Еще не конец: 10 сериалов, которые нужно было закончить раньше

«Секретные материалы»

11 сезонов (1993—2018)

Специальные агенты ФБР Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) и Фокс Малдер (Дэвид Духовны) расследуют таинственные дела — от нападения вампиров до серийных убийств, — которые длятся несколько десятилетий. Дана выступает в роли скептика, Фокс безоговорочно верит любому бреду. Постепенно они приоткрывают все новые завесы всемирного заговора, который включает в себя колонизацию Земли пришельцами.

Когда следовало остановиться: После исчезновения Малдера (финал седьмого сезона).

В седьмом сезоне Малдера очень кстати похищают пришельцы (Духовны шоу порядком надоело), и поэтому он лишь изредка появляется в восьмом (2000—2001). Воскреснуть из мертвых, после того как его труп обнаружили в лесу, Малдеру удалось, а вот восстановиться на службе в Бюро — увы. Напарником Скалли становится новый персонаж, агент Доггетт. Критики отнеслись к замене сдержанно, а вот фанаты были не в восторге, и рейтинги шоу начали падать. Крис Картер, создатель сериала, решил сделать девятый сезон финальным, и Малдера там не было вообще вплоть до последней серии. Сезон стал полным провалом (22% одобрения на Rotten Tomatoes). Но это не помешало Картеру возродить шоу спустя 14 лет при участии канонического дуэта Малдера и Скалли. Критики остались довольны, но однозначного восторга не наблюдалось, и на этот раз шоу покинула Андерсон.

«Клиника»

9 сезонов (2001—2010)

Успешный ситком про молодого стажера Джей Ди, который устроился в госпиталь Святого Сердца вместе со своим приятелем по колледжу. В больнице друзья находят девушек своей мечты, переживают комические и драматические моменты, ползут вверх по карьерной лестнице.

Когда следовало остановиться: С уходом главного героя на второй план (конец восьмого сезона).

Восьмой сезон изначально позиционировался как финальный: Джей Ди покидает свой пост в больнице, вспоминает все теплые моменты за последние восемь лет и отправляется навстречу будущему. Однако компания ABC запустила в производство девятый сезон, действие которого происходит в медколледже. Вместо полюбившихся героев — новые, а старичкам отведена роль преподавателей-менторов (и появляются они очень редко). Девятый сезон «Клиники» смотрелся бы лучше в качестве спин-оффа, а в таком виде получил огромную порцию негативной критики и был оборван на полуслове.

«Остаться в живых»

6 сезонов (2004—2010)

Рейс 815 терпит крушение над Тихим океаном. Выжившие пассажиры вынуждены приспосабливаться к жизни на затерянном острове, который оказался не таким уж и необитаемым. Главное шоу нулевых заставило весь мир гадать над тайной черного дымка, который вился среди диких зарослей, и смыслом кода 4-8-15-16-23-42, который постоянно попадался в самых разных местах и в неожиданном контексте.

Когда следовало остановиться: С моментом начала постоянных перемещений во времени при помощи флешбэков (конец четвертого сезона).

«Остаться в живых» постепенно превратился из немного мистического сериала про выживание в полноценную научную фантастику. Некоторые герои даже успели покинуть остров, но только для того, чтобы вернуться обратно. Ближе к финалу шоу из sci-fi превратилось в эзотерическую притчу о вечной борьбе добра со злом (подробнее о трансформациях «Остаться в живых» читайте тут). Многие мучавшие фанатов вопросы так и остались без ответа. А еще к этому времени создатели начали откровенно злоупотреблять флешбэками, которые и до того бывали довольно бессмысленными и навязчивыми (например, одна из серий третьего сезона полностью посвящена истории происхождений татуировок Джека Шепарда, центрального персонажа шоу).

«Офис»

9 сезонов (2005—2013)

Вольный ремейк одноименного британского сериала про абсурдно-комические тяготы жизни офисного планктона. Коллектив разнохарактерных служащих борется с милым идиотизмом начальника Майкла, коллеги с энтузиазмом саботируют трудовую дисциплину, влюбляются друг в друга и расстаются.

