Сериалы декабря: «Пенниуорт», «Противостояние» и «Пассажиры»

Перед Новым годом зрителей ждут сериалы не только на букву «п». Несмотря на традиционное затишье из-за каникул, без хороших историй мы не останемся. Том Хиддлстон расскажет о ночной жизни братьев меньших, Стивен Кинг представит новую версию своего Человека в черном, а Зендея вернется ненадолго, чтобы отпраздновать Рождество.
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Топ-5
«Эйфория» (специальный эпизод)
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD — декабрь
Драма о школьнице-наркоманке Ру Беннет (Зендея), которая пытается понять, в чем смысл жизни. Ру пытается избавиться от зависимости и научиться дружить. В последнем ей помогает новенькая в классе Джулс Вон (блестящий во всех смыслах дебют Хантер Шафер). Параллельно «Эйфория» рассказывает о проблемах и других подростков — от личностного кризиса до неприятия собственной гомосексуальности.
Первый сезон стал одним из самых ярких событий 2019 года, а Зендея получила «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале. «Эйфория» также сделала звездами Барби Феррейру, Алексу Деми и Сидни Свини. Пока выход второго сезона откладывается из-за пандемии (снимать начнут в следующем году, а премьера ожидается только в 2022-м), создатели решили сделать подарок фанатам — специальный эпизод про то, как Ру празднует Рождество. Будет и еще один спецвыпуск, но о нем пока ничего не известно.
«Ваша честь», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 7 декабря
Респектабельный судья Майкл Десиато (Брайан Крэнстон) рискует своей репутацией, чтобы скрыть преступление. Его сын Адам (Хантер Дуэн) попал в ДТП, сбил человека и уехал. Он приходит за советом к отцу, и тот говорит ему помалкивать. Десиато намерен любой ценой замять случившееся и задействует свои связи. Но ДТП всколыхнуло весь город, поэтому избежать огласки не удастся.
«Ваша честь» — адаптация одноименного израильского сериала, созданная продюсерами Мишель и Робертом Кинг («Хорошая жена») и британским сценаристом Питером Моффатом («Уголовное правосудие»). Кроме Крэнстона, в сериале есть и другие звезды: Майкл Стулбарг, Хоуп Дэвис, Исайя Уитлок-мл., Тони Керран и Кармен Эджого.
«Пенниуорт», 2-й сезон
Где смотреть: epix, КиноПоиск HD — с 14 декабря
Бывший спецназовец с идеальным манерами Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) открывает частное агентство в Лондоне и встречает состоятельного Томаса Уэйна. В будущем Пенниуорт станет дворецким семьи бизнесмена и фактически приемным отцом Брюса Уэйна, супергероя Бэтмена. Но пока на дворе 1960-е, Альфред молод и занят собственным делами.
Стиль «Пенниуорта» сочетает в себе хулиганское начало «Kingsman» и комиксовый нуар. Зрители и критики были в восторге от нового сериала, основанного на персонажах вселенной DC, поэтому «Пенниуорт» возвращается со вторым сезоном. В нем будущий дворецкий Бэтмена снова столкнется с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом (Джейсон Флеминг), который планирует устроить беспорядки в британской столице.
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«Противостояние», 1-й сезон
Где смотреть: CBS, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 18 декабря
Мир погрузился во мрак, после того как из секретной лаборатории произошла утечка новейшего вируса. Практически все население планеты погибло, а те, кто выжил, сбиваются в небольшие группы. Силы добра собираются под знамена ясновидящей Матушки Эбигейл (Вупи Голдберг), пока загадочный Человек в черном по имени Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард) собирает свою армию негодяев.
Долгожданная экранизация одного из лучших (и самых объемных!) романов Стивена Кинга наконец-то доберется до зрителя: разработка проекта шла несколько лет, съемки начались год назад, а выходит шоу в мире, охваченном коронавирусом. Шоураннером «Противостояния» стал Джош Бун («Виноваты звезды», «Новые мутанты»), к финалу приложил руку сам Кинг, переписавший оригинальную концовку. Кроме Голдберг и Скарсгарда, в сериале снялись Джован Адепо, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Нат Вулф, Одесса Янг и Эзра Миллер.
«Бриджертоны», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 25 декабря (премьера всех серий)
Костюмная драма, действие которой происходит в Лондоне 1810-х. Запретная любовь, ревность, смешанные браки и прочие интриги — респектабельное семейство Бриджертон процветает, но скрывает множество загадок, которые нам поведает рассказчица, леди Уислдаун (Джули Эндрюс). В «Бриджертонах» сыграли преимущественно британские актеры: Джонатан Бэйли («Сожители»), Николя Кохлан («Девчонки из Дерри»), Рут Геммелль («Накал страстей») и многие другие.
Сериал спродюсировала Шонда Раймс, отвечающая за бесконечную «Анатомию страсти» и еще дюжину успешных шоу, а автором идеи выступил ее давний коллега Крис Ван Дьюсен. В основу «Бриджертонов» легла популярная серия исторических любовных романов Джулии Куин — каждая из восьми книг посвящена одному из представителей семейства. Кажется, Netflix решил создать свой аналог «Аббатства Даунтон»!
