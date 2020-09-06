Военные летчики, супербаба и хоррор про Ивана Грозного: Как прошел питчинг независимых кинокомпаний

8 сентября в Москве прошел питчинг Фонда кино, на котором независимые компании, не входящие в список лидеров кинопроизводства, представили свои проекты. Всего на рассмотрение было допущено 60 картин, претендующих на господдержку. Среди них — военная драма с Петром Федоровым, хоррор режиссера «Страны ОЗ» и продолжение комедии «Любовь-морковь». Мы ознакомились с презентациями и выбрали самые интересные проекты.
«Летчик»
Продюсерский проект Григория Подземельного («Любовницы») и Влада Ряшина («Тварь») с Петром Федоровым в главной роли. Картина расскажет о советском военном летчике, который пытается выжить в глухом лесу после падения сбитого самолета. Герой чудом добирается до товарищей, но из-за ранения лишается ног. Однако, пройдя реабилитацию, он вовзращается в строй, несмотря на протезы. Фильм будет посвящен реальному летчику Алексею Маресьеву и другим героям Великой Отечественной войны, которые продолжили летать, несмотря на ампутацию ног. Создатели обещают кино, насыщенное экшеном, воздушными боями и спецэффектами. Съемки уже подходят к концу, картина будет готова к весне 2021 года.
«Первый „Оскар“»
Проект компании «Новые люди» и продюсера Натальи Мокрицкой («Битва за Севастополь»). Лента Сергея Мокрицкого (он снял фантастику «Черновик») основана на истории создания документалки «Разгром немецких войск под Москвой», которая в 1943 году принесла СССР первую премию «Оскар». Режиссер покажет подвиги фронтовых кинооператоров и расскажет об американском продюсере Дэвиде О. Селзнике, который во многом повлиял на награждение фильма. Съемки «Первого „Оскара“» стартуют в декабре 2020 года, а релиз состоится в начале 2022-го.
«Спасите Колю»
Комедия с Дмитрием Нагиевым, которую продюсирует «Мотор Фильм Студия». В центре истории — противостояние молодой девушки и ее отца, который работает в военкомате и постоянно отвергает всех кавалеров дочери. Режиссер Дмитрий Губарев («Физрук») успел снять часть фильма весной, но из-за пандемии работу заморозили, поэтому некоторые сцены снимались летом. Премьера состоится 29 октября.
«Воздух»
Компания «САГа» представила новый фильм Алексея Германа-младшего «Воздух» — историю о первом отряде летчиц-истребительниц во время Второй мировой войны. В 2018 году Герман-мл. заявил, что надеется снять фильм, сопоставимый по качеству с «Дюнкерком» Кристофера Нолана. По его словам, в картине будет много сцен с воздушными боями. Зимой работу над лентой заморозили на фоне пандемии — режиссер успел отснять 40—45% материала.
«Самая большая Луна»
Романтическое фэнтези в духе «Сумерек», из которого компания Романа Борисевича «План 9» хочет сделать франшизу для поколения Z. Фильм Алексея Попогребского (сериал «Оптимисты») расскажет о девушке, у которой есть скрытые способности, связанные с любовью и эмоциями. Создатели обещают показать необычный мир и увлекательную историю, которую описывают как «фэнтези про эмоциональных вампиров». Для этого они используют не только классические спецэффекты, но и 3D-технологии. Одну из ролей в «Самой большой Луне» исполнит Светлана Ходченкова.
«Сердце Пармы»
Новый фильм Антона Мегердичева, режиссера «Метро» и «Движения вверх», снятый по одноименному роману Алексея Иванова. Проект продюсирует студия Игоря Толстунова «ПРОФИТ». «Сердце Пармы» основано на истории завоевания Перми Иваном III в XV веке и расскажет о противостоянии Великого Московского княжества и уральской Пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. В главных ролях — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук.
«Мать моего сына»
«Мать моего сына» — триллер режиссера Ильи Максимова («Смешарики. Новые приключения») и продюсера Екатерины Кононенко («Хардкор», «Я худею»). Лента расскажет о паре, которая переезжает в дом умирающей матери своего будущего приемного ребенка и вскоре попадает в смертельную ловушку. Сценарий фильма победил на каннском питчинге, где его высоко оценил Александр Митта.
«Орел и решка»
Комедию, основанную на одноименном шоу о путешествиях, разрабатывает компания «Биг мама продакшн». Сценарий фильма написал Андрей Золотарев («Тренер», «Лед 2»), а главные роли должны исполнить ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева и актеры Виктория Исакова, Павел Деревянко, Семен Трескунов и Сергей Лавыгин.
