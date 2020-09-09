«Ходячие мертвецы» завершатся после 11-го сезона

Канал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» — он завершится после 11-го сезона, который будет состоять из 24 эпизодов вместо традиционных 16 и продлится до 2022 года.

Изначально 11-й сезон должен был стартовать ближайшей осенью, но AMC перенес премьеру на год после вспышки коронавируса.

Кроме того, канал объявил о разработке спин-оффа, который будет посвящен двум героям — Кэрол и Дэрилу. Их вновь сыграют Мелисса МакБрайд и Норман Ридус. Сериал выйдет в 2023 году.

Десятый сезон «Ходячих мертвецов» планировали завершить минувшей весной, но финальный эпизод также отложили на фоне пандемии. Теперь серия выйдет 4 октября. В июле AMC объявил, что, помимо нее, сезон получит шесть дополнительных эпизодов.

«Ходячие мертвецы» основаны на одноименной серии комиксов и рассказывают и группе людей, которые пытаются выжить после зомби-апокалипсиса. Шоу стартовало в 2010 году, и с тех пор AMC снял два спин-оффова — «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», который также выйдет 4 октября.

Кроме того, AMC и Universal работают над трилогией про одного из главных героев шоу, Рика Граймса, которого играет Эндрю Линкольн. Когда выйдут эти фильмы, пока не известно.

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