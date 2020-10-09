«Это наш Чикаго. Он быстро исчезает»: Вышел трейлер 11-го сезона «Бесстыжих»

Канал Showtime выпустил трейлер одиннадцатого, заключительного сезона сериала «Бесстыжие». В продолжении семье Галлагер придется столкнуться с двумя проблемами — пандемией и неуклонной джентрификацией родного Чикаго, из-за которой их район становится слишком дружелюбным.

Пока Фрэнк пытается смириться со своей собственной смертностью, не забывая про алкоголь и наркотики, Лип переживает, что ему предстоит стать новым патриархом семьи. Молодожены Йен и Микки выясняют правила и обязанности в отношениях, в то время как Деб принимает свою индивидуальность в качестве матери-одиночки. Карл начинает маловероятную новую карьеру в правоохранительных органах, а Кевин и Ви изо всех сил пытаются решить, стоит ли бороться за тяжелую жизнь в Саут-Сайде.

Проект вернется на экраны 6 декабря. Одиннадцатый сезон «Бесстыжих» можно будет посмотреть на КиноПоиск HD, где прямо сейчас доступно 10 сезонов сериала.