5 причин посмотреть сериал «Водоворот»

27 июня на КиноПоиск HD начинается показ сериала Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского о полицейских, которые расследуют череду ритуальных убийств подростков. Рассказываем, зачем смотреть проект, в котором Владимир Вдовиченков и его друзья ищут свою Каркозу.
1
Это русская готика...
Группа следователей во главе с начальником Красновым накрывает очередной наркопритон. В квартире, помимо наркотиков, они находят девочку-подростка в бессознательном состоянии. Кроме того, во время задержания хозяев притона помощник Краснова, Кирилл, вытаскивает из ноутбука флешку, на которой записано жуткое видео. Загадочный человек в черном плаще с капюшоном — его лица не видно — тесаком кромсает на куски привязанную жертву. Это тоже девушка, и она тоже, судя по всему, несовершеннолетняя.
Кирилл выдвигает предположение о ритуальном характере убийства. Это означает, что жертв у преступника могло быть намного больше. Вскоре гипотеза подтверждается: в городском коллекторе Краснов и его коллеги находят фрагменты человеческих тел. Все они принадлежат подросткам, которые по разным причинам находились в трудной жизненной ситуации. Эти дети никому не были нужны, и после исчезновения их никто не искал. Теперь следователям предстоит установить личность убийцы и понять, что им движет. Задача не из легких; к тому же расследование поставит под угрозу не только самих полицейских, но и их близких.
2
…но снятая совершенно как американский сериал
Сравнения с «Настоящим детективом» неизбежны, однако авторы «Водоворота» свои источники вдохновения и не скрывают. Еще со времен «Улиц разбитых фонарей» все привыкли к тому, что истории про полицейских строятся как процедурные драмы или комедии, а их герои не только яркие личности, но и винтики в узнаваемой коррумпированной системе. Но «Водоворот» берет совсем другой курс. Его персонажи — проводники той же универсальной экзистенциальной тоски, которая терзала Раста Коула и Марти Харта. Это история о том, как раздробленные люди пытаются починить раздробленный мир, и в этом смысле Краснов и товарищи действительно оказываются ближе к американской, а не к российской традиции. Сюда же отлично ложится и основная сюжетная линия с детскими похищениями, явно отсылающая к легенде о Гамельнском крысолове — ее тоже невозможно уместить только в отечественный контекст, хотя сценарист Андрей Стемпковский и подчеркивает, что в рассказах о трудных подростках с городских окраин есть элемент автобиографии. И важный технический момент: как и всякий телевизионный премиум-контент, «Водоворот» снят с разрешением 4K и сверхвысокой четкостью.
3
К тому же это неонуар...
На таких злых улицах не может быть однозначно добрых людей. У каждого из персонажей «Водоворота» внутри есть какая-то кровоточащая рана, каждый в определенный момент жизни сделал что-то не так. Краснов изменяет умирающей от рака жене с коллегой по работе и почти не уделяет внимания дочери-подростку, а та, в свою очередь, винит его в болезни матери. Кирилл страдает от посттравматического стрессового расстройства и подозрительно много знает о древних культах и ритуалах.
Марк, самый молодой член следственной группы, когда-то плотно сидел на наркотиках, но теперь в завязке. У него обостренное чувство справедливости, и в каждом из несчастных подростков он видит себя. Муха, еще одна важная героиня истории, не может жить в родительской квартире из-за приставаний отчима и вынуждена скитаться по улицам. Всех их крутит в водовороте большого города, все они отчаянно пытаются найти хоть что-то человеческое в серых асфальтовых джунглях. При этом создатели сериала избегают откровенного морализаторства. Их основные усилия направлены на то, чтобы погрузить зрителей в воронку сильных эмоций, показать им мир, в котором тьма почти победила свет.
4
…но не про Москву и не про Петербург
Город, в котором разворачиваются события «Водоворота», далек от клишированных образов, обычно тиражируемых российскими сценаристами в полицейских сериалах. Это и не «бандитский Петербург» с богатством фасадов и бедностью жителей, и не условная «зажравшаяся Москва», где все проблемы затыкают пачками денег. Съемки проходили в столице лишь частично. Авторы использовали недостроенный торговый центр, который стал точкой сбора для героев-подростков. Однако куда важнее другая локация, старинная дамба в Калининграде — приятно, что создатели кино и сериалов все чаще выезжают за пределы двух главных мегаполисов. Топографическая размытость тоже работает на основной замысел. «Водоворот» — путешествие на темную сторону; маршрут, который столетиями разрабатывали самые разные персонажи и кино, и литературы, и живописи. Это вечный, ненадоедающий сюжет: тьма против света, страх против радости, нелюбовь против любви.
5
И, наконец, тут настоящий парад звезд
Краснова, руководителя следственной группы, играет Владимир Вдовиченков — он привычно хорош в ролях суровых мужиков, которые мало говорят и быстро действуют. В роли его помощника Кирилла — Владислав Абашин, звезда недавних фильмов Юрия Быкова («Завод» и «Сторож»). Любовницу и коллегу Краснова, Марину, играет Юлия Мельникова, жену Елену — Ольга Ломоносова.
На этом фоне, что отрадно, не теряется молодежь. Тут яркие партии у Аристарха Венеса и Алены Михайловой. Венес превращает своего Марка в самого неистового и самого харизматичного персонажа сериала. Он гоняет по гетто на мотоцикле в кожаной куртке и черных очках, бьет морды разным мерзавцам, спасает подростков и в то же время борется с собственной наркозависимостью. Михайлову же после фильма «Люби их всех» и сериала «Чики» можно смело признать одной из самых перспективных российских актрис: ее Муха — это сердце «Водоворота». Особую роль в сюжете играет и демонический герой Игоря Миркурбанова, но о том, кто он такой, зрители узнают уже по ходу действия.