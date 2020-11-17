Сериалы декабря: «Пенниуорт», «Противостояние» и «Пассажиры»

Драма о школьнице-наркоманке Ру Беннет (Зендея), которая пытается понять, в чем смысл жизни. Ру пытается избавиться от зависимости и научиться дружить. В последнем ей помогает новенькая в классе Джулс Вон (блестящий во всех смыслах дебют Хантер Шафер). Параллельно «Эйфория» рассказывает о проблемах и других подростков — от личностного кризиса до неприятия собственной гомосексуальности.

Первый сезон стал одним из самых ярких событий 2019 года, а Зендея получила «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале. «Эйфория» также сделала звездами Барби Феррейру, Алексу Деми и Сидни Свини. Пока выход второго сезона откладывается из-за пандемии (снимать начнут в следующем году, а премьера ожидается только в 2022-м), создатели решили сделать подарок фанатам — специальный эпизод про то, как Ру празднует Рождество. Будет и еще один спецвыпуск, но о нем пока ничего не известно.