Когда следовало остановиться: После переезда Майкла Скотта в Колорадо (конец седьмого сезона).

Центром американского «Офиса» всегда был нарциссичный самодур Майкл. В конце седьмого сезона он наконец-то делает предложение девушке своей мечты и переезжает с ней в другой штат. С уходом условного протагониста баланс сил в «Офисе» необратимо нарушается. Восьмой и девятый сезоны лихорадит: меняются боссы, управляющие компанией и члены коллектива. Появляются новые офисные работники, которым отчаянно недостает экранного времени и харизмы, чтобы заменить ушедших из сериала актеров. Несмотря на трогательный финал, «Офис» следовало закончить именно с уходом Майкла.

«Как я встретил вашу маму»

9 сезонов (2005—2014)

Седеющий архитектор Тед Мосби рассказывает своим детям историю любви: когда ему было 27 лет, он решил найти спутницу всей своей жизни. Этим он (молодой) и будет заниматься на протяжении девяти (!) сезонов, попутно заводя необязательные романы и весело проводя время с друзьями.

Когда следовало остановиться: После первого появления мамы (конец восьмого сезона).

Именно там, в финальном эпизоде, наконец-то впервые (спустя 184 серии!) показали лицо заглавной героини (до этого она бесплотной тенью периодически проносилась рядом с ничего не подозревающим Тедом). Это вызвало у части зрителей разочарование: никаких неожиданных поворотов, мамой оказалась просто какая-то незнакомая фанатам актриса; за восемь лет каждый из них успел нафантазировать для Теда совсем другую идеальную супругу. Следующий, девятый сезон был, определенно, лишним. Более чем на два десятка серий растянулась трехдневная подготовка к свадьбе Барни и Робин, друзей Теда (потом они все равно развелись!). Зато финал сезона удивил всех: тут Тед наконец действительно знакомится с матерью своих детей, затем нам быстро проматывают хронику двух последующих десятилетий, мама умирает, а наш герой планирует возобновить отношения с бывшей подружкой.

«Побег»

5 сезонов (2005—2017)

Гениальный инженер-строитель Майкл Скофилд намеренно попадает за решетку тюрьмы строгого режима Фокс Ривер, где в ожидании казни томится его несправедливо осужденный брат Линкольн. Теперь Майкл должен претворить в жизнь хитроумный план побега, заручившись помощью некоторых заключенных.

Когда следовало остановиться: Перед тем, как герои начнут мотать второй срок (конец второго сезона).

«Побег» начинался как напряженный кейпер (жанр фильмов о подготовке преступления), и первый сезон работает как хорошо отлаженный механизм — в финале Майкл и его соратники оказываются на свободе. Второй сезон продолжает их приключения. Побегом все не заканчивается, ведь по пятам идут федеральные агенты. Проблемы у сериала начинаются на третьем сезоне, который, по сути, является ремейком первого, но в панамских декорациях. На этот раз в тюрьме находится Майкл, а вызволять его отправляется Линкольн. Дальше хуже: персонажи умирают и возвращаются, сюжет превращается в неправдоподобный шпионский боевик, а заканчивается все и вовсе плохоньким телефильмом (его собрали из двух дополнительных серий). В этом году «Побег» получил необъяснимое продолжение. Спустя восемь лет после финала.

«Сверхъестественное»

14 сезонов (2005 — настоящее время)

Братья Сэм и Дин Винчестеры рассекают по Америке в поисках демонов, вампиров и прочей нечисти. Нужно расправиться с каждым монстром, чтобы потом двинуть дальше. Создатель «Сверхъестественного» Эрик Крипке совместил приключенческий вестерн (в роли лошадки — Chevrolet Impala) и «Секретные материалы». Получилось страшно и до поры увлекательно.

Когда следовало остановиться: После апокалипсиса (пятый сезон).

