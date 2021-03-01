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Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»

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Комедия про злоключения 49-летней актрисы и комика, продолжение самого успешного зомби-сериала современности, сиквел «Поездки в Америку» — рассказываем про главные новинки российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Я не шучу», 1-й сезон

Елена Новикова играет Елену Новикову.

Где смотреть: КиноПоиск HD

Елене 49 лет, у нее двое детей и двое бывших мужей, собака, свекровь, кредиты и непостоянная работа в кино и сериалах. Подруги советуют вколоть ботокс и найти нового мужчину, но ей хочется пить вино в Италии и заниматься стендапом.

«Я не шучу» переосмысляет биографию исполнительницы главной роли (Новикова писала сценарий вместе с Еленой Красильниковой) в знакомом для поклонников «Сайнфелда» и «Луи» формате. Как и в этих сериалах, абсурдный и трагикомичный быт главной героини перебивался сценами ее выступлений перед публикой.

Подробнее о сериале

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«Девушка, подающая надежды»

Кэри Маллиган мстит за подругу.

Где смотреть: КиноПоиск HD (в Плюсе), Okko, ivi

Кассандра (Маллиган) была преуспевающей студенткой медицинского, когда ее лучшая подруга Нина покончила с собой. На одной из вечеринок Нину изнасиловали, а университет решил «не портить ребятам жизнь». Теперь Кассандра, прикидываясь пьяной в барах поздними вечерами, ведет настоящую охоту на мужчин, которые соблазняют беззащитных женщин.

«Девушка» — остроумный и стильный полнометражный дебют Эмиральд Феннел, написавшей второй сезон «Убивая Еву» и сыгравшей в «Короне» Камиллу Паркер Боулз. Режиссер смешивает несовместимые, казалось бы, жанры — вывернутую наизнанку школьную комедию, целомудренную версию мести за изнасилование (rape revenge), триллер и ромком. Помимо Маллиган в фильме сыграли стендапер Бо Бёрнэм, Элисон Бри и Дженнифер Кулидж из «Американского пирога».

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«Северный ветер»

Рената Литвинова о стране победившего матриархата.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

В государстве Северные Поля правит матриарх Маргарита (Литвинова), которая каждый Новый год ждет звонка от загадочного гостя и готовится передоверить власть избраннице сына Бенедикта (Антон Шагин) — стюардессе Фаине (Софья Эрнст). Та трагически погибает, семейство погружается в скорбь, а государство начинает распадаться и гнить.

Новый фильм Ренаты Литвиновой вырос из ее одноименной пьесы для МХТ. В его богатых декорациях уживаются Беккет («В ожидании Годо») и Ионеско («Король умирает»), музыка Земфиры и северные олени, новогодняя магия и холод московского метро.

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«Ходячие мертвецы», продолжение 10-го сезона

Зомби умирают, но не сдаются.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, more.tv

Зомби-апокалипсис изменил цивилизацию до неузнаваемости. Выжившие начали выстраивать новые общины, отражая атаки мертвецов и Шепчущихся — людей, которые прикидываются зомби, чтобы не подвергать себя опасности.

Несмотря на плавно спадающий интерес, «Ходячие мертвецы» и спустя 11 лет после премьеры остаются флагманским шоу AMC. Десятый сезон — первый без Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и последний для Мишон (Данай Гурира). Зато никуда не делся Дэрил Диксон в исполнении Нормана Ридуса.

Подробнее о сериале

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«Поездка в Америку 2»

Возвращение Эдди Мёрфи в Нью-Йорк.

Где смотреть: Amazon Prime

Король африканского государства Замунда — Джоффе (Джеймс Эрл Джонс) — при смерти. Его место должен занять сын, принц Аким (Мёрфи), но прежде ему предстоит слетать в Америку уже за своим сыном, о чьем существовании он не знал. Сопровождать Акима будет верный Сэмми (Арсенио Холл).

В прошлом году Amazon возродил «Бората», в этом — другую легенду. Тридцать лет назад «Поездка» стала прорывным фильмом: Мёрфи как раз сменил Ричарда Прайора на олимпе стендапа и на пару с Холлом сыграл восемь ролей, открыв рейгановской Америке черный Нью-Йорк. В 2021-м дуэт постарается повторить фокус, заручившись поддержкой легенд Лесли Джонс, Трэйси Моргана, Уэсли Снайпса и молодых артистов — Кики Лэйн из «Если бы Бил-стрит могла бы заговорить» и Жермена Фаулера из «Простите за беспокойство».

