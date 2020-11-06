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Малыш Йода из «Мандалорца» прилетел на МКС вместе с экипажем SpaceX

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Команда космического корабля SpaceX Crew-1 взяла с собой в полет на Международную космическую станцию плюшевую игрушку Малыша Йоды из сериала «Мандалорец». На борту Мини-Йода выполнял конкретную функцию — «индикатора нулевой гравитации», с помощью которого экипаж определяет момент выхода на орбиту и появления микрогравитации. Полет прошел нормально и теперь Малыш Йода прибыл на МКС.

До этого на полетах SpaceX «индикатором нулевой гравитации» служил динозавр по имени Тремор.

Малыш Йода впервые появился на экране в финале первого эпизода «Мандалорца» и моментально захватил интернет. На его основе делают игрушки и посвящают ему мемы, а режиссер Вернер Херцог признался, что при виде Малыша Йоды на площадке можно было расплакаться от переизбытка чувств. Он даже стал талисманом пожарных, которые работают на тушении лесных пожаров на северо-западе США.

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