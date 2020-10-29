Трейлер сериала КиноПоиск HD «Настя, соберись!»: Любовь Аксенова и ее внутренние «я»

«Настя, соберись!» — новый комедийный сериал КиноПоиск HD, созданный специально для онлайн-кинотеатра Константином Майером, Сергеем Корнихиным, Николаем Куликовым и кинокомпанией «Друг Друга». Главную роль, девушку Настю, в голове которой с трудом уживается пять разных субличностей, сыграла Любовь Аксенова, звезда фильмов «Майор Гром: Чумной доктор», «Глубже!», «Гуляй, Вася!».

В центре сюжета — 29-летняя дизайнер-архитектор Настя и ее пять совершенно разных внутренних «я». Это внутренний ребенок (Ева Смирнова); ответственная за приступы всех генеральных уборок хозяюшка (Юлия Гришаева); одержимый контролем требовательный родитель (Светлана Камынина); богиня удовольствий (Алина Алексеева) и самоуверенная, дерзкая карьеристка (Рина Гришина).

У каждой из них свои интересы, место и роль в жизни Насти. Они спорят между собой, хитрят, интригуют и воюют, но движет ими только одно — счастье девушки. Так что, когда она в один злосчастный день теряет и любимую работу в бюро, и мужа, который изменил, ее внутренние «я» впервые объединяются, чтобы Настя смогла с уверенностью сказать: «Я люблю себя всех!»

«Для меня это проект о любви к себе, — говорит Любовь Аксенова. — Нас редко этому учат, рассматривая такую любовь только с позиции эгоистической самовлюбленности. Но без искренней любви к себе трудно говорить о прощении, сочувствии, заботе, ощущении личных границ. Чрезмерный самоконтроль и строгое отношение к себе мешают Насте раскрываться с разных сторон, за которые отвечают ее субличности. И эта внутренняя разобщенность ведет к еще большим проблемам в ее жизни. Ситуация усугубляется настолько, что героине уже никто не может помочь… кроме неё самой».

По словам актрисы, история Насти — яркий пример того, как человек находит в себе силы разобраться «проходя через совершенно невозможные ситуации», что в итоге помогает понять «куда же двигаться дальше».

«Мне кажется, у всех нас частенько случаются похожие „экстренные ситуации“. Я, бывает, и сама себя заботливо направляю: „Так, Люба… собираемся“ — и все чудесным образом преобразуется», — заключила Аксенова.

В сериале также снимались Юлия Ауг, Юрий Чурсин, Вера Строкова, Маргарита Аброськина. Шоураннером проекта выступил Константин Майер, который написал сценарий вместе с Николаем Куликовым, Асей Беликовой, Галой Сухановой, Настасьей Симбирцевой и другими. Продюсеры проекта — Константин Майер, Сергей Корнихин, Николай Куликов, Ольга Филипук, креативные продюсеры — Владислав Рубин и Дарья Комлева. Поставила сериал молодой режиссер Вера Смолина.

Сериал «Настя, соберись!» состоит из 10 серий по 30 минут. Первые три эпизода выйдут 3 января, далее — по одной серии в день.