Военные летчики, супербаба и хоррор про Ивана Грозного: Как прошел питчинг независимых кинокомпаний

8 сентября в Москве прошел питчинг Фонда кино, на котором независимые компании, не входящие в список лидеров кинопроизводства, представили свои проекты. Всего на рассмотрение было допущено 60 картин, претендующих на господдержку. Среди них — военная драма с Петром Федоровым, хоррор режиссера «Страны ОЗ» и продолжение комедии «Любовь-морковь». Мы ознакомились с презентациями и выбрали самые интересные проекты.

«Летчик»

Продюсерский проект Григория Подземельного («Любовницы») и Влада Ряшина («Тварь») с Петром Федоровым в главной роли. Картина расскажет о советском военном летчике, который пытается выжить в глухом лесу после падения сбитого самолета. Герой чудом добирается до товарищей, но из-за ранения лишается ног. Однако, пройдя реабилитацию, он вовзращается в строй, несмотря на протезы. Фильм будет посвящен реальному летчику Алексею Маресьеву и другим героям Великой Отечественной войны, которые продолжили летать, несмотря на ампутацию ног. Создатели обещают кино, насыщенное экшеном, воздушными боями и спецэффектами. Съемки уже подходят к концу, картина будет готова к весне 2021 года.

«Первый „Оскар“»

Проект компании «Новые люди» и продюсера Натальи Мокрицкой («Битва за Севастополь»). Лента Сергея Мокрицкого (он снял фантастику «Черновик») основана на истории создания документалки «Разгром немецких войск под Москвой», которая в 1943 году принесла СССР первую премию «Оскар». Режиссер покажет подвиги фронтовых кинооператоров и расскажет об американском продюсере Дэвиде О. Селзнике, который во многом повлиял на награждение фильма. Съемки «Первого „Оскара“» стартуют в декабре 2020 года, а релиз состоится в начале 2022-го.

«Спасите Колю»

Комедия с Дмитрием Нагиевым, которую продюсирует «Мотор Фильм Студия». В центре истории — противостояние молодой девушки и ее отца, который работает в военкомате и постоянно отвергает всех кавалеров дочери. Режиссер Дмитрий Губарев («Физрук») успел снять часть фильма весной, но из-за пандемии работу заморозили, поэтому некоторые сцены снимались летом. Премьера состоится 29 октября.

Дмитрий Нагиев // Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Воздух»

Компания «САГа» представила новый фильм Алексея Германа-младшего «Воздух» — историю о первом отряде летчиц-истребительниц во время Второй мировой войны. В 2018 году Герман-мл. заявил, что надеется снять фильм, сопоставимый по качеству с «Дюнкерком» Кристофера Нолана. По его словам, в картине будет много сцен с воздушными боями. Зимой работу над лентой заморозили на фоне пандемии — режиссер успел отснять 40—45% материала.

«Самая большая Луна»

Романтическое фэнтези в духе «Сумерек», из которого компания Романа Борисевича «План 9» хочет сделать франшизу для поколения Z. Фильм Алексея Попогребского (сериал «Оптимисты») расскажет о девушке, у которой есть скрытые способности, связанные с любовью и эмоциями. Создатели обещают показать необычный мир и увлекательную историю, которую описывают как «фэнтези про эмоциональных вампиров». Для этого они используют не только классические спецэффекты, но и 3D-технологии. Одну из ролей в «Самой большой Луне» исполнит Светлана Ходченкова.

«Сердце Пармы»

Новый фильм Антона Мегердичева, режиссера «Метро» и «Движения вверх», снятый по одноименному роману Алексея Иванова. Проект продюсирует студия Игоря Толстунова «ПРОФИТ». «Сердце Пармы» основано на истории завоевания Перми Иваном III в XV веке и расскажет о противостоянии Великого Московского княжества и уральской Пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. В главных ролях — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук.

«Мать моего сына»

«Мать моего сына» — триллер режиссера Ильи Максимова («Смешарики. Новые приключения») и продюсера Екатерины Кононенко («Хардкор», «Я худею»). Лента расскажет о паре, которая переезжает в дом умирающей матери своего будущего приемного ребенка и вскоре попадает в смертельную ловушку. Сценарий фильма победил на каннском питчинге, где его высоко оценил Александр Митта.

«Орел и решка»

Комедию, основанную на одноименном шоу о путешествиях, разрабатывает компания «Биг мама продакшн». Сценарий фильма написал Андрей Золотарев («Тренер», «Лед 2»), а главные роли должны исполнить ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева и актеры Виктория Исакова, Павел Деревянко, Семен Трескунов и Сергей Лавыгин.

