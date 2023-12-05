«Годзилла: Минус один»: оскароносный кайдзю с мощным подтекстом

В начале мая на Amazon Prime Video и физических носителях вышел японский блокбастер «Годзилла: Минус один». Этот малобюджетный по голливудским меркам фильм стал неожиданным хитом мирового проката и принес его создателям премию «Оскар» за визуальные эффекты. А еще заслужил уважение американских коллег: Стивен Спилберг признался, что посмотрел его минимум три раза. Рассказываем, почему это не просто еще один фильм про то, как Годзилла топчет японские города и деревни.

О чем это

Рюносукэ Камики

Под занавес Второй мировой японский летчик Коити Сикисима (Рюносукэ Камики) становится свидетелем атаки огромного ящера на военную авиабазу. По итогам инцидента погиб весь персонал базы, кроме него самого и механика Татибаны (Мунэтака Аоки). Оба выживших винят в произошедшем Коити: он должен был отвлечь монстра на себя огнем из пулемета, но не смог преодолеть страх. Летчик возвращается в разрушенный войной Токио, держа в тайне свою встречу с существом, которого жители японских островов прозвали Годзиллой.

Коити, чьи родные погибли при авианалете, пытается свести концы с концами, мучаясь ночными кошмарами о Годзилле и сгорая со стыда. Помимо прочего, он несостоявшийся камикадзе, совравший о неполадке самолета при выполнении задания. Судьба сводит его с уличной воровкой Норико (Минами Хамабэ), взявшей под опеку осиротевшую девочку Акико (Саэ Нагатани), но ничего не знающей о родительстве. Они живут втроем, хотя Коити не считает Норико и Акико своей семьей.

Вскоре летчик устраивается на работу и выходит в море обезвреживать глубоководные мины. Так Коити еще раз встречает Годзиллу, который из-за американских ядерных испытаний мутировал. Ящер вырос в размерах, а еще он практически неуязвим и испускает из пасти луч огромной разрушительной силы. Он топит несколько военных кораблей, а затем выходит на берег и громит Гиндзу, один из районов Токио. Американские вооруженные силы отказываются послать флот на подмогу, чтобы не нервировать советских генералов, и бывшие японские военные разрабатывают свой план ликвидации Годзиллы, иначе, по их прогнозам, он обязательно вернется и сравняет Токио с землей. Чтобы смыть с себя позор и покончить с кошмарами, Коити присоединяется к операции.

Кто это снял

Режиссер Такаси Ямадзаки может похвастаться уникальным набором навыков, пригодившихся для создания «Минус один». Во-первых, он мастер адаптаций, и он уже снимал экранизации манги («Люпен III: Первый»), аниме («2199: Космическая одиссея» — так российские прокатчики назвали фильм по мотивам аниме «Космический линкор „Ямато“») и видеоигр («Драгон Квест: Твоя история»). Ямадзаки работал и с игровым кино, и с анимацией, а еще в 2014 году он снял экранизацию манги «Паразит» Хитоси Ивааки, по мотивам которой недавно выходил корейский сериал «Паразит: Серый».

Во-вторых, Ямадзаки не в первый раз показывает процесс послевоенного восстановления и перерождения Токио — этому посвящена его авторская трилогия «Всегда: Закат на Третьей авеню». И, наконец, он уже обращался к теме летчиков-камикадзе в экранизации романа «Вечный „Зеро“». В целом в Японии у Ямадзаки в течение XXI века сложилась насыщенная и успешная карьера, но прорыва на мировую арену не случалось, пока не вышел «Минус один». В начале 2024 года Ямадзаки начал сотрудничать с американскими букинг-агентами, что намекает на возможный старт его голливудской карьеры.

Связь с другими фильмами о Годзилле

«Минус один» создан японской киностудией Toho, производителем всех японских фильмов о Годзилле. Но никакой сюжетной связи с другими картинами у фильма Ямадзаки нет. Более того, он предлагает новаторскую трактовку традиционного мифа о гигантском ящере, ведь в большинстве интерпретаций Годзилла впервые нападает на Японию в 1954 году. Ямадзаки же предлагает посмотреть, каким кошмаром было бы появление монстра практически сразу после окончания войны. Отсюда и название фильма — как объясняет режиссер, послевоенная Япония была на нуле, а нападение Годзиллы ухудшает это состояние и уводит страну на минус первый уровень.

Фильмы о Годзилле студии Toho делятся на несколько эр, названных в честь эр правления японских императоров, и «Минус один» относится к «эре Рэйва». Это второй по счету игровой фильм современной эры после картины «Годзилла: Возрождение» Хидэаки Анно и пятый, если считать аниме-трилогию о Годзилле в постапокалиптическом будущем (подробнее об устройстве японской саги о кайдзю мы рассказывали в гиде по «Монстрверсу»).