Первоначально шоу было задумано как трехсезонное, затем Крипке добавил еще два сезона. Грандиозный пятый был посвящен апокалипсису — «Сверхъестественное» уже наигралось с рядовыми монстрами, ангелами и демонами и вышло на уровень повыше. Братья Винчестер умудрились отменить конец света, Крипке ушел с поста шоураннера, но сериал все продолжался, мутируя в несуразную мыльную оперу. Этой осенью стартует пятнадцатый (!) сезон, который заявляют как финальный. Фанаты уже устали считать, сколько раз Сэм или Дин умирали и воскресали.

«Герои»

4 сезона (2006—2010)

Новаторская и смелая идея для 2006 года — сделать супергеройский телесериал, который не основан на популярных комиксах. Самые обыкновенные люди обнаруживают у себя сверхспособности (левитация, регенерация, телепатия), есть среди них и маньяки-суперзлодеи. Первый сезон посвящен тому, что герои пытаются предотвратить катастрофу в Нью-Йорке, а дальше мифология и география сериала начинают стремительно разрастаться.

Когда следовало остановиться: После завершения первого тома (первый сезон).

Начиная со следующего сезона, «Герои» становятся легкой мишенью для критики: зрителей бесят наглые заимствования из комиксов про Людей Икс, неловко сконструированный саспенс, раздражает постоянное изменение характеров персонажей. Казалось, четвертый сезон поставил жирную точку в истории (29% положительных отзывов на Rotten Tomatoes), но спустя пять лет случилась перезагрузка — «Герои: Возрождение», сериал, разочаровавший всех новыми героями (старым отведена роль второго плана) и томительно-медленным развитием сюжета. Еще до финала первого сезона обновленный сериал был закрыт.

«Теория большого взрыва»

12 сезонов (2007—2019)

Сериал про взрослых гиков, популярность которого удачно совпала с бумом супергероики в конце нулевых. Шелдон, Леонард, Говард и Радж каким-то образом совмещали научную деятельность и многочисленные хобби (комиксы, видеоигры, поездки на тематические конвенты). Все шло неплохо, но в какой-то момент друзья начали увлекаться еще и девушками. Именно тогда симпатичное шоу начало стремительно терять свою специфику.

Когда следовало остановиться: после того, как у героев с девушками все стало серьезно (четвертый сезон).

Фанаты в общем продолжали смотреть «Теорию большого взрыва» до победного конца, но их ряды редели. Жалобы отступников звучали примерно так: все начинали смотреть ситком про задротов, но он неумолимо превращался в очередной телеромком. Теперь гики женятся, ходят за покупками, обсуждают детей и выглядят типичными взрослыми (кроме Шелдона). Скорее всего, «Теории» стоило закончиться после третьего-четвертого сезонов, когда романтические линии начали доминировать. Впрочем, находятся и те, кто утверждает, что сериал всегда был плохим, а гик-культуры и вовсе никогда не существовало.

«Ходячие мертвецы»

9 сезонов (2010 — настоящее время)

Полицейский Рик Граймс приходит в себя после комы, а мир вокруг стремительно потускнел. Повсюду обломки цивилизации, а по городам и селам бродят плотоядные зомби. Он отправляется на поиски жены и сына, а затем возглавляет отряд выживших — им нужно найти новое безопасное укрытие.

Когда следовало остановиться: После ухода успешного шоураннера Фрэнка Дарабонта (конец первого сезона).

«Ходячие мертвецы» давно стали мемом: у шоу был крутой первый сезон, за который отвечал Фрэнк Дарабонт, но дальше оскаровский номинант со скандалом хлопнул дверью, а эффектный постапокалиптический хоррор превратился в мыльную оперу (второй сезон натурально сменил городские декорации на тихую ферму, а экшен — на разговоры). Дальше сюжет строился по одной схеме: скитания, временное прибежище, скитания. Зрительские рейтинги по инерции продолжали расти, последние же четыре сезона они неумолимо падают. Можно подумать, что точкой невозврата стал пятый сезон, но нет, предпосылки будущего кризиса были заложены как раз сменой антуража и жанра (с чистого хоррора на драму) во втором. Критики все еще хвалят «Ходячих мертвецов», но зрители устали от бесконечной болтовни. Финал девятого сезона стал самым непопулярным за всю историю сериала. Подробнее о том, как испортились «Ходячие мертвецы», читайте тут.