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В четвертой серии «Мандалорца» в кадр попал член съемочной группы. Для него сделали отдельный постер

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В четвертом эпизоде «Мандалорца» обнаружили неожиданного персонажа — сотрудника съемочной группы, случайно попавшего в кадр. В одной из сцен на имперской базе человек в футболке и джинсах частично виднеется за поворотом. «Парень в джинсах», как назвали его в сети, моментально стал любимчиком фанатов сериала.

«12-я глава „Мандалорца“. Упс».

Художник Джордан Делгадилло сделал для него отдельный постер.

Фанаты также придумали, как бы выглядела игрушка «Парень в джинсах».

«Очень понравился эпизод „Мандалорца“ на этой неделе».

«Уже заказал себе».

Новому герою посвящают фан-арт.

«Парень в джинсах».

И обсуждают, кто он на самом деле во вселенной «Звездных войн».

«Спойлеры к „Мандалорцу“. Сразу говорю, Парень в джинсах — это Боба Фетт».

«Через 40 лет мы узнаем о нем все подробности в книге по „Мандалорцу“».

«Мой новый любимый персонаж из „Звездных войн“ — адмирал Джефф Синие Джинсы. Надеюсь, его в сообществе примут столь же тепло, как и Парня с Микрофоном в Розовых Шортах».

Прокол сравнили со стаканчиком кофе, который попал в кадр в восьмом сезоне «Игры престолов».

«Одинаковая энергия».

«Парень в джинсах испортил для меня „Мандалорца“. Я думал, что там все по-настоящему, но теперь узнал, что это снято на сцене с командой, а люди — ПЕРСОНАЖИ? Больше не буду смотреть».

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