10 лучших моментов сериала «Проект „Анна Николаевна“»

Первый сезон «Проекта „Анна Николаевна“», снятого специально для КиноПоиск HD, подошел к концу. Андроид-полицейский в исполнении Зои Бербер покорила сердца не только коллег-мужчин, но и зрителей. Мы выбрали самые яркие, смешные и запоминающиеся моменты.
Осторожно: спойлеры!
1
Презентация андроида
В первой серии начальнику регионального отделения полиции Виктору Сергеевичу Галузо (Сергей Гармаш) представляют опытный образец АРТ-4536 стоимостью 11 млн евро. «Анна Николаевна Андроид», — слышит он, и ему уточняют: «Это не фамилия». Позже Галузо с помощью виртуальных очков наблюдает всю мощь и сверхспособности Анны Николаевны: она режет себя ножом, стреляет из гимнастического мостика, лихо раскидывает толпу злодеев и заканчивает презентацию на самом интересном месте — симуляции полового акта. Облом.
2
Анна Николаевна готовится ко сну
В первый день службы Анну Николаевну пристроили на постой к Андрею Пожарскому (Антон Филипенко), суровому красавцу-майору с разбитым сердцем и сложными отношениями с матерью-одиночкой Настей (Маруся Климова). Анна Николаевна тут же вызывает подозрения тем, что ложится на кровать в одежде и обуви и так и лежит с открытыми глазами. Из Москвы ей дают указание: ночью, как правило, люди спят и не в одежде, а раздеваются. Анна Николаевна, как настоящий андроид, понимает все буквально. Поэтому когда на следующий вечер к Пожарскому внезапно приходит в гости Настя с шарлоткой, в квартире ее встречает абсолютно голая женщина.
3
Мама Пожарского в РОВД
Ирина Викторовна Лебедева-Корсак в исполнении Ирины Розановой — одна из самых смешных героинь в сериале. Она служит в театре, носит разноцветные парики, кошмарит сына и все его окружение, а Анну Николаевну учит морочить голову мужчинам. Каждое появление Лебедевой-Корсак в кадре — настоящий праздник, но отметим ее самый первый феерический выход в начале второй серии, когда она принесла в РОВД пригласительные на спектакль.
4
Павел Деревянко за решеткой
Актер появляется во второй серии буквально на пять минут и играет самого себя. Пожарский допрашивает изрядно помятого задержанного с расквашенным носом, который настаивает: он Павел Деревянко, снимается тут в кино и в отделение попал после пьяного дебоша. Ему не верят, и в качестве доказательства Деревянко звонит Александру Цекало (продюсеру «Анны Николаевны»). Но тот идет в отказ — говорит, что Деревянко — рослый богатырь, а этого плюгавого он не знает.
5
Следак и самогон
В третьей серии Пожарский и Анна Николаевна расследуют убийство вора-домушника и заезжают на дачу сначала к местному сыровару, который в гневе их выпроваживает, а затем к его соседу-пьянице (Александр Баширов). Тот утверждает, что у него есть для следователей важная информация про ненавистного сыровара, но без стаканчика самогона он говорить не готов. Пожарский отказывается — он на службе. А вот Анна Николаевна согласна, но с одним условием: стакан должен быть до краев. «Вот это следак!» — восхищается сосед.
6
«Издревле закончилось»
Мама Пожарского потребовала от Анны Николаевны оставить сына в покое и не разбивать ему сердце. Та, как послушный андроид, тут же заявила на рабочем совещании об участившихся случаях харассмента и попросила отдельное жилье. «У нас на Руси издревле женщинам нравилось, чтобы мужчина их добивался, — удивляется Галузо. — Они ради этого зады даже специально отращивали и по сей день на тренажерах их тренируют». Но у Анны Николаевны на это есть достойный современной женщины ответ: «Прошу заметить, что издревле закончилось. Даже на Руси». И андроиды знают, что такое феминизм.
7
Анну Николаевну заклинило
Каждый, наверное, думал: что будет, займись я сексом с андроидом? Как это вообще происходит? Опасно ли это? Майор Андрей Пожарский может вам ответить. В четвертой и пятой сериях Пожарский и Анна Николаевна занимаются сексом и посреди процесса, будучи верхом на своем коллеге, андроид зависает. Комичности ситуации добавляет тот факт, что Андрей Маратович в прямом смысле оказывается в тисках и совсем не понимает, что происходит. На помощь приходит Галузо, который не только снимает Анну Николаевну с Пожарского, но и рассказывает, что она экспериментальный андроид отечественного производства. Пожарский уходит в запой.
8
Пожарский решает покрасить машину в розовый
Мент на розовом автомобиле да еще и в провинциальном городке — это событие из ряда вон выходящее. В один момент Андрей Пожарский все же решает покрасить свою старенькую «бэху» и выходит из нее на глазах у коллег со словами «Хватит бояться быть такими, какие мы есть». И правда!
9
Ток-шоу с Собчак
После того как секрет Анны Николаевны был раскрыт, генерала Супруна (его сыграл Александр Ильин) пригласили на шоу «Не буду молчать» — квинтэссенцию всех отечественных ток-шоу с экспертами, орущими из зала зрителями и драками. Роль ведущей исполнила Ксения Собчак. Супруну же пришлось отбиваться от участниц программы, предлагающих выслать привлекательного андроида «разлагать Европы», и утверждать, что Анна Николаевна чтит скрепы.
10
Панические атаки Галузо
У Виктора Сергеевича Галузо, человека немного коррумпированного и слабого до выпивки, но в целом неплохого, регулярно случаются панические атаки. Причины, как правило, самые разные: разборки с нынешней женой из-за бывшей жены, рабочие передряги, неприятности, в которые попадает Анна Николаевна, и даже творожный сырок, превратившийся в тревожный. Лучший и, пожалуй, самый жизненный диалог про его тревожность происходит в седьмой, предпоследней серии.
— Что с вами?
— Атака.
— Паническая?
— Я в другие не хожу.
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