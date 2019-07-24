«Довод», «Противостояние» и «Неадекватные люди 2»: 12 премьер декабря на КиноПоиск HD

Американская адаптация одноименного британского сериала поначалу выглядела авантюрой: к началу 2011 года существовало уже семь (!) сезонов оригинального шоу. Но «Бесстыжим» удалось невероятное — удачно перепридумать драматичную историю маргинальной семьи Галлахер, которая тут живет не в Манчестере, а на задворках Чикаго. Шестеро детей растут сами по себе, пока их отец Фрэнк (звездная роль Уильяма Х. Мэйси, который чуть ли не каждый год получал номинации на «Эмми») проводит время в беспробудном пьянстве. Американские «Бесстыжие» уже продержались в эфире 10 сезонов, неоднократно переживая пертурбации актерского состава, и вот наконец-то добрели до финальных серий. В них мы узнаем, как маргиналы переживали пандемию (сценаристы вносили правки в связи с актуальными событиями), и сможем попрощаться со всеми любимыми героями.