«Феномен Доуэля»

Научная фантастика на основе романа Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». Создатели обещают переосмыслить книгу: действие перенесут в 2040 год, а сюжет актуализируют, добавив новый взгляд на проблему настоящей жизни и виртуальной реальности. Кроме того, авторы покажут мир будущего, который одновременно похож и непохож на наш.

«Феномен Доуэля» снимет Илья Хотиненко («Одиссея 1989»). Фильм продюсирует компания «Вита Актива Продакшн».

«Восстание машин»

Компании «Интерфест» и Star Media снимут продолжение франшизы «Любовь-морковь». Продюсер Ренат Давлетьяров не хотел возвращаться к этой истории, пока, по его словам, ему не попался смешной сценарий. Главные роли вновь исполнят Гоша Куценко и Кристина Орбакайте.

«Медея»

Кинокомпания «25-й кадр» продюсирует хоррор Василия Сигарева, главную роль в котором исполнит его супруга Яна Троянова (пара работала вместе над фильмами «Жить» и «Страна ОЗ»). «Медея» расскажет о женщине, которая узнает, что на нее наложено родовое проклятие, и пытается спасти от него своих детей. Съемки стартуют весной 2021 года, а релиз намечен на осень 2022-го.

Павел Деревянко // Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Персональный ад»

Комедия компании «Русское возрождение» с Павлом Деревянко в главной роли. По сюжету главный герой совершает самоубийство и попадает в так называемый персональный ад, где его ждет прежняя жизнь неудачника. Фильм снимет Михаил Расходников («Временные трудности») по сценарию комиков Алексея Зюзина и Анны Давыдовой.

«Иван Грозный»

Исторический хоррор разрабатывает компания QS Films и продюсер Иван Капитонов («Яга. Кошмар темного леса»). По сюжету фильма царь будет одержим демонами, а его молодой жене, которая ждет ребенка, придется бороться за душу мужа и своего первенца. Сейчас создатели работают над сценарием. Съемки должны начаться в следующем году.

«Погребенный»

Новый фильм Тимура Бекмамбетова, который курирует студия «Мем Медиа». В центре истории — утративший былую популярность шоумен. Желая вернуть славу, он решается на безумный план — инициировать свою смерть, а потом триумфально вернуться. Но идея проваливается, когда главный герой оказывается в гробу и понимает, что никто не собирается его откапывать. Съемки стартуют в ноябре этого года, а релиз намечен на лето-осень 2021-го.

«Пирогов»

Байопик про русского хирурга Николая Пирогова с Павлом Деревянко в главной роли. Лента расскажет о его жизни в годы Крымской войны, об открытиях в медицине и о любви к родине. Фильм разрабатывают компания «Солово» и студия Игоря Угольникова «ВоенФильм».

«Свободное падение»

Еще один проект «Плана 9» — фантастическая картина в духе «Гравитации». В центре истории — космонавт (его играет Александр Кузнецов), который оказывается один в открытом космосе. Чтобы выжить, он должен за полтора часа добраться до своей станции, следуя указаниям диспетчера. Специально для съемок создатели построят павильон, в котором воссоздадут условия, напоминающие космическое пространство. Режиссером «Свободного падения» выступит Олег Уразайкин («Черномор»).

Александр Кузнецов // Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Жихарь»

Еще одна военная драма, на этот раз от компании «Среда». Фильм по сценарию Ильи Тилькина (сериал «Шторм») поставит Александр Котт, режиссер «Брестской крепости». В центе истории — психически нестабильный молодой человек, который в начале войны прячет от немцев еврейскую девушку и вскоре влюбляется в нее.

«Формула воды»

Новый проект студии «Союзмультфильм». Картину описывают как приключенческую фантастику о пиратах и поисках сокровищ. Действие «Формулы воды» развернется на планете, где главной ценностью является пресная вода. По сюжету молодая девушка хочет найти своего отца, который изобрел машину, способную устранить дефицит воды. В качестве референсов создатели назвали «Пятый элемент» и «Аватар». В случае успеха они планируют сделать из «Формулы воды» трилогию.

«Литвяк»

История советской летчицы Лидии Литвяк, которая в 1943 году сражалась с фашистами над Сталинградом. Главную роль в картине исполнит Полина Чернышева, а режиссерами выступят Ким Дружинин и Андрей Шальопа, постановщики «28 панфиловцев». Сцены с воздушными боями будут создаваться с помощью технологии комбинированных съемок с миниатюрами, а также технологии фронт-проекции.

«Ботан и супербаба»

Комедия по сценарию Ильи Куликова («Полицейский с Рублевки»), который также выступит режиссером. Лента расскажет о стеснительном парне, который из-за проблем с девушками изобретает робота-андроида и идет с ним на встречу выпускников. Премьера намечена на 2022 год.