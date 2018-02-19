Что смотреть дома: «Дау», «Беги» и подборка фильмов про коронавирус

«Беги»

«Амедиатека»

Руби (Мерритт Уивер) и Билли (Донал Глисон) встречались во время учебы в колледже, а потом расстались. Но с оговоркой: если однажды один из них напишет СМС со словом «беги», а другой ответит тем же, то они встретятся на Центральном вокзале Нью-Йорка и поедут по Америке. Такой случай наступил 17 лет спустя, и вот уже оба мчатся в поезде, изображают легких на подъем студентов, флиртуют, но явно что-то скрывают. Один из продюсеров сериала — Фиби Уоллер-Бридж, автор сценария — Вики Джонс. Их предыдущий проект, сериал «Дрянь», стал одним из самых обсуждаемых в 2019 году.

Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Дау. Наташа», «Дау. Дегенерация»

dau.movie

1950-е. Роман с французским ученым приводит буфетчицу институтской столовой на вербовочную беседу в Первый отдел . 1960-е. Молодые головорезы, приглашенные все тем же Первым отделом в стены секретного НИИ, начинают чистки и до основания на протяжении шести часов экранного времени разрушают вверенное им учреждение. Примерно такова фабула двух фильмов из скандального и амбициозного проекта Ильи Хржановского, которые только что появились в сети. Три года съемки, восемь лет монтажа 700 часов материала. «Дау» беспрецедентен во всем: никогда еще российский режиссер не подходил так скрупулезно к кастингу и подготовке актеров (исключительно непрофессионалов, которые месяцами жили в декорациях, полностью погруженные в материальную среду СССР 1930—1960-х), никогда еще на фильм не тратили столько денег, времени, сил и нервов. Мало какой проект вызывал столько критики и скандалов. Теперь каждый любопытствующий сможет убедиться лично, так ли страшен «Дау». Цена вопроса — 3 доллара за фильм.

«Внешние отмели»

Netflix

Четверо подростков, жители небольшого прибрежного городка в Северной Каролине, страдают от того, что планы на лето сорвал ураган. Ни посерфить, ни похулиганить толком. Но случайно найденная карта и неожиданная идея отправиться на поиски огромной партии может спасти каникулы. Отличный приключенческий сериал про тинейджеров с их вечными проблемами.

«Дьяволы»

«Амедиатека» (с 18 апреля)

Амбициозный трейдер Массимо Руджеро (Алессандро Борги) — ценный сотрудник американского банка, он вот-вот займет должность вице-президента. Но неожиданный скандал пускает жизнь и карьеру Руджеро под откос. Контекст — кризис 2008 года. Итальянский сериал по мотивам романа Гуидо Марии Бреры, одними из постановщиков выступили Ник Харран, работавший над «Шерлоком» и «Доктором Кто», и Жан Микелини, снявший историческую сагу про семью Медичи.

Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Соник в кино»

КиноПоиск HD

«Соник в кино» теперь и у вас дома. В попытках спастись от ехидн сверхзвуковой синий еж-инопланетянин попадает на Землю и селится в американском городке Грин-Хиллз. Он листает комиксы про Флэша, слушает Фредди Меркьюри и запоем смотрит старые фильмы, но случайно спровоцированная Соником авария разрушает всю эту монотонную идиллию. На ежика начинает охоту инфернальный доктор Роботник (Джим Керри), а помогает быстроногому шериф полиции (Джеймс Марсден). Комедия как для геймеров, так и для тех, кто никогда не брал в руки джойстика.

«Вперед»

КиноПоиск HD

Семейное комедийное роуд-муви от Pixar. Замкнутый и слишком стеснительный, чтобы общаться со сверстниками, эльф Иэн получает на шестнадцатилетние в подарок от матери волшебный посох отца. При жизни папа Иэна вдруг уверовал в магию. Иэн и его непутевый брат пытаются при помощи посоха вернуть его к жизни хотя бы на сутки, но удается лишь частично — появляется буквально только нижняя половина папы. Теперь эльфам нужно отыскать мифический камень Феникса, чтобы воскресить оставшееся.

Фильмы и сериалы про коронавирус

КиноПоиск HD / START / YouTube

Проектов про эпидемию выходит много, на одном только КиноПоиск HD их целых пять. Самым исчерпывающим кажется сериал «Эпидемия с Антоном Красовским: Всё о коронавирусе» (КиноПоиск HD. Здесь и беседы с учеными, которые рассказывают о происхождении вируса, и экскурсия по больнице в Коммунарке, и рекомендации, что делать, если вы все-таки заболели. Все наглядно, обстоятельно и в деталях. Красовский даже опрашивает медиков, чем опрыскивают машину скорой помощи после перевоза зараженных.

