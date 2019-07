Сериал «Пенниуорт»: Дворецкий Бэтмена в Лондоне 1960-х

В комиксовых вселенных, как известно, можно переобуваться на ходу, переписывая биографию давно существующих персонажей и создавая между ними новые связи. Например, Бэтмен мог годами не подозревать о существовании Супермена, а потом они внезапно оказывались закадычными врагами. Тем любопытнее, что в историях вроде бы знаменитых героев по сей день можно обнаружить зияющие пустоты. Взять дворецкого Бэтмена, безупречного пожилого британского джентльмена по имени Пенниуорт: кто он такой, откуда взялся, что связывало его с родителями Бэтмена, откуда эта невозмутимость и изысканные манеры, почему он возится с Бэтменом как отец родной и заботливая нянька?

Этот пробел взялись заполнить создатели «Готэма» англичане Бруно Хеллер и Дэнни Кэннон, поместив молодого Пенниуорта (Джек Бэннон) в Лондон 1960-х. Причем, судя по саундтреку, это конец 1960-х. Начиная с великой песни Rolling Stones «Paint It Black», в пилоте звучат только британские синглы 1967 года («Something's Gotten Hold of My Heart» и «Tin Soldier») — удивительная точность для насквозь условного мира комикса. Это очень занятный Лондон, целиком созданный нашим воображением и цифровыми технологиями. Он похож на викторианский Лондон из старинного фильма про Джека-потрошителя «Из ада». Над ним повис никогда не рассеивающийся сказочный туман, в этом городе вообще не светает, высокородные лорды готовят заговор, пока премьер-министр нюхает кокаин, а городской сумасшедший блажит на площади, предвещая очередной конец света и пришествие зверя, но его тут же затыкает компания сомнительных джентльменов в черном, больше похожая на банду.

Юного Альфреда Пенниуорта мы находим у дверей ночного клуба, где он трудится вышибалой, и ему никак не удается открывать двери перед посетителями правильно, как поучает его управляющий — «со сдержанным размахом». С манерами у него тоже пока не очень, зато присутствуют армейская выправка и точность удара: Пенниоурт — бывший солдат королевы, 10 лет воевавший во славу Ее Величества в каких-то заповедных джунглях, и каждое утро он просыпается от военных кошмаров. Ночной клуб — это временная занятость, он уже решил создать охранное агентство и даже напечатал визитки, но, кроме них, предприятие пока ничем не располагает. Не считая его собственной хватки, конечно. Как только в баре завязывается даже не потасовка, а перепалка вокруг перепившей молодой леди, не желающей уходить, Пенниуорт оказывается тут как тут и спасает положение, разбив пару наглых физиономий, но никого не оскорбив. Так он оказывает услугу спутнику пьяной девицы. Им оказывается небезызвестный Томас Уэйн, богатый предприниматель-янки, которого привело в туманный Лондон дело чрезвычайной важности.

Уэйн работает кем-то вроде банковского консультанта и аудитора на службе властных структур (вспоминается фильм «Расплата» с Беном Аффлеком, где тот занимался похожими делами) и недавно обнаружил крупную аферу, связанную с банковским переводом за границу. В общем, ткнул палкой в какое-то могущественное осиное гнездо, и теперь за ним охотятся. Кто именно, он и сам не знает. В таких вяло прописанных для проформы местах сценария обычно хочется пояснить: «Не спрашивайте!» Ну, ввязался человек в какую-то мафиозную заваруху — неважно, в чем тут дело, это же комикс. Против ожиданий первое знакомство Уэйна с Пенниуортом вовсе не станет началом прекрасной дружбы. Богатый янки даже не запомнит толком, как зовут молодого англичанина с военной выправкой, которому его перепившая спутница случайно до крови расшибет нос. Но они довольно скоро встретятся снова.

Итак, из чего собран сериал, если судить по пилоту? Примерно из трех сюжетных традиций, кроме собственно вселенной Бэтмена. Первая — это оммаж британским 1960-м, где звучит аутентичная музыка, юный красавчик Пенниоурт выглядит как пятый битл и говорит на легендарном кокни как Майкл Кейн, сыгравший престарелого Пенниуорта у Кристофера Нолана (со слов Джека Бэннона, он сознательно подражал Кейну). Сюжетная линия знакомства Альфреда с девушкой из ночного клуба, которая оказывается дочкой викария, похожа на все вместе взятые фильмы про сдержанно бунтующую британскую молодежь 1960-х. Зато типичные чопорные родители Пенниуорта, оказавшись в пространстве комикса и попав в переделку, выкидывают коленца, будто в абсурдистской комедии тех же годов.

Вторая традиция, которую невозможно тут не заметить, — это викторианский роман с его кошмарными заговорами в верхах, насквозь прогнившей аристократией, похищенными диккенсовскими сиротками и бедными девушками. Создатели сериала Хеллер и Кэннон обещали зрителю представить «викторианскую готику, но сильно осовремененную» и вместо классических злодеев DC населить историю аутентичным британским злом, включая потомков Джека-потрошителя. Кто такие эти потомки, в пилоте пока не говорится, а в качестве злодеев подвизается разбитная и нахальная Бэтт Сайкс (Палома Фэйт) — этакая Манька Облигация из предместья, которой обидно за свое простонародное происхождение, а потому она никому не дает спуску. Ее босс — куда менее колоритный лорд Харвуд (Джейсон Флеминг), глава тайного Общества Ворона, бормочущий что-то про благополучие Британии, которому должен послужить Пенниуорт. Исключительно грязными методами: «Вы предлагаете мне службу?» — «Нет, миссию!»

И, наконец, третья классическая традиция, без которой Хеллер и Кэннон не смогли обойтись, поместив действие в Лондон 1960-х, — это изрядно поизносившийся бондовский шпионский канон. На него указывает не только вся шпионская свистопляска с антиправительственным заговором, но и финальный эпизод пилота, где молодой ветеран Пенниуорт пока еще не оказывается «на секретной службе Ее Величества» (Джессика Эллерби), но уже представлен ей и клянется ради безопасности государства сохранить в тайне все обстоятельства дела, в которое ненароком оказался вовлечен. Пока не вполне понятно, какая из традиций станет ведущей, но очевидно, что англичане создали собственное ответвление вселенной Бэтмена, насквозь британское.

