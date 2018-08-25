Тройной подбородок: За что любили и ненавидели исполнителей роли Бэтмена

Майкл Китон

Фильмы: «Бэтмен» (1989), «Бэтмен возвращается» (1992)

До премьеры

Китон был первым актером, который должен был сыграть Бэтмена в полноценной киноверсии комиксов (фильм 1966 года с Адамом Уэстом был все-таки ответвлением сериала). Естественно, это вызвало бурную реакцию фанатов: Китон был известен преимущественно как комедийный актер, поэтому его утверждение на роль в фильме Тима Бёртона вызвало большой скепсис. Поклонники Бэтмена даже накатали 50 тысяч протестных писем и отправили их в офис Warner Bros.: «Никто не воодушевлен этим решением. Майкл Китон? Ну спасибо».

Недовольны были и художники DC Comics: «Это как если бы Родни Дэнджерфилд (американский стендап-комик. — Прим. ред.) надел костюм Бэтмена. Вы будете над ним смеяться». Даже газетные заголовки стонали: «Мистер Мамочка (самая известная комедийная роль Китона. — Прим. ред.) сыграет Бэтмена?» Критики предлагали роль Арнольду Шварценеггеру и даже Эдди Мёрфи.

Чтобы унять гнев фан-базы, «Уорнерам» даже пришлось нанять в качестве консультанта Боба Кейна, одного из создателей Бэтмена.

«Бэтмен» (1989)

После премьеры

«Бэтмен» Тима Бёртона стал хитом проката (при бюджете в 35 миллионов долларов собрал 411 миллионов), добился признания критиков, дал толчок развитию супергероики на большом экране и, главное, понравился фанатам. Стиль Бёртона не имел ничего общего с кэмповым сериалом 1960-х, а Китона до сих пор вспоминают как лучшего Бэтмена в кино.

«Китон удивительно уверенно чувствует себя в роли загадочного Брюса Уэйна, он щеголяет искусственными мускулами на защитном костюме во время экспедиции по Готэму».

«Когда Китон играет Бэтмена, он высокомерен, немного растерян и искренен. Его герой настолько несверхъестественен, что даже любит женщин, в данном случае Ким Бейсингер. <…> Их сцены вместе сняты с большой утонченностью. Когда Китон как Уэйн пытается рассказать Бейсингер о своем необычном альтер эго, он так тараторит, что та неправильно понимает его застенчивость и выпаливает: „О Боже мой, ты женат“».

«У Китона было только два появления в роли Крестоносца в плаще (он откланялся, оставив роль Вэлу Килмеру в „Бэтмене навсегда“; впоследствии Килмера сменил Джордж Клуни, но он был, безусловно, лучшим кандидатом для этой работы. Не было больших отличий в том, как разные актеры играли Бэтмена, но амплуа Брюса Уэйна — совсем другое дело. Тут Китон лучше всех своих преемников».

Вэл Килмер

Фильмы: «Бэтмен навсегда» (1995)

До премьеры

После двух удачных фильмов франшиза сменила режиссера, а заодно и исполнителя заглавной роли. В списке кандидатов фигурировали Уильям Болдуин и Итан Хоук, но в итоге Джоэл Шумахер, сменивший Тима Бёртона, остановился на Вэле Килмере, которого видел в вестерне «Тумстоун: Легенда Дикого Запада». Килмер согласился, даже не прочитав сценарий. До выхода фильма фанаты и критики были относительно спокойны — решили не спешить с выводами, как раньше, а дать актеру шанс проявить себя. Тем более на подхвате был отличный актерский состав из злодеев (Джим Керри, Томми Ли Джонс).

«Бэтмен навсегда» (1995)

После премьеры

Мрачный стиль Бёртона сменился веселым карнавалом, сделанным с оглядкой на сериал 1960-х. Злодеи в цветастых костюмах правят бал, а на их фоне слоняется Килмер с мимическим диапазоном полена. Именно за это актера и критиковали, впрочем, упреки в адрес Килмера — это ничто по сравнению с общим настроем прессы по отношению к фильму Шумахера.

«Вэл Килмер изображает Темного рыцаря неестественно и безжизненно».

«Килмер ни лучше и ни хуже, чем Китон. Эта роль все еще является пустотой в люмпенском костюме, который сводит роль бедного актера к невыразительному ворчанию».

Насчет костюма, впрочем, были и другие мнения: «Килмер, пришедший на смену Майклу Китону, более мускулист, но менее невротичен. А еще он более подвижен за счет не столь средневекового костюма».

Большинство ругали Килмера за невыразительную актерскую игру, хотя некоторые отмечали, что по своим физическим параметрам он гораздо больше похож на супергероя, чем Китон. Сам Шумахер остался недоволен поведением актера на съемках (его характер он охарактеризовал как «ребяческий и невыносимый»), а Килмер не горел желанием еще раз надевать костюм летучей мыши. Сейчас же Шумахер считает, что Килмер был лучшим Бэтменом за всю историю экранных воплощений персонажа.

