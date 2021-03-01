Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»

1874 год. В Эдинбурге рождается Джек, чье сердце перестает биться сразу после родов из-за лютого холода. Медсестра Мадлен не теряет самообладания и устанавливает на место сердечной мышцы часы с кукушкой. Мальчик спасен, но в инструкции к его сердцу три пункта, и главный — не влюбляться. Конечно, он его нарушит!

Мрачную сказку Матиаса Мальзьё вместе с самим автором экранизировал дебютант Стефан Берла, превратив историю взросления, любви и невзгод в настоящий карнавал. Джек встречает Жоржа Мельеса и Джека-потрошителя и видит праздник жизни как с торжественной, так и с теневой стороны.

Купите этот фильм в Магазине КиноПоиск HD

«Везучая» Хоррор о повторяющемся преступлении. Где смотреть: Shudder

Мэй (Бриа Грант) пишет книги по саморазвитию, последняя называется — «Делай в одиночестве». Ночью к ней с мужем в дом проникает неизвестный в маске и пытается убить Мэй и ее супруга (Дхрув Сингх). И это будет повторяться каждый день.

«Везучая» — карпентеровский по духу хоррор Наташи Кермани («Имитация девушки»), который придумала актриса и сценаристка Грант (вы могли ее видеть в «Черных праздниках» или «После полуночи»). Нервная музыка, кафкианская загадочность, переосмысление жанра слэшера.