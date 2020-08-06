КиноПоиск HD покажет документальный мини-сериал «Новая реальность» о жизни во время пандемии

С сегодняшнего дня на КиноПоиск HD можно посмотреть документальный мини-сериал «Новая реальность». Это новый проект студии «Амурские волны», посвященный тому, как изменилась жизнь людей на фоне пандемии коронавируса.

Авторы «Новой реальности» расскажут о проблеме с точек зрения двух людей — человека, который внезапно оказался в карантине минувшей весной, и его собеседника из августа 2020 года. Проект модерируют сооснователь «Амурских волн» Александр Уржанов и его соведущий, режиссер и сценарист Игорь Макаров.

Кроме того, в сериале приняли участие эксперты журнала Forbes и представители разных профессий. Они объяснят, как пандемия повлияла на представления людей о работе, семье, финансах, медицине и что будет в случае второй волны коронавируса.

«Произошедшее не похоже ни на один кризис, который с нами случался. По крайней мере, дефолты или нефтяные цены не запирали нас дома, отнимая даже возможность обняться. Но это совершенно точно кризис, который мы все чувствуем — не потому, что какие-то там глобальные цифры идут вниз, а потому что каждый чувствует эту гнетущую ежедневную неопределенность», — говорит Уржанов.

«Амурские волны» — креативная студия, которая производит документальное кино. В этом году она выпустила фильм «Листьев. Новый взгляд», приуроченный к 25-летию с момента гибели журналиста Владислава Листьева.

«Новая реальность» войдет в линейку документальных фильмов на КиноПоиск HD. В ней также есть картины «Однажды… Тарантино», «Дело Собчака», «С любовью, Антоша» и другие.

Все пять серий «Новой реальности» появятся в онлайн-кинотеатре одновременно.

Сериал выходит 6 августа и будет эксклюзивно доступен для просмотра на КиноПоиск HD.