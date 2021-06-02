КиноПоиск запустил квест по мотивам «Пищеблока». Попробуйте выжить в пионерлагере «Буревестник»!

На КиноПоиск HD продолжает выходить сериал «Пищеблок». Мистическая фантастика, снятая по одноименному роману Алексея Иванова, показала лучший старт среди проектов КиноПоиска: за первые сутки ее посмотрело около 100 тысяч подписчиков сервиса. Действие сериала происходит в проклятом летнем лагере «Буревестник» на Волге, где в разгар Олимпиады-80 дети сталкиваются с потусторонним миром.

В экранизации снялись юные актеры Петр Натаров, Даниил Вершинин и Ангелина Стречина. Компанию им составили Ирина Пегова, Николай Фоменко, Сергей Шакуров и Тимофей Трибунцев. Сейчас на КиноПоиск HD уже доступно четыре серии, всего в сериале восемь эпизодов.

К середине «Пищеблока» на КиноПоиске опубликован спецпроект, в рамках которого таинственный мир фильма и книги Иванова был превращен в игру в духе текстовых квестов и книг-игр 1980-х. Ее герой — пионер в лагере «Буревестник» — под восьмибитный саундтрек поиграет в «Зарницу», отметит День Нептуна и послушает страшилки о НЛО. Квест доступен на отдельной странице. В него можно поиграть несколько раз, попробовав все сценарии, а по итогам поделиться результатом в социальных сетях или перейти на страницу сериала.