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Netflix потратит 500 млн долларов на южнокорейское кино. Ждем сай-фай про Луну, однокадровый экшен и БДСМ-драму

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Стрим-сервис Netflix намерен и дальше вкладываться в развитие южнокорейской теле- и киноиндустрии. В 2021 году компания планирует вложить в производство корейского контента почти 500 млн долларов. Об этом компания объявила в рамках мероприятия «Посмотри, что будет дальше, Корея» в Сеуле, где корейские режиссеры и звезды собрались с творческими руководителями стриминга, чтобы продвинуть текущие и будущие местные проекты.

В общей сложности в Южной Корее насчитывается около 3,8 миллиона подписчиков Netflix. Но для компании рынок привлекателен в первую очередь благодаря международной популярности корейских проектов. На сегодняшний день Netflix создал в Южной Корее более 80 фильмов и сериалов, таких как «Королевство», «Факультатив», «Медсестра-заклинательница» и «Милый дом».

«Зрители по всему миру влюбляются в корейские истории, авторов и культуру», — заметила Минён Ким, вице-президент Netflix по контенту в Корее, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.

«Мы работаем с лучшими авторами и режиссерами, а также с новыми интересными голосами со всей Кореи, чтобы создавать лучшие в своем классе истории во всех жанрах. В этом году у нас есть корейские драмы, такие как „Море Спокойствия“, „Игра в кальмара“ и „Королевство: Ашин с севера“; смелые фильмы, такие как „Картер“ и „Чувство морали“; новые реалити-шоу, документальные фильмы, такие как „Моя любовь“, и наш первый корейский ситком „Оно того не стоит“. Не терпится увидеть, как наши подписчики по всему миру влюбятся в эти корейские истории».

«Тихое море» — фантастический сериал о команде, отправленной в заброшенный исследовательский центр на Луне. Триллер «Игра в кальмара» расскажет об участниках секретной игры на выживание с призом в 40 млн долларов. В центре сюжета БДСМ-драмы «Чувство морали» — офисный работник, скрывающий от коллег свои пристрастия. Боевик «Картер» описывают как «экшен-фильм, снятый одним дублем». Главный герой просыпается в номере мотеля, не помня, кто он. Есть лишь голос в ухе, который зовет его Картером. Следуя приказам голоса, Картер отправляется спасать похищенную девушку.

Источник: THR

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