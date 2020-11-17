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Смесь «Во все тяжкие» и «Шучу»: Звезда «Кислоты» Александр Кузнецов сыграл в сериале HBO «Камикадзе»

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Александр Кузнецов («Лето», «Кислота») сыграл одну из ролей в датском сериале «Камикадзе», который выйдет на HBO. Об участии актера в проекте стало известно из Instagram-аккаунта агентства Subtitle Talent Agency.

Восьмисерийный проект основан на романе Эрленда Лу «Мулей». В центре сюжета — восемнадцатилетняя Джулия (Мари Ретер), родители которой разбились в самолете над Африкой, успев послать ей прощальное СМС. Теперь она живет одна в большом доме в престижном районе Осло, руководит польским строителем Кшиштофом (эта роль и досталась Кузнецову), участвует в любительской постановке театра христианской гимназии, катается с подругой на лошадях и мечтает покончить с собой. После первой неудачной попытки норвежская столица оказывается ей тесна, и вот Джулия отправляется странствовать по миру, не переставая вести дневник, начатый по совету ее психотерапевта.

«Это очень необычная и эмоциональная история, некая смесь „Во все тяжкие“ и „Шучу“ с Джимом Керри, — так описывает КиноПоиску «Камикадзе» Кузнецов. — Мой герой — польский парень, который приехал в Данию на заработки и работает строителем в доме одной богатой семьи. Он в результате единственный, кто остается с Джулией в этом доме, после того как ее семья погибает».

По словам Кузнецова, съемки «Камикадзе» велись в течение этого года. «Большинство моих партнеров — датские актеры, и для меня как давнего фаната Николаса Виндинга Рефна и Мадса Миккельсена эта работа была просто культурным наслаждением. Дания в принципе стала для меня одной из самых любимых стран на земле. Чем-то намного более родным, чем даже Франция и Англия».

В сериале также снялись Мэдс Ретер, Карла Филип Родер, Андерс Маттесен, Шарлотта Манк и Йохан Рхеборг, а режиссера стал Каспар Мунк («Дождь»). Премьера «Камикадзе» запланирована на 2021 год.

В России сериал «Камикадзе» будет доступен в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой».

Фото: Наталья Думко для КиноПоиска

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