Остальные премьеры
«Братья Харди», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — 4 декабря (премьера всех серий)
Братья Фрэнк (Роэн Кэмпбелл) и Джо Харди (Александр Эллиот) приезжают на летние каникулы в тихий городок Бриджпорт. Их отец, детектив Фентон (Джеймс Таппер), проводит тайное расследование, связанное с недавней трагедией, а его сыновья вместе с друзьями распутывают собственное параллельное дело. Сериал основан на популярной серии детских детективов. Это первая экранизация приключений братьев Харди в XXI веке — два предыдущих сериала выходили в 1970-е и 1990-е.
«Земля ночью в цвете», мини-сериал
Где смотреть: Apple TV+ — c 4 декабря (премьера всех серий)
Документальный сериал от Apple о мире животных, на этот раз ночном (месяц назад на платформе выходил «Крошечный мир» о самых маленьких обитателях планеты). Благодаря новаторской технологии съемки и обработки материала животных можно видеть так же ясно, как если бы их снимали при свете дня. Капибары, лягушки, львы, кенгуру, полярные медведи предстанут во всей красоте — шоу снимали сразу на шести континентах. Кроме беспрецедентного качества, у сериала есть и другое достоинство — закадровый голос принадлежит Тому Хиддлстону (в «Крошечном мире» это был Пол Радд).
«Методы любви городской пары», 1-й сезон
Где смотреть: Kakao TV— с 8 декабря
Южнокорейский ромком о неожиданной встрече. Архитектор Пак Чэ-вон (Чи Чхан-ук) любит гулять по городским улицам и коллекционировать памятные сувениры. Он также страдает от того, что девушка его мечты пропала. Ли Ын-о (Ким Джи-вон) — маркетолог-фрилансер, которая отправляется в спонтанное путешествие. Там она встречает Пак Чэ-вона, с которым у нее завязывается роман. Но девушка зачем-то выдает себя за другую.
«Алиса в Пограничье», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 10 декабря (премьера всех серий)
Экранизация одноименной популярной манги. Трое беззаботных старшеклассников-хулиганов — Арису (Кэнто Ямадзаки), Карубе (Кэйта Матида) и Чота (Юки Моринага) — мечтают о жизни поинтереснее и вскоре оказываются в параллельном измерении, в Токио после апокалипсиса. Там троица встречает незнакомку, которая говорит им, что игра уже началась. Подросткам придется пройти через ряд смертельных испытаний, столкнувшись лицом к лицу с опасными животными и вооруженными преступниками. Режиссером сериала выступил Синсуке Сато, ранее снявший средневековый блокбастер «Царство».
«Беспорядок после тебя», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 11 декабря (премьера всех серий)
Испанский триллер про молодую преподавательницу литературы Ракель (Инма Куэста), которая переезжает на родину мужа. Она находит вакансию в местной школе и приступает к работе, но доставшийся ей класс учительницу не уважает. Вскоре Ракель узнает, что ее предшественница покончила с собой. Ракель начинает расследование, которое вскрывает секреты тихого городка, а ученики намекают, что она может погибнуть следующей. Сериал основан на одноименном романе Карлоса Монтеро, который также стал шоураннером этого триллера, а прежде работал над популярным испанским проектом Netflix «Элита».
«Дикарки», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 11 декабря
Группа девушек-подростков из разных социальных слоев оказывается на необитаемом острове. Через какое-то время, конечно же, между девушками вспыхивают конфликты, и единая группа разбивается на несколько маленьких. Каждая из героинь скрывает в прошлом какой-то секрет, имеющий отношение к их нынешнему положению, ведь на острове девушки оказались не просто так. За первый подростковый сериал Amazon отвечает шоураннер Эми Харрис (продюсер «Секса в большом городе»), а синопсис намекает на гибрид «Повелителя мух», «Остаться в живых» и типичных молодежных драм.
«Хрупкие создания», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 декабря (премьера всех серий)
Экранизация одноименного романа Сони Чараипотры и Дониэля Клейтона, созданная Майклом МакЛеннаном (сценарист «Близких друзей» и «Фостеров»). Девушка по имени Невия (Кайли Джефферсон, балерина в реальной жизни) в последнюю минуту попадает в престижную балетную школу Нью-Йорка, где все студенты отчаянно интригуют и готовы пойти на крайние меры, чтобы возвыситься над конкурентами. Невия занимает место покончившей с собой предшественницы, которую неизвестный убийца столкнул с крыши.
«Йоркширский потрошитель», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 16 декабря (премьера всех серий)
Один из самых известных британских серийных убийц по прозвищу Йоркширский потрошитель в 1970-е убил 13 девушек и стал одним из самых страшных преступников того времени. Его поймали в 1981 году благодаря правонарушению: он был за рулем машины с фальшивыми номерами. Маньяком оказался Питер Сатклифф, который выбирал своей целью тех, кого он принимал за проституток. Он умер в тюрьме 13 ноября этого года из-за коронавируса, а уже через пять дней Netflix опубликовал трейлер посвященного ему true-crime-сериала, который выйдет чуть более чем через месяц после его смерти.
