Наставник Темного рыцаря: 8 вопросов об Альфреде Пенниуорте

Как появился верный дворецкий Бэтмена?

Впервые Альфреда показали в 16-м выпуске комикса «Бэтмен» (апрель 1943 года). Его придумали писатель Дон Кэмерон и художник Боб Кейн, автор самого Бэтмена. Английский джентльмен без усов и с избыточным весом прибыл из Великобритании, чтобы служить семейству Уэйн, как когда-то этим занимался его отец Джарвис. В конце жизни он взял с Альфреда клятву продолжить семейное дело. В поместье Уэйнов Альфред Бигль (поначалу у него была именно такая фамилия, от породы собак) узнает тайну Бэтмена и Робина. Неуклюжий дворецкий, мнящий себя детективом, совершенно случайно проникает в бэт-пещеру, после чего становится верным хранителем Темного рыцаря.

А зачем его вообще ввели в комикс?

Нерасторопный дворецкий, мнящий себя детективом, был идеальным антиподом физически совершенному и серьезному Бэтмену. Однако затем внешность Альфреда сильно изменилась, и произошло это благодаря киносериалу «Бэтмен» 1943 года, где Брюс Уэйн сражался с японскими шпионами. Одна из версий происхождения гласит, что дворецкий был заказан Кейну и Кэмерону как персонаж будущего сериала.

Первый Альфред из 16-го выпуска комикса «Бэтмен» Кадр из киносериала «Бэтмен» 1943 года 83-й выпуск «Detective Comics», в котором показали преображение Альфреда

Экранный Альфред обладал худощавым телосложением и аристократичным видом, его играл Уильям Остин. Вслед за телеобразом изменился и Альфред в комиксах. Он занялся спортом и постепенно стал гораздо менее комичным персонажем, чем был изначально. Как ему удалось сбросить лишний вес? Все просто: дворецкого отправили в санаторий, где тот избавился от брюшка и отрастил усики.

Как Альфред стал Пенниуортом?

Все изменилось с наступлением серебряного века комиксов в конце 1950-х годов. Тогда верный дворецкий перестал быть всего лишь комичным персонажем второго плана и получил новую фамилию — Пенниуорт. Перезапуск вселенной DC привел к тому, что в новой истории дворецкий сопровождал Бэтмена чуть ли не с детства, взяв на себя функции опекуна после гибели родителей Брюса Уэйна (в старой версии он попадал на службу к взрослому Уэйну).

В 1960-е Альфред претерпел немало изменений и даже успел умереть на страницах комиксов, спасая своего хозяина и его помощника Робина. Тогда же у Темного рыцаря возник антагонист по имени Аутсайдер — загадочный злодей со способностями к телекинезу. Вскоре выяснилось, что это и есть Альфред, оживленный сумасшедшим ученым, и Бэтмен с Робином быстро вернули его в привычное состояние.

Альфред попадает под удар, спасая Бэтмена и Робина, 328-й выпуск «Detective Comics», 1964 год Альфред превращается в Аутсайдера, 356-й выпуск «Detective Comics», 1966 год Альфред и его дочь Джулия, 369-й выпуск «Бэтмена», 1984 год

За следующие 20 лет Пенниуорт подвергался диковинным трансформациям. Периодически он снова перевоплощался в Аутсайдера, а какое-то время и сам был супергероем в птичьем костюме и называл себя Орлом. Многочисленные авторы комиксов лишали его руки (виноват, конечно, Джокер), ноги (из-за военного прошлого) и даже умерщвляли в связи с банальным инсультом. Самую оригинальную историю про Альфреда — «Бэтмен: Что случилось с крестоносцем в маске?» — придумал Нил Гейман. В ней читатель узнает, что Пенниуорт иногда притворялся Джокером, чтобы Бэтмен не грустил из-за отсутствия преступников в Готэме.

А что происходило с Альфредом вне комиксов?

Кроме гангстерского сериала 1943 года и «Бэтмена и Робина» 1949 года, который редко вспоминают даже ярые фанаты Темного рыцаря, Альфред появился в телесериале «Бэтмен» 1960-х годов. Это классический пожилой дворецкий Бэтмена — ироничный и комичный, без труда вписавшийся в кэмповое безумие, которое творилось на экранах телевизоров в это время. Ему одновременно приходилось сражаться с Джокером, помогать скрывать альтер эго Брюса Уэйна, а иногда даже переодеваться в костюм Темного рыцаря, чтобы отвлечь противников.

Дворецкого сыграл Алан Напье, до этого снимавшийся в голливудских нуарах и первых фильмах о собаке Лесси. Поначалу Напье скептически отнесся к участию в сериале: актер не читал комиксы и не знал, кто такой Бэтмен. Однако шоу оказалось невероятно успешным, и Напье запомнился зрителям именно благодаря роли дворецкого.