«Феномен Доуэля»
Научная фантастика на основе романа Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». Создатели обещают переосмыслить книгу: действие перенесут в 2040 год, а сюжет актуализируют, добавив новый взгляд на проблему настоящей жизни и виртуальной реальности. Кроме того, авторы покажут мир будущего, который одновременно похож и непохож на наш.
«Феномен Доуэля» снимет Илья Хотиненко («Одиссея 1989»). Фильм продюсирует компания «Вита Актива Продакшн».
«Восстание машин»
Компании «Интерфест» и Star Media снимут продолжение франшизы «Любовь-морковь». Продюсер Ренат Давлетьяров не хотел возвращаться к этой истории, пока, по его словам, ему не попался смешной сценарий. Главные роли вновь исполнят Гоша Куценко и Кристина Орбакайте.
«Медея»
Кинокомпания «25-й кадр» продюсирует хоррор Василия Сигарева, главную роль в котором исполнит его супруга Яна Троянова (пара работала вместе над фильмами «Жить» и «Страна ОЗ»). «Медея» расскажет о женщине, которая узнает, что на нее наложено родовое проклятие, и пытается спасти от него своих детей. Съемки стартуют весной 2021 года, а релиз намечен на осень 2022-го.
«Персональный ад»
Комедия компании «Русское возрождение» с Павлом Деревянко в главной роли. По сюжету главный герой совершает самоубийство и попадает в так называемый персональный ад, где его ждет прежняя жизнь неудачника. Фильм снимет Михаил Расходников («Временные трудности») по сценарию комиков Алексея Зюзина и Анны Давыдовой.
«Иван Грозный»
Исторический хоррор разрабатывает компания QS Films и продюсер Иван Капитонов («Яга. Кошмар темного леса»). По сюжету фильма царь будет одержим демонами, а его молодой жене, которая ждет ребенка, придется бороться за душу мужа и своего первенца. Сейчас создатели работают над сценарием. Съемки должны начаться в следующем году.
«Погребенный»
Новый фильм Тимура Бекмамбетова, который курирует студия «Мем Медиа». В центре истории — утративший былую популярность шоумен. Желая вернуть славу, он решается на безумный план — инициировать свою смерть, а потом триумфально вернуться. Но идея проваливается, когда главный герой оказывается в гробу и понимает, что никто не собирается его откапывать. Съемки стартуют в ноябре этого года, а релиз намечен на лето-осень 2021-го.
«Пирогов»
Байопик про русского хирурга Николая Пирогова с Павлом Деревянко в главной роли. Лента расскажет о его жизни в годы Крымской войны, об открытиях в медицине и о любви к родине. Фильм разрабатывают компания «Солово» и студия Игоря Угольникова «ВоенФильм».
«Свободное падение»
Еще один проект «Плана 9» — фантастическая картина в духе «Гравитации». В центре истории — космонавт (его играет Александр Кузнецов), который оказывается один в открытом космосе. Чтобы выжить, он должен за полтора часа добраться до своей станции, следуя указаниям диспетчера. Специально для съемок создатели построят павильон, в котором воссоздадут условия, напоминающие космическое пространство. Режиссером «Свободного падения» выступит Олег Уразайкин («Черномор»).
«Жихарь»
Еще одна военная драма, на этот раз от компании «Среда». Фильм по сценарию Ильи Тилькина (сериал «Шторм») поставит Александр Котт, режиссер «Брестской крепости». В центе истории — психически нестабильный молодой человек, который в начале войны прячет от немцев еврейскую девушку и вскоре влюбляется в нее.
«Формула воды»
Новый проект студии «Союзмультфильм». Картину описывают как приключенческую фантастику о пиратах и поисках сокровищ. Действие «Формулы воды» развернется на планете, где главной ценностью является пресная вода. По сюжету молодая девушка хочет найти своего отца, который изобрел машину, способную устранить дефицит воды. В качестве референсов создатели назвали «Пятый элемент» и «Аватар». В случае успеха они планируют сделать из «Формулы воды» трилогию.
«Литвяк»
История советской летчицы Лидии Литвяк, которая в 1943 году сражалась с фашистами над Сталинградом. Главную роль в картине исполнит Полина Чернышева, а режиссерами выступят Ким Дружинин и Андрей Шальопа, постановщики «28 панфиловцев». Сцены с воздушными боями будут создаваться с помощью технологии комбинированных съемок с миниатюрами, а также технологии фронт-проекции.
«Ботан и супербаба»
Комедия по сценарию Ильи Куликова («Полицейский с Рублевки»), который также выступит режиссером. Лента расскажет о стеснительном парне, который из-за проблем с девушками изобретает робота-андроида и идет с ним на встречу выпускников. Премьера намечена на 2022 год.
Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»
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