За что мы любим «Пенниуорта»? За секс с королевой! Вспоминаем первый сезон

15 декабря на КиноПоиск HD выходит второй сезон сериала «Пенниуорт» про молодость самого известного дворецкого в мире. В Британии начнется гражданская война, и спасение нации снова ляжет на плечи Альфреда. Ждем, как он выкрутится на этот раз и сохранит ли самообладание истинного джентльмена. А пока вспомним, что мы узнали из первого сезона о родителях Бэтмена и юности его верного мажордома.

Немного предыстории

Бэтмен уже несколько лет предпочитает не появляться на экране — за него отдувается свита. Джокер, Харли Квинн, Робин-Найтвинг, Бэтвумен и даже комиссар Гордон — у всех появились то собственные фильмы, то сериалы. Пару лет назад в мультфильме «Юные титаны, вперед!» уже шутили, что следующим в очереди на сольник должен быть дворецкий Альфред. Силами кабельного канала Epix Пенниуорт и впрямь получил именное шоу. Взялся за него Бруно Хеллер, создатель «Рима» и «Менталиста».

Хеллер уже работал с бэт-вселенной: в начале десятых ему предложили воскресить долгострой под названием «Брюс Уэйн». Этот многосерийный приквел начали писать задолго до того, как Кристофер Нолан снял первую часть своей трилогии. Поначалу сценарист отказывался, так как супергероями не интересовался, но по совету сына все же решил попробовать. Так появился «Готэм». Первую пару сезонов он был ближе к нуарному полицейскому детективу, но потом стал обычным сериалом про супергероев — со сверхспособностями и воскрешениями погибших персонажей. Зато Хеллер приметил Альфреда Пенниуорта и, прихватив готэмского режиссера Дэнни Кэннона, отправился создавать его сольник.

Почему Альфред

Джек Бэннон в роли Альфреда

Во-первых, у Альфреда несколько версий биографии — он то ветеран Второй мировой, то секретный агент в отставке, то детектив-любитель, — но деталей при этом нет. Бурная молодость освещена лишь редкими флешбэками, намеками и байками вроде той, что Майкл Кейн рассказывал Кристиану Бэйлу в «Темном рыцаре». Это предоставляет сценаристам почти безграничную свободу.

Во-вторых, Бруно Хеллер давно хотел поработать в родной Британии и сделать что-то в стиле ретро наподобие «Безумцев» или «Винила». Тут почтенный, но неопределенный возраст Альфреда играет как раз на руку: можно писать хоть про 1980-е, хоть про 1960-е.

Ну и, в-третьих, Пенниуорт — и обычный человек, и звезда комиксов и их экранизаций. Это значит, что можно получить поддержку DC, привлечь гик-комьюнити, но при этом целиком обойтись без масок и плащей. Тем более что Epix предоставил Хеллеру с Кэнноном карт-бланш. И как они им воспользовались?

Что случилось в первом сезоне

Эмма Коррин в роли Эсме

Лондон 1960-х. Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) — молодой ветеран британского спецназа. В память о службе ему достались ночные кошмары, несколько шрамов и особые навыки, в том числе смертоносные. Несмотря на богатый опыт и боевые заслуги, в свои 26 Алфи все еще живет с мамой и сварливым отцом — королевским дворецким, а работает вышибалой в ночном клубе. В свободное время он торчит в пабе с однополчанами — сдержанным Баззой (Хэйнсли Ллойд Беннетт) и безбашенным Дейвибоем (Райан Флетчер), а также пытается раскрутить собственное охранное агентство, где пока работает только он сам. Первым потенциальным клиентом становится состоятельный американец Томас Уэйн (Бен Элдридж), чью сестру Альфред спасает от приставаний и умудряется вручить миллиардеру визитку. В ту же ночь Пенниуорт знакомится с начинающей актрисой Эсме (новая звезда «Короны» Эмма Коррин), и между ними стремительно закручивается роман.

В Лондоне отнюдь не все спокойно. За судьбу города и Британии сражаются фашисты из «Общества Ворона» и социалисты из Безымянной Лиги. В конфликте не обошлось без участия Уэйна, а позже туда затягивает и Альфреда. В результате фашистская наемница Бет Сайкс (Палома Фэйт) похищает Эсме, а в качестве выкупа требует голову американца. Но Пенниуорт вламывается во вражеский штаб, выручает девушку и вырубает лидера Воронов лорда Харвуда (Джейсон Флеминг). Возлюбленная в безопасности, Уэйн благодарен, а сам бывший спецназовец получает награду лично из рук королевы.

