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«Довод», «Противостояние» и «Неадекватные люди 2»: 12 премьер декабря на КиноПоиск HD

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Инверсия Кристофера Нолана, новый сериал Стивена Кинга, продолжение приключений дворецкого Бэтмена — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре.

Подробнее обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Откуда ты родом?»

Премьера: 5 декабря (эксклюзивно по подписке Плюс)

Британский рэпер индийского происхождения готовится покорять Америку, но накануне он заболевает непонятной болезнью, которая заставляет отменить все планы и переосмыслить свой отрыв от корней. В фильме нет лишнего мелодраматизма — это отменная рэп-драма с пулеметным флоу о кризисе самоидентификации, которую не стыдно поставить в один ряд с «8 милей». В главной роли — крайне недооцененный актер Риз Ахмед, который в свободное время от съемок также записывает треки и в каком-то смысле очень похож на своего героя.

«Бесстыжие», 11-й сезон

Премьера: 7 декабря (эксклюзивно по подписке Плюс)

Американская адаптация одноименного британского сериала поначалу выглядела авантюрой: к началу 2011 года существовало уже семь (!) сезонов оригинального шоу. Но «Бесстыжим» удалось невероятное — удачно перепридумать драматичную историю маргинальной семьи Галлахер, которая тут живет не в Манчестере, а на задворках Чикаго. Шестеро детей растут сами по себе, пока их отец Фрэнк (звездная роль Уильяма Х. Мэйси, который чуть ли не каждый год получал номинации на «Эмми») проводит время в беспробудном пьянстве. Американские «Бесстыжие» уже продержались в эфире 10 сезонов, неоднократно переживая пертурбации актерского состава, и вот наконец-то добрели до финальных серий. В них мы узнаем, как маргиналы переживали пандемию (сценаристы вносили правки в связи с актуальными событиями), и сможем попрощаться со всеми любимыми героями.

«Город уснул»

Премьера: 9 декабря (эксклюзивно по подписке Плюс)

Полнометражный дебют Марии Игнатенко, выпускницы Московской школы нового кино, премьера которого состоялась на Берлинском фестивале. Виктор работает на рыболовецком траулере. Во время рейса он узнает о смерти жены и спешно возвращается домой. Но в его городе все спят глубоким сном, пока герой бродит по заснеженным тропинкам меж стереотипных российских панелек. Главную роль исполнил Вадик Королев, вокалист группы OQJAV, недавно сыгравший кафкианского героя в «Человеке из Подольска».

«Пенниуорт», 2-й сезон

Премьера: 14 декабря (эксклюзивно по подписке Плюс)

Наверняка многие задавались вопросом: чем занимался до рождения легендарного Бэтмена его дворецкий? Сериал «Пенниуорт» на него отвечает: в 1960-е Альфред Пенниуорт, бывший британский спецназовец с аристократической внешностью, пытается приспособиться к мирной жизни, открыв охранное агентство в Лондоне. Уже в первой серии судьба сталкивает его лицом к лицу с Томасом Уэйном. Но Альфред пока идет своим путем и пытается предотвратить злодеяния, задуманные тайным обществом. Во втором сезоне его приключения продолжатся, а ретроатмосфера станет только красочнее.

«Первые ласточки», 2-й сезон

Премьера: 15 декабря (эксклюзивно по подписке в Плюсе)

Украинская драма про школьников в духе «13 причин почему». Драматургия сериала выстраивается вокруг трагедии: одна из старшеклассниц найдена мертвой, но это только начало истории. Дальше «Первые ласточки» рассказывают о странной сетевой игре в духе «Синего кита». А смерть в экспозиции становится поводом для разговора о современных реалиях — болезненном каминг-ауте, интернет-травле и том, чем живут нынешние подростки на постсоветском пространстве.

«Довод»

Премьера: 15 декабря (в Магазине)

Самая громкая премьера 2020 года. Кристофер Нолан пытался победить кинотеатральный кризис при помощи блокбастера, в котором бондиана смешалась с традиционными экспериментами со временем. До мультиплексов дошли не все, зато теперь фильм может увидеть каждый желающий. Под конец трудного 2020-го посмотреть или пересмотреть «Довод» точно стоит, ведь герои Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона пытаются переломить ход времени — не об этом ли сейчас мечтает каждый землянин?