Раскрыть тему со всех сторон пытается и другой документальный сериал — «Коронавирус: Все, что нужно знать» (КиноПоиск HD). Здесь и история возникновения эпидемии, и анализ попыток перенять китайский опыт борьбы с ней.

В свою очередь, фильм РБК «Коронакризис» (КиноПоиск HD) пытается разобраться, как повлияет эпидемия на нас. Здесь уклон больше в бизнес, поэтому среди экспертов — предприниматель Рубен Варданян, совладелец «Лукойла» Леонид Федун, ресторатор Алексей Васильчук, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. Все они сходятся в том, что мир никогда не будет прежним. Второй фильм РБК того же автора Ильи Доронова «Товарищ Вирус: Ученые о коронавирусе» (КиноПоиск HD) посвящен микробиологам. Колбы, мензурки, химические процессы и люди, которые с ними работают — проект понравится тем, кто хочет углубиться в научную сторону дела.

Авторы британского документального фильма «Коронавирус: Жизнь в изоляции» (КиноПоиск HD) делают акцент на том, как правильно обезопасить себя от общества, а общество — от себя. Люди, у которых подтвердился коронавирус, рассказывают, какие симптомы этому предшествовали, как лечатся взаперти и как не позволяют себе унывать.

Для тех, кому интересно художественное осмысление происходящего, — сериал «Хроники эпидемии» на сервисе START. Это канадский триллер о том, как вирус выкашивает жителей Монреаля, но вызов ему бросает инфекционист Анн-Мари Леклерк. Примечательно, что проект вышел еще в январе, так что его авторы вышли провидцами не хуже Содерберга с его «Заражением». Их же можно упрекнуть и в спешной попытке сделать сериал на злобу дня. Кстати, если верить сериалу, всему виною не летучие мыши, а хорьки.

Для тех, кому не хватает в эти дни оптимизма, на YouTube-канале проекта «Такие дела» короткий фильм «Без паники. Как я переболел коронавирусом». Его герои — люди, для которых болезнь уже позади: Давид Беров, первый человек в России, который вылечился, его родственники и бывшие пациенты Коммунарки.

Screenlife-проекты

«Алиса»

Яндекс.Эфир / КиноПоиск HD

То менеджер-сексист вызовет после корпоратива, то бойфренд попросит подвезти — таксистке Александре приходится общаться с самыми разными людьми. Но единственный адекватный собеседник — бортовой компьютер «Алиса», с которым можно поговорить по душам, пошутить и даже спеть Еву Польну в два голоса. Комедийный мини-сериал с элементами screenlife, снятый совместно компаниями Bazelevs и Medialab «Яндекс.Такси», — это истории водителей и их пассажиров, странные, забавные и абсурдные. В ролях — Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Иван Колесников, Михаил Горевой и «Алиса».

«#СидЯдома»

PREMIER

Владелец сети хозяйственных магазинов в Подольске Геннадий Цветков пытается спасти свой бизнес во время пандемии. «Первый ситком на удаленке», как заявляют авторы проекта, начинается со смотрящего в экран Геннадия (Александр Робак). У него там что-то не ладится с компьютером, но он при помощи емкого слова на букву «б» сейчас все починит. На экране знакомые приметы работы в условиях самоизоляции: отец (Борис Дергачев), прячущийся в шкафу от детей; бывший фэсэошник Серега (Гоша Куценко), закрывшийся с запасом алкоголя на даче, но совмещающий конференцию с зарядкой; секретарша Юлечка (Анна Котова-Дерябина), у которой важная проблема — где сейчас сделать маникюр.

«Изоляция»

ivi

В кадре — известные актеры, спортсмены, журналисты, врачи, которые рассказывают, как переживают это нелегкое время. Как возятся с детьми, какие книги читают и какие сериалы смотрят, что по поводу происходящего думают и чувствуют. Заодно у зрителей есть возможность побывать в загородном доме Надежды Михалковой и проехать с ней по городу, посмотреть на медали спортивной гимнастки Дарьи Спиридоновой (которая старается не переживать из-за отмененной Олимпиады) и зайти в квартиру Юрия Колокольникова. Последний, например, гоняет по комнате на самокате, а еще у него там забавная плюшевая собачка.