Новая реальность: 5 документальных фильмов про коронавирус

«Новая реальность»

В совместном проекте КиноПоиска, Forbes и видеопродакшена «Амурские волны» журналисты Александр Уржанов и Игорь Макаров осмысляют новую реальность, в которой все оказались из-за пандемии. Первый 25-минутный эпизод посвящен экономическому кризису и последовавшей за ним безработице. Основатели кофейного кооператива «Черный» и ресторанного холдинга White Rabbit Family рассказывают, какие меры принимаются из-за пандемии: одни их сотрудники теряют работу, другим приходится переквалифицироваться в курьеров. Ожидается, что 20 миллионов россиян могут оказаться безработными к сентябрю, и многие пока об этом даже не догадываются. Однако бортпроводница Яна советует по возможности выкручиваться — сама она после сокращения рейсов отправилась водить в Яндекс.Такси.

Не все компании не подготовили подушку безопасности, а новый кризис оказался непредсказуемым. Герои проекта объясняют, почему помощь российского государства предпринимателям нельзя назвать адекватной. Пока во многих странах налоги временно отменяют, в России их выплату лишь отодвигают. Уроки на будущее — изменение системы налогообложения и организация взаимопомощи. Надежду эксперты видят в том, что коронавирус пойдет по сценарию испанки, и после резкого падения экономической активности последует столь же стремительное ее восстановление.

Визуально «Новая реальность» сделана разнообразнее других российских документальных проектов из подборки: говорящие головы экспертов здесь разбавлены мультиэкранами, на которых появляются городские панорамы с дронов и объявления об аренде внезапно опустевших помещений.

Сериал выходит 6 августа и будет эксклюзивно доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

«Коронавирус: объяснение»

«Объяснения» — документальный сериал Netflix, который снимает для стриминга медиакомпания Vox. Рассказав про секс и разум, научно-популярный цикл переключился на COVID-19. Пока его создатели выпустили три 20-минутных эпизода.

Из первого, опубликованного еще в конце апреля и озвученного Дж. К. Симмонсом, мы узнаем, что пандемию предсказывали и ее можно было предотвратить, а также о том, чем нынешняя зараза отличается от других коронавирусов, а также кори, оспы, гриппа, Эболы. Во второй серии Лора Линни рассказывает про тернистый и многоступенчатый путь к созданию вакцины. Оказывается, она была бы готова, если бы эпидемиологам не отказали в финансировании в 2016-м, когда они работали над вакциной от другого коронавируса — SARS-CoV, вызывающего атипичную пневмонию. Путь к вакцине напоминает космическую гонку и тесно связан с экономикой и политикой, ведь страна, в которой создадут препарат, вряд ли поспешит делиться им с другими.

В третьем эпизоде Идрис Эльба, который сам благополучно переболел новой инфекцией, делится механизмами психологической адаптации. Ведь COVID-19 становится причиной не только пневмоний, но и страхов, депрессий и стрессов. Чтобы помочь вернуть ощущение контроля, звезда «Лютера» советует правильно дышать, не зацикливаться на новостях, соблюдать четкий режим дня. Актуально замечает, что массовый парад в Филадельфии, организованный во время эпидемии испанки для поддержки союзников в Первой мировой войне, привел к гибели 17 тысяч горожан. Впрочем, в целом этот 20-минутный ликбез с доходчивой инфографикой и краткими интервью со специалистами настраивает на позитивный лад и обходится без страшных кадров из заполненных больниц.

«Охотники за вирусами»

Пугает не только сам коронавирус, но и неизвестность. Автор программы «Редакция» Алексей Пивоваров лишний раз напоминает, что на самом деле сейчас не происходит ничего нового. Его собеседники — эпидемиолог, вирусолог и биолог — помещают современную эпидемию в культурный и исторический контекст (Средневековье, мол, страдало куда больше). Эпидемиологи не раз сталкивались с подобными болезнями — только в XXI веке человечество атаковали три разных коронавируса (ученые могли бы разработать вакцину уже 17 лет назад, если бы им обеспечили финансирование). Социальное дистанцирование, карантины, пропускные режимы и даже инфодемии — давние изобретения. Пушкин на трехмесячной самоизоляции в Болдино написал «Евгения Онегина», «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии» — проводил время с пользой, пока бушевала эпидемия холеры.

Если провести аналогию между эпидемией COVID-19 и Второй мировой войной, то мы пока где-то в 1943-м. Вакцину нужно будет обкатать, а к ограничениям привыкнуть. Но почему мы так боимся нового коронавируса, хотя в истории были эпидемии страшнее? Налицо гуманизация общества: мы стали выше ценить человеческую жизнь и не хотим мириться даже с меньшими потерями. Надо еще научиться ценить эпидемиологов. Говорят, их в мире осталось всего 200 человек.

«Худший кризис в истории футбола: что будет с деньгами в России и Европе?»

Если медицинская сторона вопроса вас утомила, то можно посмотреть фильм Sports.ru. Тут его шеф-редактор Влад Воронин проводит серьезное журналистское расследование, чтобы выяснить, как футбольная индустрия изменится после кризиса и выживет ли вообще. Даже если вы не разбираетесь в экономике спорта, то это видео многое вам доступно объяснит. Сейчас коронавирус парализовал все финансовые активности клубов — денежный поток от матчей, телевидения и спонсоров полностью остановился. Переживет ли индустрия кризис и какие проблемы давно надо было решать? Почему российские клубы зарабатывают на ТВ так мало? Станут ли футбольные менеджеры менять индустрию в будущем? Как экономическая модель российского футбола связана с общественно-политическими процессами и получится ли ее оздоровить?

Воронин либо отвечает на эти вопросы сам, либо задает их менеджерам клубов, представителям Российской премьер-лиги и экономистам. Из интересного — прогнозы относительно зрительского опыта. Так, РПЛ рискует превратиться в реалити-шоу наподобие «Дома-2», а болельщики смогут поддерживать футболистов по громкой связи прямо во время интерактивных трансляций.

«Коронакризис»

А вот и еще один журналистский фильм, на этот раз про влияние короны на экономику в целом. Почти час управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов разговаривает с экспертами, среди которых предприниматель Рубен Варданян, ректор РАНХиГС Владимир Мау, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, заместитель министра энергетики Павел Сорокин и основатель сети re: Store Евгений Бутман. Они рассуждают, каким будет будущее, дают советы бизнесменам и рассказывают о сходствах и различиях коронакризиса с кризисами 1998-го, 2008-го и 2014-го. Судя по ответам, опыт предыдущих лет Россию ничему не научил: кризис прошел, но структурных изменений не последовало.

Экономический удар будет сильнейшим: люди теряют работу, деньги и перспективы, однако главное отличие ковидного кризиса в том, что предсказать будущее невозможно. Хуже всего малому и среднему бизнесу — сфере услуг, туризму, образованию, здравоохранению. Что может сделать государство? «Сместить фокус инвестиций, меньше тратить на себя и больше — на социальную помощь», — считает Бутман. А что делать бизнесменам? Среди прочего не паниковать, максимально адаптироваться, сокращать расходы, оставаться людьми — на первый план выходят человеческие отношения. Кажется, нас действительно ждет новый мир, который сформируют цифровизация и IT. «Добро пожаловать в Матрицу», — резюмируя, шутят в конце. Хочется попросить Морфеуса вернуть синюю таблетку.