Но злоключения Альфреда только начинаются. Весь остальной сезон ему приходится лавировать между «Обществом Ворона» и Безымянной Лигой и расхлебывать последствия.

Первым делом Альфред отказывает Томасу Уэйну — не хочет иметь дело с его секретными войнами. Вместо этого он принимает заказ от владельца любимого паба. Дочери того не дает проходу криминальный мажор Джейсон, племянник Джона Риппера (Дэниэл Уэбб) — человека столь страшного, что даже его имя произносят шепотом. Но Альфреду удается и проучить юнца, и завоевать уважение самого влиятельного бандита в Лондоне.

Затем Альфреда нанимает фотожурналистка Марта Кейн (Эмма Паэтц). Вдвоем они спасают от тюрьмы изобретателя Иена Турсо (Сэм Хоар), который создал уникальное устройство под названием «компьютер». Персонаж явно списан с великого ученого Алана Тьюринга, а точнее, с его кинематографической версии из «Игры в имитацию». В итоге выясняется, что Марта работает на Безымянную Лигу. Альфреду это не по душе, но не настолько, чтобы прерывать сотрудничество.

Уже неделю спустя Кейн и Пенниуорт отправляются в глухую деревеньку, чтобы выяснить, кто теперь управляет «Обществом Ворона». Весь эпизод кажется одним большим оммажем «Плетеному человеку» — с ряжеными язычниками и атмосферой тотальной паранойи. Альфреду и Марте удается чудом спастись от деревенских фашистов, и это усиливает и без того мощную химию между героями, что приводит к страстному спонтанному поцелую. Но Пенниуорт сдерживает себя и спешит домой, где обнаруживает, что Эсме мертва. Джек Бэннон (Альфред) и Эмма Паэтц (Марта Кейн)

Гибель невесты отправляет героя в затяжную депрессию, но на помощь приходит Джон Риппер. Он назначает Алфи своим партнером по пробежкам, и, как ни странно, это срабатывает. Босс мафии заявляет, что убийство Эсме не случайность, как считает полиция, а чья-то месть, спланированная и жестокая. Он поможет найти убийцу, но в обмен на услугу: Альфред должен убрать главу Безымянной Лиги Джулиана Туэйта (Ричард Линтерн). Пенниуорт без лишних колебаний сносит последнему черепушку прямо на глазах у жены, которая, как выясняется, сама того и заказала.

Риппер выполняет свою часть уговора и отправляет Альфреда на встречу с ведьмой (Фелисити Кендал). Ее держат в легендарном «Бедламе» (кстати, прототипе лечебницы Аркхем). Выпив колдовское зелье, герой приходит к выводу, что убийца — молодой капитан Кёрзон, который еще в армейские годы затаил на него обиду за неудачную шутку. Альфред выслеживает злодея, но ситуация осложняется тем, что Кёрзон — сын влиятельного лорда, и полиции приказано защитить его любой ценой. Пенниуорт настигает и убивает капитана, после чего оказывается в тюрьме.

Пойманного еще в первой серии лорда Харвуда, лидера Воронов, по приказу премьер-министра запытали до сумасшествия и выкинули на улицу, но его подобрала и выходила наемница Бет Сайкс на пару с сестрой. Из безумного калеки он вновь превратился в амбициозного политика и вернул себе контроль над организацией. Более того, воскрешение Харвуда стало национальной сенсацией, а сам он — героем всех английских консерваторов, в том числе отца Альфреда, мистера Пенниуорта (Иан Палстон-Дэвис). Джейсон Флеминг в роли лорда Джеймса Харвуда

Главному герою предлагают очередную сделку — королевское помилование в обмен на смерть верховного фашиста и тех, кто будет рядом с ним на ближайших переговорах. Но уже на месте выясняется, что роль сопутствующих жертв уготована Томасу и Марте, а потому Альфред отказывается спустить курок. «Общество Ворона» похищает королеву и осуществляет полномасштабный государственный переворот. По мостовым едут танки, а всех врагов режима вешают прямо на улице. Герой узнает, что отец смертельно болен: у него рак легких в терминальной стадии.

Герой в компании Баззы и Дейвибоя вызволяет Ее Величество (Джессика Эллерби), а та, в свою очередь, призывает военных вернуться на сторону короны. Переворот подавлен, виновные задержаны или убиты, Англия в безопасности. Но, увы, как и в первой серии, хеппи-энд оказывается ложным. Мистер Пенниуорт решает во что бы то ни стало отстоять дело Воронов. В отчаянной попытке спасти затухающую революцию пожилой дворецкий надевает пояс смертника и взрывает себя на королевском ужине. В финале Альфред выносит королеву на руках из горящего здания. Монархия спасена, но прежняя жизнь разрушена окончательно.

