Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена быстрее обычного

Сегодня, 13:01Обсудить0

Рассматривая на роль нового Бэтмена Роберта Паттинсона и Николаса Холта, студия Warner и режиссер Мэтт Ривз достаточно быстро остановили свой выбор на первом актере. Как отметил один из источников: «Все прошло быстро. Быстрее, чем обычно».

31 мая после показа «Маяка» в Каннах Паттинсон прибыл в Лос-Анджелес, где прошел пробы в костюме Темного рыцаря. Уже через несколько часов было объявлено, что он исполнит в «Бэтмене» главную роль.

При этом Холт до последнего оставался возможным кандидатом на роль. Ривз встретился с обоими актерами в апреле и просмотрел почти все их фильмы. Работы Паттинсона в картинах «Хорошее время» и «Высшее общество» особенно впечатлили режиссера. Студии также понравилось, что актер не появлялся в фильмах киновселенной Marvel.

Согласно источникам, при написании сценария Ривз даже представлял Паттинсона в образе Бэтмена, но не стал обращаться к актеру с предложением, так как сомневался, что проект может его заинтересовать. «Ривз искал конкретные вещи, — добавил источник. — Он знал, что ему надо».

По сценарию Ривза в новом фильме Бэтмен еще не успел стать легендарным защитником Готэма и не заслужил звание величайшего детектива. Картина не будет пересказом истории происхождения, но покажет 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал.

Известно также, что Ривз планирует задействовать в фильме сразу нескольких классических злодеев Бэтмена, включая Женщину-кошку и Пингвина.

Ожидается, что съемки «Бэтмена» стартуют в конце 2019 — начале 2020 года.

Источник: THR

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