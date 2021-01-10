На КиноПоиск HD вышел документальный сериал «Авантюристы». О чем он и кто его герои?

На КиноПоиск HD стартовала антология «Авантюристы» — документальный тру-крайм, сделанный по заказу онлайн-кинотеатра студией «Амурские волны», которая также работала над фильмами «Это Эдик» и «Листьев. Новый взгляд». Создатели «Авантюристов» пытаются понять, почему люди отдают деньги и квартиры тем, кто обещает им явно невыполнимое: внезапное исцеление, выгодный брак, быстрые миллионы. Рассказываем, чего ждать от проекта.

Кто главные герои сериала?

Настоящие мастера перевоплощения! Как рассказывают пострадавшие, они сначала втираются в доверие и становятся частью чужой жизни, а затем оставляют ни с чем. Но вина многих героев так и не была доказана в суде, и они продолжают оставаться на свободе. Вот чьи истории рассказали создатели сериала:

Секс-коуч Денис Байгужин, который учит девушек поиску богатых подкаблучников, а вместе с этим вовлекает их в финансовую пирамиду и использует для опасных сексуальных практик;

«Ресторатор» Гриша Паламарчук, который сначала находит себе невест, а потом предположительно лишает их денег и жилья, причем вместе с мамой Жанной;

Целительница из Instagram Катя Чи, чьи советы по лечению рака пророщенной пшеницей и кофейными клизмами, как рассказывается в сериале, отправили на тот свет несколько подписчиков и вызвали гнев научных блогеров;

Питерский пенсионер и бывший челночник Валерий Суханов, продавший иностранцам и гражданам, лишившимся прав, документы выдуманного королевства ASPI;

Молодой миллионер и бизнес-коуч из Костромы Артем Маслов, в чью роскошную жизнь не верят друзья детства и бывшая девушка;

Хирург Паоло Маккиарини, оперирующий пациентов в России, несмотря на обвинения в фальсификации научных данных и экспериментах над людьми в Европе;

Анонимные создатели крупнейшей финансовой пирамиды «Кэшбери», которую рекламировали звезды уровня Валерия Меладзе, Ольги Бузовой и Николая Баскова и которая обманула вкладчиков на миллиарды рублей.

Кто работал над проектом?

Ведущие — актер и режиссер Александр Молочников («Холодный фронт», «Безумие») и кукла Фима (ее озвучивает Дарья Пантелеева). Вместе они слушают рассказы о героях и пострадавших.

Соавтором сценария и режиссером проекта стал Савва Савельев — художник, актер и продюсер, в чьем резюме соседствуют ток-шоу «Вечерний Ургант», постановки в «Гоголь-центре» и театре «Практика» и молодежный фильм-манифест «Кислота». В последнем Савельев создал запоминающийся образ богемного художника-искусителя Василиска.

Производством занималась студия «Амурские волны», которая разбирала судьбу детского писателя Эдуарда Успенского в нашумевшем биографическом анимадоке «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве», изучала последствия пандемии в «Новой реальности» и расследовала убийство Владислава Листьева в двухсерийном фильме «Листьев. Новый взгляд». Два последних дока также были сделаны для КиноПоиск HD.

Что говорят создатели

«Предупрежден — значит вооружен» — учит пословица. Авторы проекта Анна Карпова, Евгения Зобнина и Игорь Садреев уверены, что посмотреть на реальные кейсы будет полезно всем, кто считает, что уж он-то точно никогда не перепишет на незнакомца квартиру, не отдаст ключи от машины или не подарит взятые в кредит миллионы рублей. Зрители убедятся, что авантюристы бывают ужасно обаятельными, а пострадать от них может кто угодно.

Проект родился из желания сделать «детектив не про чернуху», без убийств, насилия и трупов и по реальным событиям. «Вокруг много плутов, которые только и ждут, чтобы их историю рассказали — настолько они захватывающие», — признается сооснователь «Амурских волн» Родион Чепель. А ведущий проекта Александр Молочников, который «и сам немножко авантюрист», обещает показать по-настоящему искусных фантазеров.

Что ждать от сериала

Легкое «криминальное чтиво», по форме напоминающее нетфликсовские документальные проекты «Попасть в Конгресс», «Чтобы вы поняли... секс» и «Грязные деньги». Если Дэвид Финчер раскрывал modus operandi различных маньяков и извращенцев в «Охотнике за разумом», то наши документалисты попытались разобраться, что движет печально известными героями, как люди попадаются на их уловки и почему законодательная система зачастую не может им помочь. «Места преступления» меняются от пятизвездочного отеля в Дубае и хирургического кабинета до виртуального государства и социальных сетей, а корни проблем часто оказываются в очень понятных вещах — бедности, несчастном детстве и безответной любви.

Когда и где смотреть

Все семь эпизодов сериала «Авантюристы» выходят эксклюзивно на КиноПоиск HD в Плюсе. Первые два эпизода доступны на КиноПоиск HD уже сегодня. Остальные пять будут выходить еженедельно по четвергам.