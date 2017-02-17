Видео со съемок «Майор Гром: Чумной доктор»: Казино и шаверма

Съемки фильма «Майор Гром: Чумной доктор», адаптации одноименного российского комикса о майоре полиции Игоре Громе, завершены. В честь этого команда Bubble Studios показала видео со съемок картины.

«На протяжении 78 смен огромная команда из более чем 250 человек не покладая рук трудилась над тем, чтобы рассказать нашу историю и создать первый российский полнометражный фильм по комиксам. Изначально этот ролик был создан исключительно для членов съемочной группы, но он так нам понравился, что мы решили поделиться им и с вами», — рассказали создатели фильма.

Майор Гром (Тихон Жизневский) известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.



Вместе с Жизневским в фильме снялись Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Олег Чугунов и Антон Богданов. Режиссер — Олег Трофим («Лед»).

«Майор Гром: Чумной доктор» выходит при поддержке КиноПоиск HD. Подробнее о фильме мы рассказывали в этом материале.