«Эль Сид», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 декабря (премьера всех серий)
Масштабный исторический сериал об испанском национальном герое Родриго Диасе де Виваре, более известном под прозвищем Эль Сид Кампеадор. Кастильского дворянина и героя народных поэм и легенд сыграл Хайме Лорэнте, звезда «Бумажного дома» и «Элиты». Эль Сид был главнокомандующим кастильской армии, одержал немало побед и участвовал в придворных интригах. Ранее его история неоднократно превращалась в фильмы и сериалы, самый известный из которых снял Энтони Манн в 1961 году (тогда героя сыграл Чарлтон Хестон). За новую версию народных легенд отвечает Хосе Веласко («Ледяное молчание», «Фадо»).
«Милый дом», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 18 декабря (премьера всех серий)
Южнокорейский фантастический хоррор. Затворник Чха Хён-су (Сон Ган) учится в старшей школе, почти никогда не покидает свою комнату и отказывается разговаривать с отцом, матерью и младшей сестрой. Но они погибают в автокатастрофе. Чха Хён-су остается совсем один и переезжает в небольшую квартиру. В это же время на Земле начинается апокалипсис: по невыясненной причине люди превращаются в кровожадных монстров. Жители многоквартирного дома сражаются с этими монстрами и пытаются выжить, и ради этого главному герою придется покинуть зону комфорта, научившись разговаривать с другими.
«Пассажиры», 1-й сезон
Где смотреть: START — с 24 декабря (премьера двух серий)
Мистическая драма с Кириллом Кяро в главной роли. Звезда «Эпидемии» сыграла московского таксиста Андрея, который разъезжает по городу в стареньком «мерседесе». В машину попадают души тех, кто покинул земной мир, не успев толком исповедаться. И покинуть такси они смогут лишь тогда, когда осознают свои прижизненные ошибки. Все серии снял Карен Оганесян («Пять невест»), шоураннер проекта — Руслан Сорокин («Мажор», «Обратная сторона Луны»). Пассажиров сыграли Юлия Снигирь, Анатолий Белый, Андрей Бурковский, Сергей Гилев и другие. Главная фишка сериала — лаконичный хронометраж: каждая из восьми серий будет идти 15 минут.
Кроме того
«Спецназ», 4-й сезон
Где смотреть: CBS — с 2 декабря (премьера двух серий)
Приключения компании «морских котиков», выполняющих самые опасные боевые миссии.
«Селена», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 декабря (премьера всех серий)
Байопик популярной певицы Селены Кинтанилья-Перес, королевы техано.
«Большой рот», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 декабря (премьера всех серий)
Подростки продолжают сталкиваться с гиперболизированными проявлениями пубертата в анимационном хите Netflix.
«Новый агент Макгайвер», 5-й сезон
Где смотреть: CBS — c 4 декабря
Реинкарнация классического приключенческого сериала 1980—1990-х.
«Частный детектив Магнум», 3-й сезон
Где смотреть: CBS, КиноПоиск HD — c 4 декабря
Харизматичный ветеран вновь занимается частным сыском.
«Голубая кровь», 11-й сезон
Где смотреть: CBS — c 4 декабря
Долгоиграющий процедурал о семье нью-йоркских копов.
«Лазерный волк», 2-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — c 6 декабря
Анимационная драмеди о мире зверей, основанная на веб-комиксах из Tumblr.
«Атака титанов», 4-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — c 6 декабря
Финал грандиозной аниме-саги о войне великанов-людоедов и людей.
«Бесстыжие», 11-й сезон
Где смотреть: Showtime, КиноПоиск HD — c 6 декабря
Финальный сезон популярной драмы о жизни неблагополучной семейки Галлахер.
«На острие скальпеля», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 9 декабря (премьера всех серий)
Документальный проект про четырех хирургов, рассуждающих о своей профессии.
«Остров летнего лагеря», 3-й сезон
Где смотреть: Cartoon Network US — с 10 декабря
Анимационное фэнтези про волшебный остров со сказочными существами и про детские каникулы.
«Стальная звезда», 3-й сезон
Где смотреть: Sky Atlantic, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 11 декабря
Финал криминальной драмы с Тимом Ротом в главной роли.
«Мадагаскар: Маленькие и дикие», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 11 декабря
Анимационный приквел трилогии «Мадагаскар».
«Пространство», 5-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 16 декабря (премьера трех серий)
Новый сезон популярной космической оперы.
«На пуантах», мини-сериал
Где смотреть: Disney+ — с 18 декабря
Документальный сериал о легендарной Школе американского балета в Нью-Йорке.
«Леттеркенни», 9-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 26 декабря (премьера всех серий)
Долгоиграющий канадский ситком о жителях фермы, сопротивляющихся урбанизации.
«Леденящие душу приключения Сабрины», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 31 декабря (премьера всех серий)
Финал хоррор-сериала о маленькой ведьме закроет 2020 год.
Автор: Марат Шабаев