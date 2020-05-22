5 причин посмотреть сериал «Водоворот»

Это русская готика...

Группа следователей во главе с начальником Красновым накрывает очередной наркопритон. В квартире, помимо наркотиков, они находят девочку-подростка в бессознательном состоянии. Кроме того, во время задержания хозяев притона помощник Краснова, Кирилл, вытаскивает из ноутбука флешку, на которой записано жуткое видео. Загадочный человек в черном плаще с капюшоном — его лица не видно — тесаком кромсает на куски привязанную жертву. Это тоже девушка, и она тоже, судя по всему, несовершеннолетняя.

Кирилл выдвигает предположение о ритуальном характере убийства. Это означает, что жертв у преступника могло быть намного больше. Вскоре гипотеза подтверждается: в городском коллекторе Краснов и его коллеги находят фрагменты человеческих тел. Все они принадлежат подросткам, которые по разным причинам находились в трудной жизненной ситуации. Эти дети никому не были нужны, и после исчезновения их никто не искал. Теперь следователям предстоит установить личность убийцы и понять, что им движет. Задача не из легких; к тому же расследование поставит под угрозу не только самих полицейских, но и их близких.