Кстати, с «Монстрверсом» — американским циклом фильмов о Годзилле и Конге от Legendary — «Минус один», конечно, тоже не связан. Более того, среди фанатов Годзиллы существовал раскол на тему того, какие фильмы о нем лучше — японские или американские. Но когда «Минус один» вышел в североамериканский прокат, Legendary и Toho решили объединить усилия и, в частности, записали дружелюбную видеобеседу Ямадзаки с Адамом Вингардом, режиссером картины «Годзилла и Конг: Новая империя». В комментариях под беседой восторженные фанаты предлагали наконец зарыть топор войны и признать, что разные итерации Годзиллы могут сосуществовать одновременно.

Что пишут критики и как фильм приняли зрители

Минами Хамабэ

Премьера «Минус один» состоялась в Японии осенью 2023 года, и какое-то время фильм оставался локальным явлением, пусть и очень успешным. Все изменилось, когда в декабре блокбастер запустили в североамериканский прокат и он породил сарафанное радио такой мощи, что вместо запланированной недели провел в кинотеатрах два месяца, еще и увеличив количество залов. Бюджет фильма составил всего 10–12 млн долларов (для сравнения: свежий американский кроссовер «Годзилла и Конг: Новая империя» стоил 135 миллионов), и «Минус один» с лихвой его отбил. В мировом прокате японский блокбастер собрал 115 млн долларов (48 из них приходится на Японию). На Rotten Tomatoes у ленты внушительные 98% положительных рецензий. Variety пишет, что «Минус один» — первый фильм франшизы, который близок по духу оригинальной «Годзилле» 1954 года. IndieWire всерьез сравнивает стиль Ямадзаки и Сергея Эйзенштейна по изобретательному монтажу, политическому подтексту и умелой постановке аттракционных сцен. The Guardian восхищается брутальностью фильма и самого ящера, который кажется тут мрачным олицетворением смерти.

В довершение всего в январе «Минус один» стал первым фильмом о Годзилле, номинированным на «Оскар» — так хит японского кинопроката привлек к себе внимание всего мира. А после получения статуэтки и выхода в цифровой прокат блокбастер явно обретет вторую волну народной любви.

Как это выглядит

На контрасте с лихой и развеселой «Новой империей», напоминающей совсем инфантильные японские картины «эры Сева», «Годзилла: Минус один» сделан предельно серьезно и обескураживает зрителя, настроенного на рядовой фильм-катастрофу. Сразу после первого появления на экране ящер надолго пропадает из кадра, в центре повествования оказывается Коити, и «Минус один» превращается в настоящую драму о послевоенной травме. Герой плохо спит, отказывается вспоминать боевое прошлое и не понимает молодых товарищей, которые грустят, что не успели повоевать; вокруг же царят бедность и запустение. Летчик часто проигрывает в голове тот момент, когда его охватил страх и он подвел сослуживцев. Этот страх на фронте испытывает и тот, кто живет в мире без гигантских чудовищ.

Когда Годзилла возвращается, он по-настоящему страшен и беспощаден. В этой интерпретации он не герой, как в «Новой империи», и не стихия, как в «Возрождении», а именно разрушительная враждебная сила. Он двигается медленно и тяжело, а порой его движения напоминают о первом фильме 1954 года, словно перед нами опять человек в резиновом костюме. Напав на Гиндзу, Годзилла демонстрирует свое знаменитое атомное дыхание, и визуальная параллель считывается однозначно: его атака выглядит точь-в-точь как детонация ядерной бомбы, отчего и так перепуганные японцы впадают в еще большее оцепенение, только-только пережив бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. В общем, «Оскар» за лучшие визуальные эффекты у фильма совершенно заслуженный. А бюджет «Годзиллы» в районе 10–12 млн долларов заставляет задуматься об эффективности больших голливудских производств, где проекты стоят дороже, а смотрятся хуже.

Противостоят Годзилле отставные военные, непосредственно японское правительство в операции участия не принимает (отдельно подчеркивается, что и американское тоже). Разговоры участников операции складываются в манифест, отражающий изменение подхода к ценности жизни после двух мировых войн. Они не хотят следовать логике «бабы новых нарожают», они хотят ценить каждую жизнь и свести количество жертв к минимуму. Камикадзе быть больше непочетно — почетно вернуться, быть рядом с семьей и продолжать жить и строить. В начале фильма Коити боится смерти, и соседка презирает его за трусость. В финале он уже активно ищет смерти, но к этому моменту его никто не поддерживает. Япония изменилась и с новыми вызовами хочет справляться по-новому, полагаясь на научный прогресс, смекалку и смелость.

Вердикт

«Годзилла: Минус один» работает и как развлекательный фильм-катастрофа, доказывая, что кайдзю рано отправлять на свалку истории, и как приглашение к более серьезной дискуссии. Всегда ли почетно быть солдатом, делает ли человека хуже страх смерти, насколько далеко нужно идти в своем самопожертвовании и когда кончается война для каждого из нас? Феноменом «Минус один» делают не правдоподобные визуальные эффекты и не сочетание бюджета и сборов, а именно слияние двух нарративов. Традиционно в фильмах про Годзиллу человеческая история считается слабым и проходным местом, и ее часто стараются сократить, но Такаси Ямадзаки на этот раз удалось сделать ее ключевым элементом композиции. Таким же важным, как оглушительный рев ящера с атомным дыханием.

Автор: Иван Чернявский