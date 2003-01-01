Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом

Сегодня, 11:32Обсудить0

The Hollywood Reporter совместно со статистической компанией Morning Consult провел опрос и выяснил, какую киноверсию Темного рыцаря предпочитают американские зрители. По результатам исследования, 39% респондентов отдали свой голос Кристиану Бэйлу, Бэтмену из трилогии Кристофера Нолана. Бэйл лишь на 1% опередил Майкла Китона, который появлялся в костюме защитника Готэма в фильмах Тима Бёртона.

Что интересно, Джордж Клуни из «Бэтмена и Робина» оказался популярнее Темного рыцаря в исполнении Бена Аффлека (19% против 18%). Меньше всего зрителям нравится версия Вэла Килмера из «Бэтмена навсегда» — этот вариант выбрали 17% опрошенных.

При этом из трех исполнительниц Женщины-кошки респонденты отдали предпочтение Холли Берри из одноименного фильма Питофа (42%). Мишель Пфайффер назвали 41%, а вот Энн Хэтэуэй из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» получила лишь 26%.

Среди Джокеров фаворитом остается Хит Леджер (60% голосов). Джек Николсон из «Бэтмена» Бёртона отстал от него на 2%, а вот версию Джареда Лето выбрали только 18%.

В будущем маску Темного рыцаря примерит Роберт Паттинсон, которого недавно утвердили на главную роль в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Согласно опросу, этот выбор пользуется популярностью среди зрителей в возрасте 18—29 лет — 42% считают, что актер подходит для этой роли. Другим претендентом на роль был Николас Холт, и в этой возрастной группе ему отдали предпочтение лишь 30% опрошенных. Зато в остальных группах, начиная с 30 лет и заканчивая 64 годами, лидером выходит Холт.

Источник: THR

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