Появились новые серии «Ходячих мертвецов»! А что, они все еще куда-то идут?

На КиноПоиск HD стартовала вторая часть десятого сезона «Ходячих мертвецов». Мы решили вспомнить, что произошло в сериале за это время и что ждет фанатов зомби-вселенной в будущем.

А напомните, как там вообще все устроено?

В отличие от большинства зомби-хорроров, герои «Ходячих мертвецов» превращаются в упырей не только от укуса, но и просто после смерти. Дело в том, что люди заразились особым вирусом: эта болезнь не разрушает иммунитет при жизни, но после остановки сердца обращает носителя в ходячего мертвеца.

После того как Землю охватила эпидемия, выжившие разделились на группы. Самые влиятельные из них образовали большие поселения, где есть вода, электричество и необходимое продовольствие. В этих лагерях своя иерархия — глава и подконтрольные ему военные и врачи. Общины часто принимают к себе новичков, но есть и те, кто предпочитает грабить и убивать путников. И, конечно же, выжившие неизменно воюют друг с другом, хотя гибнут они чаще всего не от пуль, а от нашествия живых мертвецов.

И что за 10 лет произошло?

Сериал начинается с того, что полицейский Рик (Эндрю Линкольн) просыпается в больнице и пытается найти свою жену Лори (Сара Уэйн Кэллис) и сына Карла (Чендлер Риггз), но вместо них встречает других выживших; те приводят его к семье и бывшему напарнику Шейну (Джон Бернтал). После атаки ходячих группа ищет вакцину в Центре контроля заболеваний, но все ученые давно мертвы, а сам комплекс вот-вот взорвется. Герои спасаются на ферме ветеринара Хершела (Скотт Уилсон). Вскоре мертвецы нападают на поселение, и выжившие покидают его. Накануне Шейн погибает после неудачной попытки убить Рика. Позже группа селится в заброшенной тюрьме, где Лори умирает после родов. Параллельно героям угрожает Губернатор (Дэвид Моррисси), жестокий лидер городка Вудбери; он атакует тюрьму, но терпит неудачу, а в ходе повторного штурма умирает от рук воительницы Мишон (Данай Гурира), успев обезглавить Хершела. После разрушения тюрьмы друзья в спешке разбредаются кто куда; в следующий раз они встретятся в Терминусе — ловушке каннибалов.

Позже им предлагают примкнуть к большому поселению — Александрии. Рик и его люди оседают в лагере, но часто конфликтуют с его жителями. Однажды в городок забредает полчище ходячих, в ходе бойни Карл теряет глаз. После этого герои сталкиваются с бандой Спасителей во главе с социопатом Ниганом (Джеффри Дин Морган), который похищает их и забивает до смерти друзей Рика — бывшего военного Абрахама (Майкл Кудлиц) и Гленна (Стивен Ян).

Ниган подчиняет себе Александрию, но Рик объединяется с двумя сообществами — Королевством и Хиллтопом — и атакует злодея. От укуса ходячего умирает Карл, перед смертью он просит отца примирить всех выживших и помиловать врагов. Рик сдержит слово и после победы над Ниганом сохранит ему жизнь, чем разочарует союзников. Позже схваченные Спасители поднимают восстание и привлекают ходячих. Рик пытается отрезать зомби от людей, уничтожив мост, но взрыв задевает и его. Полуживого героя увозят на вертолете в неизвестном направлении. С этих пор Рик считается погибшим.

Спустя годы его друзья встречают новых выживших — Шепчущихся, которые маскируются под зомби. Те убивают нескольких жителей Королевства и приказывают не заходить на их территорию. Тут на сцену вновь выходит Ниган: его отпускают из клетки и просят убрать главу Шепчущихся — Альфу (Саманта Мортон). Он подбирается к злодейке и отрубает ей голову. Тем временем Мишон узнает, что Рик на самом деле жив, и отправляется за ним. После смерти Альфы ее подручный Бета (Райан Херст) пытается атаковать Александрию, но ее жители побеждают.

И что, «Ходячие мертвецы» все так же популярны, как и в 2010-м?

Увы, нет. На первых сезонах рейтинги сериала неуклонно росли: у шоу был настолько мощный фандом, что первый эпизод пятого сезона стал самым просматриваемым за всю историю американского кабельного ТВ, собрав у экранов 17,3 миллиона зрителей. Но чем популярнее становились «Мертвецы», тем чаще зрители сетовали на затянутость, самоповторы и творческий кризис авторов. В итоге сериал откатился до показателей первого сезона, а финал девятого вообще привлек меньше всего зрителей среди заключительных серий «Ходячих» (только 5 миллионов).

В какой момент все пошло не так?

Принято считать, что сериал начал сдавать позиции после премьеры седьмого сезона. В первой же серии сценаристы убили двух ключевых героев — Гленна и Абрахама. Зрители заранее знали, что кто-то из персонажей умрет, поскольку Ниган замахнулся дубинкой еще в финале шестого сезона. AMC сохранял интригу вплоть до премьеры и смог привлечь 17,03 миллиона зрителей (это второй показатель в истории «Ходячих»). Критики даже сравнивали эпизод с «Красной свадьбой» — той самой серией «Игры престолов», где погибло множество персонажей. Но спустя неделю «Ходячие» потеряли почти 5 миллионов зрителей, а к финалу и вовсе опустились до уровня третьего сезона — шестнадцатую серию посмотрело всего 11,31 миллиона человек.

Но теперь-то наконец все закончится?

Да, «Ходячие мертвецы» завершатся на одиннадцатом сезоне, который стартует летом 2021 года и закончится в 2022-м. Съемки начались 9 февраля. Создатели снова обещают больше эпизодов — на этот раз 24 вместо привычных 16.

В финальных сериях дебютирует как минимум один новый персонаж — Мерсер. В комиксах он был главным офицером Содружества — вооруженной группы выживших, которая насчитывает 50 000 человек. В этой роли появится Майкл Джеймс Шоу, известный по сериалам «Области тьмы» и «Константин».

А это единственный сериал по «Ходячим»?

Кроме основного шоу, серия включает два спин-оффа. Первый, «Бойтесь ходячих мертвецов», стартовал в 2016 году и поначалу рассказывал о семейной паре консультанта Мэдисон (Ким Диккенс) и учителя Трэвиса (Клифф Кёртис), которые застали эпидемию в Лос-Анджелесе вместе с детьми — наркозависимым Ником (Фрэнк Диллэйн) и Алисией (Алисия Дебнем-Кери). Позже авторы сместили фокус на Моргана, героя оригинального сериала (он дебютировал в спин-оффе в четвертом сезоне), и других выживших, которых он встретил в Техасе. Недавно «Бойтесь ходячих мертвецов» продлили на седьмой сезон.

«Бойтесь ходячих мертвецов»

Второй сериал, «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», посвящен группе подростков или, как их называют авторы, первому поколению, выросшему в эпоху апокалипсиса. Спин-офф стартовал в 2020 году, тогда же AMC заказал второй сезон, который станет для шоу последним.

Сейчас канал готовит отдельный сериал про Дэрила (Норман Ридус), охотника из группы Рика, и Кэрол (Мелисса Сюзанн МакБрайд), которая стала одной из самых сильных и харизматичных героинь сериала. Этот спин-офф выйдет в 2023 году. Также AMC снимет кинотрилогию, посвященную Рику.