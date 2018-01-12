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Подкаст«Авеню 5»: Остроумная сатира с безумными шутками и великолепным Хью Лори

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Как Армандо Ианнуччи за историей об аварии на космическом корабле скрыл сатиру на современное общество? В чем этот сериал пересекается с его предыдущими проектами — «Вице-президентом», «Гущей событий» и «Смертью Сталина»? И как отражает общий левый поворот в кино и сериалах? А также почему это совершенно выдающаяся роль Хью Лори?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый проект HBO. Со всеми спойлерами!

А в следующем выпуске мы поговорим о сериале «Охотники» с Аль Пачино, вышедшем на Amazon Prime.

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Доавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним. 

Смотрите сериал «Авеню 5» по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

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