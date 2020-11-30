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«Это гражданская война»: Новый трейлер второго сезона «Пенниуорта»

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Главный герой сериала — молодой Альфред Пенниуорт (его играет Джек Бэннон). Действие происходит в 1960-е, задолго до того, как он стал дворецким Брюса Уэйна. По сюжету Альфред открывает в Лондоне охранное агентство и начинает работать с Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

Во втором сезоне Альфред и его друзья столкнутся с неонацистом лордом Харвудом (Джейсон Флеминг), который начнет в Великобритании гражданскую войну в надежде подчинить себе всю страну.

«Пенниуорт» вернется на экраны 13 декабря. В России продолжение будет доступно эксклюзивно на КиноПоиск HD, где прямо сейчас можно посмотреть первый сезон сериала.

Подробнее о сериале

Чтобы не пропустить дату премьеры продолжения, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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