а еще постоянно общается с двумя бывшими мужьями и одной бывшей свекровью. Материал она черпает в собственной повседневной жизни и рассказывает о ней без прикрас.

Главную роль в «Я не шучу» сыграла стендап-комик Елена Новикова, и в его основу легли некоторые события и факты из ее реальной жизни (мужья, дети, свекровь, собака и квартира в Кузьминках). Сценарий в соавторстве с Новиковой написала Елена Красильникова, а спродюсировали сериал Александр Незлобин и Сергей Светлаков.