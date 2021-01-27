Супергеройские разборки: Что показали в новом трейлере сериала «Сокол и Зимний Солдат»

В сети появился второй трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат», посвященного приключениям Сэма Уилсона и Баки Барнса (Энтони Маки и Себастиан Стэн). Ролик содержит несколько новых сцен, а также намекает на неожиданное развитие мифологии Marvel. Мы изучили трейлер и выбрали главное, на что стоит обратить внимание.

Напарники

Ролик начинается и заканчивается сценой, где Сэм и Баки, вероятно, докладывают о выполнении задания своему куратору. Судя по всему, «Сокол и Зимний Солдат» станут супергеройским бадди-муви: герои явно не ладят друг с другом и даже играют в напряженные гляделки. Похоже, что парни работают на некую очень секретную организацию, раз опознавательных знаков нигде нет.

Футуристический город

В трейлере можно заметить город, напоминающий мегаполис будущего. Судя по всему, это вымышленный остров Мадрипур, расположенный в Юго-Восточной Азии (фанаты заметили флаг государства на кадрах со съемок). В комиксах Marvel он разделен на два коррумпированных района — Лоутаун и Хайтаун, причем последний служит налоговым убежищем для преступных организаций и террористов. Мадрипур часто появлялся в историях о Людях Икс. Именно здесь мутанты остановили инопланетного завоевателя Хана. Не исключено, что мы увидим остров и в перезапуске «Людей Икс» в рамках киновселенной Marvel.

Земо из комиксов

В отличие от «Противостояния», в сериале у Хельмута Земо (Даниэль Брюль) будет каноничный образ. В новом трейлере впервые показали фиолетовую маску, которую злодей носил в комиксах.

Точные планы злодея неизвестны, но, судя по всему, он по-прежнему хочет очистить мир от супергероев. На это намекает сцена с памятником тем, кто погиб во время битвы Мстителей и Альтрона в Заковии (среди жертв, напомним, были родные Земо).

Террористы

Впрочем, Земо не единственный злодей сериала. В трейлере также присутствует группа анархистов в масках, которых называют «Флэг-Смэшеры». В комиксах такое прозвище носили Карл Моргентау и Гай Тьерро — борцы с национализмом, которые не чурались террористических методов.

Новый Капитан Америка

В одной из сцен Уилсон с грустью смотрит на щит Капитана Америка. СМИ полагают, что поначалу герой не сможет убедить правительство назначить себя преемником Кэпа. В «Мстители: Финал» Стив Роджерс остался жив и передал Сэму свой щит, но, судя по фильму «Человек-паук: Вдали от дома», Мстители скрыли его судьбу, убедив весь мир, что он погиб в битве с Таносом. Выходит, что Уилсон не может рассказать, что передача эстафеты — воля самого Роджерса.

Впрочем, в другой сцене Сэм уже вовсю орудует щитом, правда он по-прежнему в костюме Сокола.

Возвращение Шэрон Картер

Кроме того, в сериале вернется Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп), экс-агент «Щ.И.Т.» и племянница возлюбленной Стива Роджерса, Пегги. Судя по утечкам, она по-прежнему в розыске из-за того, что помогла Стиву, Баки и Сэму скрыться от немецких спецслужб в «Противостоянии». Встретив главных героев, она тут же направляет на них пистолет. Мелкие разногласия?

Сериал выйдет на Disney+ 19 марта.

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