«Дать дуба в округе Юба»

Комедия о жажде славы в духе братьев Коэн.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

Сью Баттонс (Эллисон Дженни) — домохозяйка, которая оказывается в центре внимания, когда пропадает ее муж Карл (Мэттью Модайн). После этого она становится одержима популярностью и привлекает интерес полиции и бандитов.

Криминальная комедия Тейта Тейлора, режиссера «Прислуги» и «Агента Евы», недвусмысленно заигрывает с мотивами «Фарго» и других фильмов братьев Коэн. Колоритных персонажей в нелепых ситуациях сыграли Аквафина, Мила Кунис, Реджина Холл, Джульетт Льюис и Джимми Симпсон.

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«Notorious B.I.G.: Моя история»

История становления легенды рэпа.

Где смотреть: Netflix

25-летнего рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G., или попросту Бигги, застрелили в 1997-м. «Бигги» предлагает взглянуть на кумира с новой стороны. Спродюсировал картину рэпер Пи Дидди, основа фильма — редкие материалы, снятые при жизни Уоллеса его лучшим другом D-Roc, а также интервью жены и других родственников покойного, которые расскажут, каким The Notorious B.I.G был, до того как на него обрушилась слава.

«Джек и механическое сердце»

Французская сказка о любви.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

1874 год. В Эдинбурге рождается Джек, чье сердце перестает биться сразу после родов из-за лютого холода. Медсестра Мадлен не теряет самообладания и устанавливает на место сердечной мышцы часы с кукушкой. Мальчик спасен, но в инструкции к его сердцу три пункта, и главный — не влюбляться. Конечно, он его нарушит!

Мрачную сказку Матиаса Мальзьё вместе с самим автором экранизировал дебютант Стефан Берла, превратив историю взросления, любви и невзгод в настоящий карнавал. Джек встречает Жоржа Мельеса и Джека-потрошителя и видит праздник жизни как с торжественной, так и с теневой стороны.

Купите этот фильм в Магазине КиноПоиск HD

«Везучая»

Хоррор о повторяющемся преступлении.

Где смотреть: Shudder

Мэй (Бриа Грант) пишет книги по саморазвитию, последняя называется — «Делай в одиночестве». Ночью к ней с мужем в дом проникает неизвестный в маске и пытается убить Мэй и ее супруга (Дхрув Сингх). И это будет повторяться каждый день.

«Везучая» — карпентеровский по духу хоррор Наташи Кермани («Имитация девушки»), который придумала актриса и сценаристка Грант (вы могли ее видеть в «Черных праздниках» или «После полуночи»). Нервная музыка, кафкианская загадочность, переосмысление жанра слэшера.

«Райское местечко», сериал

Комедийный детектив о загадочном исчезновении.

Где смотреть: Paramount+ (с 4 марта), more.tv, КиноПоиск HD (с 9 марта)

В 1934 году Гарольд Хэвен бесследно пропал из домика на озере Хоршу, Канада. Внутри семьи Хэвен эта история обросла десятком конспирологических теорий, и вот потомки Гарольда, его правнучатые племянники, взяли в руки камеры, чтобы со всем разобраться. «Райское местечко» — документальная комедия, в которой любительское расследование пересыпается семейными байками и задушевными разговорами с родственниками.

Смотрите сериал more.tv «Райское местечко» на КиноПоиск HD в Плюсе с more.tv с 9 марта

«Булочница из Монсо»

Ранняя работа Эрика Ромера.

Где смотреть: Mubi

Студент (Барбет Шрёдер) каждый день обедает с другом в кафе и регулярно пересекается взглядами с красавицей Сильви (Мишель Жирардон). Когда он решает с ней заговорить и пригласить на свидание, Сильви загадочно пропадает. И интерес героя переключается на булочницу из Монсо (Клодин Субрие).

Именно с этой короткометражки начался знаменитый цикл Ромера «Шесть сказок с моралью», описывающий превратности любви молодых французских интеллектуалов. Лаконичную историю о хрупком мужском эго Ромер сочинил после провала полнометражного дебюта и позвал на съемки друзей. Помимо Шрёдера, здесь сыграли режиссер Бертран Тавернье (закадровый голос) и кинокритик Мишель Мардор (клиент булочной).

Автор: Алексей Филиппов

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