«Король Стейтен-Айленда»

Премьера: 17 декабря (в Магазине)

Молодежная драмеди от Джадда Апатоу, продюсера главных комедий нулевых («Ананасовый экспресс», «Телеведущий», «SuperПерцы»). В этот раз его звездой-вдохновителем стал комик Пит Дэвидсон, резидент Saturday Night Live. В фильме Дэвидсон фактически играет себя — депрессивного парня, который в 24 года до сих пор живет с мамой, курит траву, тратит все время на видеоигры и переживает смерть отца-пожарного, погибшего при ликвидации теракта 11 сентября. У Апатоу получился довольно грустный, но все-таки духоподъемный фильм о том, что искусство способно залечить любые травмы.

«Противостояние»

Премьера: 18 декабря (по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой)

Долгожданная сериальная премьера декабря — экранизация романа Стивена Кинга, в котором описана хроника упадка Америки. Разбушевавшийся смертельный вирус выкосил почти все население страны, а оставшиеся в живых находятся в глубокой растерянности. Посреди апокалиптического хаоса уверенно чувствует себя лишь злодей Рэндалл Флэгг (Человек в черном, один из главных антагонистов кинговской мультивселенной). Противостоят ему люди, которых собирает ясновидящая Матушка Абигейл.

У «Противостояния» интересный актерский состав (Александр Скарсгард, Вупи Голдберг, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Нат Вулф, Эзра Миллер и многие другие), а еще в нем поучаствовал сам Стивен Кинг — он вместе с сыном Оуэном написал сценарий финала, который отличается от книжного первоисточника.

«Ганнибал», три сезона

Премьера: 25 декабря (в Магазине)

Тревожный спецагент Уилл Грэм (Хью Дэнси) составляет профайлы серийных убийц и обращается за помощью к эстету и психологу Ганнибалу Лектеру (Мадс Миккельсен). Поначалу он не подозревает, что его новый приятель — любитель человечины, но вскоре все улики будут недвусмысленно указывать на этого гурмана. В особом представлении «Ганнибал» не нуждается: это крайне стильное и эротичное зрелище, настоящая классика 2010-х, от преждевременного закрытия которой многим до сих пор очень грустно.

«Ведьмы»

Премьера: 25 декабря (в Магазине)

Новая версия сказки Роальда Даля про мальчика и его бабулю, которым не повезло остановиться в отеле, где в это время проходила конференция злых волшебниц. Первая экранизация вышла еще в 1990 году. Ее снял Николас Роуг, верховную ведьму сыграла Анжелика Хьюстон. Сам Даль ругал фильм Роуга за то, что тот изменил финал, сделав его оптимистичнее, чем в первоисточнике. Теперь за сюжет про детей-мышей и злобных колдуний взялся Роберт Земекис и превратил сказку в блокбастер с элементами хоррора. Выбрать любимую экранизацию можно самостоятельно, благо фильмы Роуга и Земекиса друг на друга почти не похожи.

«Неадекватные люди 2»

Премьера: декабрь (по подписке Плюс)

Режиссер Роман Каримов возвращается к своему прославленному дебютному фильму. Первая часть «Неадекватных людей» рассказывала о переводчике из провинции Виталии (Илья Любимов), который в поисках лучшей доли переехал в Москву и устроился в глянцевый журнал. Вскоре он знакомится с бунтующей старшеклассницей Кристиной (Ингрид Олеринская) и оказывается на грани нервного срыва из-за своего эксцентричного окружения. В сиквеле Кристина и Виталий переживают кризис, связанный с карьерой и подозрениями в измене. На КиноПоиск HD фильм попадет вскоре после кинотеатрального проката.

«Кольская сверхглубокая»

Премьера: декабрь (по подписке Плюс)

Самый громкий российский хоррор второй половины 2020-го, вдохновленный пугающими видеоиграми в духе «Dead Space» и городской легендой. Действие фильма происходит в 1984 году. Шахтеры на Кольской скважине сходят с ума, и она закрывается на карантин. На место в экстренном порядке выезжают вирусолог (Милена Радулович) и опытный полковник (Николай Ковбас), но взятие образцов со дна шахты оборачивается кошмаром. Ведь там действительно обитают чудовища.

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