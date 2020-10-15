«Настя, соберись!»: Сериал о том, что происходит в голове у одной рассерженной девушки

3 января на КиноПоиск HD выходит 10-серийный ситком о девушке (ее играет Любовь Аксенова), у которой наступает личный конец света. Оказавшись один на один с проблемами, она начинает прислушиваться к своему внутреннему голосу. Точнее, к пяти голосам. Рассказываем о том, как мотивы «Быть Джоном Малковичем» силами шоураннера Константина Майера и ансамбля из 6 актрис переплавились в скетч-комедию об обретении себя.



Герои: Настя и ее субличности

Главная героиня Настя — архитектор с красным дипломом МАРХИ, пятилетним стажем и проблемами. Их источник — мужчины. Настю окружают хамы, эгоисты и сексисты. В самой первой сцене сериала заказчик в красном пиджаке над ней издевается, мол, фаллический небоскреб, который она спроектировала, выглядит не слишком ампирно! И вообще, почему его не предупредили, что проектом занимается женщина? В бешенстве Настя срывает башню и швыряет ее в этого гада. О работе можно забыть. А тут еще кто-то шлет интимные фото на телефон Настиного мужа! Вдобавок токсичная мамаша (ее играет Юлия Ауг) Насти постоянно понижает самооценку дочери. Что делать?

Управление Настей берет на себя женсовет, заседающий в ее голове. Пять субличностей: Бусинка лет пяти в веселеньком худи (Ева Смирнова), Сестра в кедах (Рина Гришина), Хозяюшка в передничке (Юлия Гришаева), Богиня в коктейльном платье (Алена Алексеева) и Алла Кирилловна (Светлана Камынина), которая выглядит как строгий завуч. Пять разных моделей поведения, пять разных образов мышления и способов смотреть на мир. Все вместе они делают Настю целостным и, хочется верить, счастливым к финалу человеком. Но пока то одна, то другая субличность берет верх.

«Настя — это человек, который постоянно меняется, постоянно перестраивается. Это ее способ самосохранения. Она своего рода каракатица: в одно мгновение способна измениться полностью, — поясняет Любовь Аксенова. — Показать многогранность Насти, сохранив при этом ее адекватность, было настоящим вызовом для меня как для актрисы. Меня часто спрашивают, похожа ли я на своих героинь и что между нами общего. Тут сложно ответить однозначно. Ведь в каждом из персонажей есть и близкие мне черты, и совсем чуждые.

Рина Гришина, Юлия Гришаева, Алина Алексеева, Ева Смирнова и Светлана Камынина

Я вообще разная: лиричная, вежливая, грубая, добрая, злая… Мое состояние зависит от разных факторов. Это как разные роли, которые я отыгрываю в зависимости от ситуации. И эта изменчивость человеческого характера очень точно отражена в истории про Настю. Такая ситуативная искренность сблизила меня с ней. В результате мне удалось вложить в Настю много личного».

А о Настиных субличностях лучше всего рассказывает режиссер Вера Смолина (это ее дебютный проект; Вера училась режиссуре в Америке, а завершала образование уже в Московской школе кино у Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова). «Субличности не эмоции, а наши собственные проявления, поведенческие паттерны, которые отвечают за то, как мы проживаем нашу жизнь. Проще говоря, Бусинка — внутренний ребенок, отвечает за креатив. Сестра, которая большую часть времени верховодит в голове Насти, — отчаянная карьеристка, движущая сила всего организма. Хозяюшка подключается, когда нужно быть сговорчивой, доброй и, конечно, хозяйственной. Богиня прославляет любовь к себе и наслаждениям. А Алла Кирилловна — собирательный образ всего строгого, требовательного к себе, четкого и пристойного. Чаще всего Настю она стыдит. Но когда нужно сдать проект, а дедлайн уже вчера, Алла Кирилловна оказывается очень полезной субличностью».

Декорации: быть Настей

Любовь Аксенова Алина Алексеева

Мир сериала разделен на две реальности. В одной героиня Аксеновой ищет заказы, шпионит за мужем, ходит к парикмахеру, выводит на чистую воду коварных подруг, обедает с клиентами, ссорится с мамой. А в другой, похожей на съемочный павильон телешоу, заседают пять ее верных советчиц. У каждой свой уголок, обставленный сообразно характеру. Внутренний ребенок — где-то на антресолях; в секции Хозяюшки — кухонька, а в шкафчике — настоящий иконостас; у Богини — трон-раковина как у Русалочки, а место обитания Аллы Кирилловны — типовая советская квартира, главное место в которой занимает книжный шкаф. На первом плане возвышается брутальное кресло-куб из зеркального стекла. Кто его займет, тот и управляет Настей. Самые обычные дела во внешнем мире порождают целую конференцию в мире внутреннем, и только удачный секс приводит к полной гармонии субличностей.

Сюжет: разбирая ситком

Николай Куликов

Сценарий «Насти» написан внушительной и преимущественно женской (Гала Суханова, Ася Беликова, Анастасия Симбирцева, Мария Томарева) командой из семи человек под руководством Константина Майера и Николая Куликова. Последний работал не только над большими российскими блокбастерами («Движение вверх», «Легенда № 17»), но и над «Вечерним Ургантом», его опыт структурирования телевизионного ток-шоу очень заметен в тех эпизодах, что происходят во внутреннем мире Насти. По части формата сериал кажется довольно смелым экспериментом, хотя злоключения его героини совсем не экстремальные. Точно так же, как личность Насти деконструируется до отдельных блоков-элементов (все совпадения с архитектурой тут не были случайны), разбирается и сам жанр комедии положений.

На одну половину «Настя» — это традиционный американский телевизионный ситком, в котором действие из серии в серию происходит в одних и тех же декорациях, а перед ними сидит живая публика. Вообще, весь этот сеттинг выглядит как театральная сцена, открытая залу — телеэкрану. А на другую половину это современная реалистическая телекомедия с живой подвижной камерой, правдоподобными интерьерами, естественным светом и почти естественными реакциями героев.

Бонус: лучшая детская роль

Ева Смирнова

Главный сюрприз Насти — это даже не «другая сцена», на который спорят субличности, а 8-летняя Ева Смирнова, играющая Бусинку. Снимать детей и в кино-то очень нелегко; некоторые режиссеры прошлого, как, например, Маргарита Барская, разрабатывали целые системы работы с маленькими актерами, другие просто озвучивали их голосами взрослых актрис. Но Ева играет вообще не хуже своих взрослых коллег, а в чем-то даже и лучше (драйва у нее точно больше). Да и роль у нее в этом квинтете на самом-то деле главная: «Вообще, Бусинка самая старшая. Потому что она с Настей с самого детства. Она дурная на всю голову! Всегда придумает что-то веселое, и всегда у нее такие необычные способы проводить время!» — сообщила нам Ева. А заодно и раскрыла тайну режиссерского метода Веры Смолиной: оказывается, та просто выдавала Еве пачку маркеров, чтобы девочка направляла творческую энергию в рисование, пока идут дубли без нее. О художественных талантах актрисы вы сможете судить сами. Уже во второй серии она нарисует злую собачку.