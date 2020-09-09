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«Ходячие мертвецы» завершатся после 11-го сезона

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Канал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» — он завершится после 11-го сезона, который будет состоять из 24 эпизодов вместо традиционных 16 и продлится до 2022 года.

Изначально 11-й сезон должен был стартовать ближайшей осенью, но AMC перенес премьеру на год после вспышки коронавируса.

Кроме того, канал объявил о разработке спин-оффа, который будет посвящен двум героям — Кэрол и Дэрилу. Их вновь сыграют Мелисса МакБрайд и Норман Ридус. Сериал выйдет в 2023 году.

Десятый сезон «Ходячих мертвецов» планировали завершить минувшей весной, но финальный эпизод также отложили на фоне пандемии. Теперь серия выйдет 4 октября. В июле AMC объявил, что, помимо нее, сезон получит шесть дополнительных эпизодов.

«Ходячие мертвецы» основаны на одноименной серии комиксов и рассказывают и группе людей, которые пытаются выжить после зомби-апокалипсиса. Шоу стартовало в 2010 году, и с тех пор AMC снял два спин-оффова — «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», который также выйдет 4 октября.

Кроме того, AMC и Universal работают над трилогией про одного из главных героев шоу, Рика Граймса, которого играет Эндрю Линкольн. Когда выйдут эти фильмы, пока не известно.

«Ходячие мертвецы» доступны для просмотра на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

Источник: THR

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