Джордж Клуни

Фильмы: «Бэтмен и Робин» (1997)

До премьеры

«Бэтмен навсегда», несмотря на смешанную реакцию критиков, не был финансовым провалом, и Шумахер остался у руля серии. На замену неудобному Килмеру позвали звезду сериала «Скорая помощь» Джорджа Клуни: от него требовалась более лайтовая интерпретация образа Темного рыцаря. На роль плейбоя-красавчика он подходил идеально, никакого скандала, как с Китоном, не случилось.

«Бэтмен и Робин» (1997)

После премьеры

Что ж, по мнению многих, это худший фильм про Бэтмена (или вообще худший фильм в истории кино), 11 номинаций на «Золотую малину» говорят сами за себя. Критики были беспощадны: второй эксперимент Шумахера с серией обернулся кэмпом, переплюнувшим ретросериал с Адамом Уэстом. Сейчас все вспоминают нелепые и нефункциональные соски на костюме Клуни, хотя, справедливости ради стоит отметить, они были и у Килмера. Фильму досталось за большой упор на спецэффекты, невнятный сценарий, (не)намеренный гомоэротизм. Это немного оградило от критики самого Клуни, хотя немало гневных отзывов было направлено и в его адрес. Некоторые говорили, что плохая актерская игра обусловлена сценарием, другие просто считали звезду «Скорой помощи» бездарностью.

«Джордж Клуни в этом фильме — полный ноль, и он должен войти в историю как Джордж Лэзенби (худший исполнитель роли Джеймса Бонда. — Прим. ред.). Он выглядит на 20 лет старше в маске Бэтмена и вдобавок создает образ персонажа самодовольного, чопорного и одномерного. В прошлом фильме Вэл Килмер временами казался самовлюбленным, но по крайней мере он мог играть неоднозначно».

В итоге производство пятого фильма свернули, а супергероика в кино снова стала рискованной. Шумахер до сих пор извиняется перед фанатами, как и Клуни, который шутит, что убил франшизу.

Кристиан Бэйл

Фильмы: «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008), «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)

До премьеры

Надо сказать, что ожидания фанатов были здорово занижены предыдущими фильмами. Килмер и Клуни не стали народными любимцами, хотя их поклонники все-таки существуют. Сценарист Дэвид Гойер и режиссер Кристофер Нолан (на тот момент автор инди-хита «Помни» и неоднозначного ремейка норвежской «Бессонницы») нашли своего идеального героя для перезагрузки в лице Кристиана Бэйла, относительно неизвестного широкой публике. Бэйл отнесся к роли серьезно — сел за изучение комиксов и набрал мышечную массу (перед этим он чудовищно похудел для съемок «Машиниста»). Фанаты же давно хотели увидеть Бэйла в этой роли. И он не подвел.

«Темный рыцарь» (2008)

После премьеры

Фильм Нолана вознесли на пьедестал: чуть ли не лучший кинокомикс всех времен, мрачный нуар, избавившийся от налета кэмпа и возродивший супергероя, почти убитого Шумахером. Кристиан Бэйл стал образцовым Бэтменом и остается им до сих пор.

«Бэйл, всегда безмятежный, угрюмый актер, использует свои качества, чтобы создать мучительно серьезного персонажа, который ведет борьбу с преступностью почти против своей воли».

«Бэйл выглядит одновременно угрожающим и остроумным, как и в „Американском психопате“. Он станет мировой суперзвездой. Его Бэтмен — чугунный молот, полный ярости, тот, кого вы не захотите встретить в темном переулке».

Сиквелы только укрепили критиков и поклонников во мнении, что Бэйл — идеальный кандидат на роль сумрачного невротика, который всю жизнь борется с детской травмой. Он стал первым актером в образе Бэтмена/Уэйна, завершившим сюжетную арку своего персонажа.

Единственное, что вызывало насмешки, — хрипящий голос Бэйла-Бэтмена. «Он настолько абсурдно низок, что, кажется, будто это десятилетний ребенок имитирует взрослый голос для телефонной шутки».

В третьем фильме Бэтмен настолько неразборчиво спрашивает, где находится детонатор, что эта сцена даже стала мемом.

Бен Аффлек

Фильмы: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), «Лига справедливости» (2017)

До премьеры

Трилогия Нолана завершилась как раз одновременно с зарождением масштабной киновселенной DC под руководством Зака Снайдера. Новый Бэтмен не получил сольный фильм, а был сразу брошен в бой, поделив экранное время с Суперменом. Утверждение на роль Бена Аффлека вызвало бурю гнева у фанатов, которые принялись строчить петиции с просьбой отстранить актера от съемок. После идеального Бэйла угодить публике было очень сложно. Но главным аргументом был неудачный «Сорвиголова»: эта экранизация марвеловских комиксов с треском провалилась, а Аффлек получил «Золотую малину».

«Он недостаточно пугающий для этой роли. Бэтмен вселяет страх в сердца людей. А исполнение Сорвиголовы было отвратительным, и он даже отдаленно не похож на звезду боевиков или супергероя. Пожалуйста, найдите кого-нибудь другого и дайте фанатам то, чего они хотят».

