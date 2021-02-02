Вернется ли Сорвиголова и когда выйдет «Локи»? Вот что Кевин Файги рассказывает о сериалах Marvel (и «Дэдпуле 3»)

Глава студии Marvel Кевин Файги обсудил будущее сериалов по комиксам Marvel в рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков (TCA). Он рассказал о возможности продолжений популярных проектов, объявил о скором начале съемок «Лунного рыцаря» и объяснил отсутствие фильмов с рейтингом R.

Собрали все, что рассказал Файги.

Гибкий подход

«Ванда/Вижн»

По словам Файги, не у всех сериалов Marvel будет второй или третий сезоны. Студия планирует придерживаться более гибкой схемы, когда персонажи из сериалов переходят в полнометражные фильмы, а оттуда могут вернуться на телеэкраны. В качестве примера Файги привел сериал «Ванда/Вижн».

«Я с Marvel уже достаточно давно, чтобы сказать второму сезону „Ванды/Вижна“ однозначное „нет“, — говорит Файги. — Элизабет Олсен перейдет из „Ванды/Вижна“ в фильм „Доктор Стрэндж 2“».

«Прелесть киновселенной Marvel, очевидно, в кроссоверах, которые мы можем делать между сериалами и фильмами, — продолжает продюсер. — Так что все будет зависеть от сюжета. Иногда история продолжится во втором сезоне, иногда — в полнометражном фильме, а потом снова в сериале. Мы думаем о вторых сезонах для некоторых из предстоящих сериалов».

Возвращение сериалов Netflix

«Сорвиголова»

До появления Disney+ сериалы по комиксам Marvel создавались в сотрудничестве с Netflix. Так на свет появились «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Каратель» и «Защитники». Несмотря на то, что некоторые фанаты мечтают увидеть Мэтта Мердока в исполнении Чарли Кокса на большом экране, Marvel не торопится включать его и других таких героев в основную хронологию.

Тем не менее Файги предположил, что в будущем супергерои, знакомые зрителю по сериалам Marvel, могут появиться и в киновселенной.

«Думаю, мы могли бы это сделать. Кажется, многие из героев возвращаются к нам, — заметил Файги. — В интернете постоянно ходят слухи о том, что права на что-то возвращаются, иногда это правда, иногда нет. Я не совсем уверен в контрактах, но, возможно, когда-нибудь это случится».

Шесть часов «Сокола и Зимнего Солдата»

«Сокол и Зимний Солдат»

В отличие от «Ванды/Вижна», в сериале «Сокол и Зимний Солдат» будет по шесть эпизодов — зато каждый будет продолжаться час. По мнению Файги, шесть часов — идеальный формат для истории, которую хочет рассказать Marvel, и он очень рад, что у них появилась возможность вернуть героев Энтони Маки и Себастиана Стэна.

«Энтони Маки и Себастиан Стэн — потрясающие актеры, и мы думали, что должны лучше исследовать истории, биографии и события в личной жизни Сэма Уилсона и Баки Барнса, — говорит Файги. — Так что мы всегда хотели больше узнать о них. После небольших сцен, которые были между ними в „Другой войне“ и „Противостоянии“, мы подумали, что у нас на руках есть веселая динамика, и было бы круто посмотреть целое шоу с ними. И Disney+ дал нам такую ​​возможность».

«Шесть часов — это лучший способ рассказать нашу историю. Шесть часов, будь то шесть серий или девять более коротких эпизодов, как в случае „Ванды/Вижна“», — добавил глава Marvel.

Премьера «Сокола и Зимнего Солдата» состоится 19 марта.

Рейтинг R после «Дэдпула 3»

«Дэдпул»

В ноябре 2020-го стало известно, что Венди и Элизабет Молино, соавторы и продюсеры мультсериала «Закусочная Боба», напишут для Disney третью часть «Дэдпула». У фильма пока нет режиссера, но Файги подтвердил, что картина выйдет с взрослым рейтингом R, как и первые два фильма.

Появление «Дэдпула 3» не означает, что в будущем Marvel и дальше будет выпускать фильмы с рейтингом R. По словам Файги, более мягкий рейтинг PG-13 и раньше не мешал рассказывать именно ту историю, которую они хотели.

«Мы не сталкивались с историей или сюжетной линией, при создании которых нам бы помешал либо рейтинг PG-13, либо выбранный тон, — признался Файги. — Это нас не сдерживало. Если мы когда-либо возьмемся за проект с рейтингом R, то, безусловно, об этом можно будет поговорить, ведь появились новые платформы, такие как Star. Но этого пока не произошло. Мы рассказали все истории, которые хотели, с той тональностью и рейтингом, который у нас есть сейчас».

Будущее сериалов Marvel

«Локи»

Сериалы Marvel будут выходить на Disney+ практически один за другим. 19 марта, через две недели после завершения «Ванды/Вижна», состоится премьера «Сокола и Зимнего Солдата». 11 июня стартует сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном. Продолжается активная работа и над другими проектами.

«Вскоре после „Локи“ будет наш первый мультсериал „Что, если…?“, — рассказал Файги. — И я сейчас работаю на съемочной площадке, где мы заканчиваем „Мисс Марвел“. В настоящее время мы также снимаем сериал „Соколиный Глаз“ и через несколько недель начнем производство „Женщины-Халка“, примерно через неделю после чего стартуют съемки „Лунного рыцаря“».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images