Альфред (Алан Напье) в костюме Темного рыцаря спасает Бэтмена и Робина, телесериал «Бэтмен», 1967 год

После этой экранизации Бэтмен и Альфред вернутся на экраны только в конце 1980-х.

Пенниуорт в фильмах Бёртона и Шумахера — какой он?

Во всех четырех фильмах («Бэтмен», «Бэтмен возвращается», «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин») Альфред — приятный пожилой джентльмен, который желает своему хозяину скорейшей женитьбы. Его роль исполнил Майкл Гоф (кстати, приятель Алана Напье), звезда хорроров британской студии Hammer, который к тому моменту пребывал в статусе почтенного ветерана жанрового кино. Пенниуорт в его исполнении был чем-то вроде няни и воспитывал Брюса Уэйна с детства.

«Бэтмен возвращается»

Что любопытно, Гоф сыграл во всех четырех фильмах про Бэтмена, хотя менялись и режиссеры (Тим Бёртон и Джоэл Шумахер), и исполнители роли Бэтмена (Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни). Действительно, Крестоносец в плаще мог спокойно менять лица, но Альфред оставался константой — заботливый дворецкий, который опекал своего работодателя и приносил в бэт-пещеру суп.

А что дальше?

В 1990-е и начале 2000-х Альфред появлялся в многочисленных анимационных фильмах и мультсериалах про Бэтмена. Самым ярким анимационным Пенниуортом стал Альфред из мультсериала «Бэтмен» 1992 года. Британский джентльмен с невозмутимым лицом не просто подтрунивал над Темным рыцарем, а порой откровенно издевался.

Мультсериал «Бэтмен», 1992 год

В нулевые престарелый дворецкий предстал в роли опекуна Хелены Уэйн, дочери Брюса. Создатели сериала «Хищные пташки» отправили Бэтмена на пенсию, а в первые ряды вывели его дочь Хелену, приставив к ней Пенниуорта. Несмотря на перипетии персонажа в комиксах, в фильмах он все равно оставался на втором плане как неизменный хранитель быта в особняке Уэйнов. Но все изменилось вместе с трилогией Кристофера Нолана.

И каким же стал Пенниуорт в XXI веке?

Во-первых, сама интонация нуарной трилогии Нолана больше не предполагала наличия заботливого опекуна. Альфред стал советником и совестью Брюса Уэйна, а сыграл его Майкл Кейн. Его Альфред остается самым известным воплощением персонажа в кино. Дворецкий — и это неоднократно подчеркивалось — имел военное прошлое и служил в британской разведке. Например, в «Темном рыцаре», когда Уэйн пытается понять логику Джокера, Альфред рассказывает о странном преступнике, которого он встретил, когда служил в Бирме. Также заботливый дворецкий вытаскивал своего господина из огня, зашивал его раны и даже рыдал на могиле, которая, впрочем, оказался ненастоящей.

«Темный рыцарь» «Готэм» «Лига справедливости»

Сериал «Готэм», вышедший в 2014 году, шел по тем же стопам. В нем помолодевший Альфред (Шон Пертуи), опекун сироты Брюса Уэйна, больше похож не на дворецкого, а на крепкого вояку, защищающего юного Бэтмена от врагов. В расширенной киновселенной DC («Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости») Альфреда (его играет Джереми Айронс) тоже слегка омолодили и снова задвинули на второй план. Вероятно, роль дворецкого расширится в грядущем «Бэтмене» Мэтта Ривза.

Новый сериал как-то переосмысляет историю Альфреда?

Конечно, ведь на экранах впервые показан сюжет о молодости Альфреда, которая проходила в Лондоне 1960-х. Альфред Пенниуорт, сын благопристойных британских граждан, только что вернулся с войны и работает вышибалой в ночном клубе. Пока его бывшие сослуживцы кончают жизнь самоубийством или спиваются, он пытается выстроить карьеру — открывает собственное охранное агентство. Одним из первых клиентов становится Томас Уэйн, отец будущего Бэтмена. Исполнитель главной роли Джек Бэннон прямо говорит, что вдохновлялся персонажем, которого сыграл Майкл Кейн в трилогии Нолана. «Пенниуорт» — это фантазия в духе бондианы и комикса «Kingsman» о том, чем жил Лондон в 1960-е. Тут и таинственные заговоры, и свинцовые тучи. Подробнее о сериале мы писали здесь.

Главное же достоинство «Пенниуорта» — новый взгляд на известного персонажа. Альфред, находившийся все время в тени Темного рыцаря, выходит на первый план и оказывается очень интересным героем, приключения которого заслуживают нескольких сезонов полноценного ретросериала.

В России сериал можно посмотреть по подписке эксклюзивно на КиноПоиске с 30 июля. Все видео и другие дополнительные материалы о «Пенниуорте» можно посмотреть здесь.