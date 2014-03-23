10 лучших моментов сериала «Проект „Анна Николаевна“»

Панические атаки Галузо

У Виктора Сергеевича Галузо, человека немного коррумпированного и слабого до выпивки, но в целом неплохого, регулярно случаются панические атаки. Причины, как правило, самые разные: разборки с нынешней женой из-за бывшей жены, рабочие передряги, неприятности, в которые попадает Анна Николаевна, и даже творожный сырок, превратившийся в тревожный. Лучший и, пожалуй, самый жизненный диалог про его тревожность происходит в седьмой, предпоследней серии.

— Что с вами?

— Атака.

— Паническая?

— Я в другие не хожу.