Но у Аффлека были и защитники, принявшиеся доказывать, что тот стал намного лучше играть, сам занявшись режиссурой. Кевин Смит, старый друг актера, заявил, что тот вообще-то сам старый фанат Бэтмана: «Он сыграл Сорвиголову, потому что любил комикс Фрэнка Миллера „Возвращение Темного рыцаря“». Аффлек оправдывался за «Сорвиголову» так: «Я думал, что никто никогда не сделает еще один фильм про Бэтмена, после того как у него на костюме появились соски. Так что я решил: Сорвиголова тоже крутой, и его тоже писал Миллер».

Хотя стоит заметить, что шитшторм по поводу Аффлека был все равно не таким громким, как по поводу Китона — просто при Китоне не было Twitter!

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)

После премьеры

«Бэтмен против Супермена» был практически уничтожен критикам (27% на Rotten Tomatoes), противоречиво воспринят фанатами и унижен на «Золотой малине» (четыре победы и столько же номинаций, включая актерские для Аффлека и Кавилла). Новоявленный Бэтмен так сильно загрустил на интервью (спрашивали о разгромных рецензиях), что породил новый мем — «Sad Affleck». Оценить по достоинству работу актера оказалось очень трудно: ни одного сольного фильма, только появление в кроссовере с Суперменом и командная «Лига справедливости».

«Аффлек пытался сыграть эту роль по-своему, в то время как делил экран с другими супергероями, так что у него никогда не было полного контроля над персонажем. <…> У зрителей была уникальная возможность увидеть стареющего усталого Бэтмена. Аффлек собирался сделать что-то новое с этим персонажем, но все его усилия были омрачены сценарными решениями, которые находились вне его компетенции».

Аффлек планировал сам поставить сольный фильм о Бэтмене, но все планы обернулись крахом. Сперва он отказался от идеи режиссуры, а затем и вовсе повесил плащ на гвоздь. Студии и режиссеру Мэтту Ривзу оказался нужен актер помоложе, а у самого Аффлека начались проблемы с алкоголем (его опухшему лицу даже посвящен паблик во «ВКонтакте»). Справедливости ради заметим, что фанаты уже не столь единодушны во мнении, справился он с ролью или нет . Споры идут до сих пор.

Сейчас после его ухода из франшизы все чаще начинают говорить о том, что сам Аффлек был очень хорош, в отличие от фильмов, в которых он играл.

«Играть Бэтмена угрюмым — абсолютно правильное решение. Этот парень должен быть грустным. Его родители мертвы, он одинок в этом мире, не получает никакого признания за спасение Готэм-Сити, находится в постоянной агонии от физического насилия, которому подвергается его тело, и никогда не спит больше двух-трех часов. По сути, Бэтмен — отстой. Вы так не думаете? Тогда спросите Бена Аффлека.

Если вы собираетесь снять фильм о том, как плохо и трудно быть Бэтменом, Бен Аффлек — идеальный выбор. Вам нужно увидеть только одну фотографию — Аффлека, который ест мороженое в Беверли-Хиллз».

Роберт Паттинсон

Фильмы: «Бэтмен» (2021)

Новый Бэтмен будет молодым и близким к своим корням — начинающий детектив, который разбирается с преступниками на улицах Готэма. Режиссер Мэтт Ривз утвердил на эту роль Роберта Паттинсона. Тот пока не засветился ни в одном супергеройском фильме да и просто хорошо проявил себя в последнее время (например, в «Высшем обществе»).

Фанаты в интернете с постановщиком не согласились.

Комментаторы в соцсетях принялись выражать свое негодование. «Видел другие его фильмы. <...> Они были неплохи, но сам он не сделал ничего внушающего уверенность в том, что это его роль».

«Прекрасно, искрящийся Бэтмен… Спасибо, но нет. Я не буду смотреть это кино. Наблюдаю, как все вокруг создают разные петиции… Можем сделать такую же против того, чтобы он был Бэтменом».

И действительно, петицию настрочили, и не одну.

Защитники у Паттинсона тоже нашлись. Еще до утверждения актера на роль они начали рассуждать на тему того, каким прекрасным Бэтменом он станет. «После выхода „Сумерек“ Паттинсон снимался в признанных критиками фильмах вроде „Детства лидера“, „Затерянного города Z“ и „Хорошего времени“. Он сам и эти фильмы выигрывали или были номинированы на престижные премии. <…> Но мы должны сконцентрироваться на одной его роли — миллиардера Эрика Паркера в „Космополисе“ Дэвида Кроненберга. Актер заслужил похвалу за эту работу, и темная задумчивая энергия, которая была у него в „Космополисе“, может сработать в фильме про Бэтмена».

После официального анонса защитники Паттинсона продолжили: «Нам всем нужно остановиться, сделать глубокий вдох и вспомнить, что „Сумерки“ были просто чудовищной историей с ужасными персонажами. А этот парень действительно умеет играть. Я видел независимые фильмы с его участием — он там был очень хорош. А еще все так же слетели с катушек, когда было объявлено что Хит Леджер сыграет Джокера».