В чем фишка?

Среди всех проектов по бэт-вселенной первый сезон «Пенниуорта» можно назвать одним из наиболее самобытных. Он не отрекается от наследия комиксов, как «Джокер» Тодда Филлипса, но при этом работает с ним иначе, чем тот же «Готэм» или, например, «Флэш». Сейчас расскажем, в чем главные достоинства сериала и как он дополняет и раскрывает комиксную традицию.

Британия в квадрате

Духом старушки Англии «Пенниуорт» окутывает с первой же сцены под бессмертную «Paint It Black». Но зрителю быстро дают понять, что это не наша Британия и не наши 1960-е. По лондонскому небу проплывают дирижабли, клети с преступниками, как в Средневековье, висят прямо на улицах, а казни из Тауэра транслируют в прямом эфире. В общем, история явно пошла по иному пути, Британия окопалась в древних традициях, а Лондон стал вторым Готэмом.

«Пенниуорт» напоминает одновременно и раннюю бондиану (Джек Бэннон едва уловимо похож на юного Шона Коннери), и «Острые козырьки», и «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи. Можно ли вообразить нечто более английское?

Чисто английские злодеи

Палома Фэйт в роли Бет Сайкс

Антагонисты прекрасно укладываются и в подчеркнутую британскость сериала, и в дух комиксов DC. Чего только стоит наемница Бет Сайкс — эдакая Харли Квинн среднего возраста с тяжелым манчестерским акцентом. Или Джон Риппер — криминальный лорд, который то ли ведет свою родословную от Джека-потрошителя, то ли выступает его аналогом. На это намекают и имя, и штаб в печально известном районе Уайтчепел, и страсть к человеческой анатомии.

Но, пожалуй, всех затмевает лорд Джеймс Харвуд. Лидер Воронов в исполнении Флеминга получился и элегантным, и комичным, и временами грозным. А когда потерял нос, обзавелся еще и шикарным аксессуаром — железным клювом.

Молодые родители

Эмма Паэтц и Бен Элдридж — будущие Марта и Томас Уэйны

В комиксах, фильмах и анимации родители Брюса делали лишь одно — умирали. Уэйны почти никогда не были полноценными персонажами, только функцией, мотиватором будущего крестового похода. И если Томасу хотя бы досталось по паре реплик у Нолана и Филлипса, то с Мартой совсем беда.

«Пенниуорт» совершает невиданное — позволяет родителям Бэтмена пожить на экране. В этой интерпретации Уэйн-старший оказывается тем еще пройдохой, а Марта — решительной идеалисткой. Между ними возникает вполне правдоподобная химия. И хоть этот роман обречен на печальную развязку, до нее еще немало лет.

Смерть ей к лицу

Кстати, про обреченность. У Эсме, возлюбленной Альфреда, с самой первой серии на лбу написано «мертвая подружка», но Хеллер играет с этим древним клише. То и дело героиня пробрасывает в разговоре фразы про то, что чувствует себя словно неживой, а намеки на будущую трагедию становятся все очевиднее. Развязка наступает не в финале сезона, а уже в четвертой серии. Смерть Эсме разгоняет сюжет и толкает Альфреда к переменам. Да, она все еще инструмент, но его грамотно используют.

Мрак и оккультизм

Джонджо О’Нил в роли Алистера Кроули

Как мы уже сказали, «Пенниуорт» сигнализирует о том, что его действие разворачивается в некоей альтернативной вселенной. В шестом эпизоде в кадре появляется самый известный оккультист XX века — Алистер Кроули. В нашей вселенной к 1960-м — хоть поздним, хоть ранним — великий маг должен 20 лет как лежать в могиле. И уж точно он не может быть сорокалетним красавцем в исполнении Джонджо О’Нила. Но в «Пенниуорте» все иначе. Обе серии с этим Кроули получились едва ли не самыми запоминающимися в сезоне. Это почти что мистический триллер в духе «Ребенка Розмари», который к тому же добавляет интересную грань в отношения Томаса и Марты.

Красавчик Алфи

Джессика Эллерби в роли королевы

В комиксах Брюс Уэйн способен одним движением брови соблазнить хоть героиню, хоть злодейку. «Пенниуорт» дает понять, кто обучил его этому искусству. В десяти сериях Альфред сначала завоевывает сердце Эсме, затем чуть было не становится отцом Темного рыцаря, а после находит утешение в объятьях спасенной официантки. И, наконец, в последней серии хорошо проводит время с королевой. Если эта пикантная деталь не перекочует в комиксовый канон, мы будем разочарованы.

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