«Скажи ей» Александра Молочникова: Развод глазами ребенка

Фильм выйдет в прокат в партнерстве с КиноПоиск HD.

Петербург, 1990-е. По улицам ходит Данила Багров, бандиты в малиновых пиджаках играют в жмурки, а кандидаты наук идут торговать на рынок. Но 10-летний Саша (Кай Гетц) об этом не знает: у него есть мама и папа, и они его любят. С папой весело, он может прыгнуть в Неву прямо с кораблика — на радость Саше и маме. Но внезапно все портится. Мама Света (Светлана Ходченкова) больше не радуется шуткам папы Артема (Артем Быстров). Только обвиняет его, что он учитель и ничего больше не добился, но учит ее, Свету, жизни, а жизни этой у Светы нет. Так что она уходит к Майклу (Вольфганг Черни). Теперь мама живет с ним, и Саша видится с нею четыре дня в неделю, перебегая через мост, а затем обратно, на три дня к папе. Мама постоянно рассказывает, какой папа плохой, а потом сообщает, что они с Сашей уезжают в Америку. Саше туда не хочется, ему нравится жить с папой, ходить с ним на концерты в рок-клуб и гостить у дедушки Али (Алексей Серебряков). «Скажи ей, что не поедешь!» — требует папа. «Скажи ему, что хочешь с нами!» — настаивает мама. «Соберись и скажи ей, что остаешься здесь!» — включается дед. Но Саша — маленький, он боится всех расстроить и поэтому маме говорит, что будет жить с ней, а папе — что маме отказал. В Америку, правда, поехать придется, и Саша честно попытается начать новую счастливую жизнь.

Кай Гетц

Александр Молочников свой второй фильм сделал максимально простым, камерным и очень трогательным. Он сам когда-то жил в Америке, после того как его родители развелись. Остальное — фантазия режиссера на тему того, как все могло бы обернуться, плюс попытка отрефлексировать крушение детского мира. Взрослые рвут Сашу на части, вовлекают в свои разборки и перекладывают ответственность на него, забыв, что ему всего десять. Это самые пронзительные и мучительные моменты фильма. Хотя Молочников клянется, что не пытался показать взрослых отрицательными и занять чью-то сторону, кроме Сашиной, эти взрослые сначала выглядят настоящими негодяями. Семья мамы доводит Сашу до эпилептического припадка. Семья папы обесценивает все его американские успехи. Каждый в этом фильме манипулирует ребенком, прикрываясь рассуждениями о счастье. Действительно ли родители такие мерзавцы? Конечно, нет. И у Светы, и у Артема своя правда, которую в итоге понимает и Саша, когда те находят в себе силы остановиться и обратить внимание на сына, а Саша перестанет бояться их ранить и отстоит то, что хочет лично он.

Артем Быстров Светлана Ходченкова

Стилистически «Скажи ей» распадается на две части, как и жизнь Саши: до переезда в Америку и после. Первую часть Молочников писал с Ильей Тилькиным (сериалы «Шторм» и «Годунов»), а вторую, американскую, доводил до ума Александр Талал («Черная молния», «Дневной дозор»). Такое разноголосие придало выпуклости контрасту между российской и американской жизнью Саши, где петербургский рок сменяется рэпом, а шуточки из Довлатова приводят к непониманию, потере репутации и изгнанию. И спасибо режиссеру, что, подразнив сначала обещанием жуткой катастрофы, сумел избежать штампов. Сперва кажется, что Сашу вот-вот настигнут беды: домашнее насилие, педофилы, наркотики и прочий мрак сериала «Эйфория». Но Сашина драма остается внутренней, а американская эпопея в общем безоблачной — просто чужой.

«Скажи ей» можно сравнить с «Брачной историей» Ноа Баумбака, где развод превратил хороших людей в демонов. Но фильм Молочникова более наивен и прямолинеен, потому что мы видим его глазами ребенка. Эта история не столько о мучительности разрыва и боли, сколько о выборе, который каждый должен сделать сам и который придется уважать, даже если это выбор маленького мальчика. А еще о родителях, которые иногда заставляют своих детей взрослеть слишком рано. «Я надеюсь, что после нашего фильма посмотревшие его люди если и попадут в похожую ситуацию, то, когда начнут говорить своему ребенку „скажи ей“, у них в голове щелкнет, что где-то они уже такое видели, и лучше остановиться, — говорит Молочников. — Если такое произойдет, мы работали не зря».