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Стартовали съемки нового сериала КиноПоиск HD «Беспринципные»

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В Москве началась работа над комедийным сериалом «Беспринципные» — экранизацией рассказов писателя Александра Цыпкина. В проекте задействованы Павел Деревянко, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Павел Табаков и Юрий Колокольников. Роман Прыгунов занимает режиссерское кресло сериала. Александр Цыпкин лично написал сценарий адаптации.

Режиссер Роман Прыгунов на съемках сериала «Беспринципные»
Павел Деревянко на съемках сериала «Беспринципные»
Павел Деревянко на съемках сериала «Беспринципные»
Павел Деревянко и Николай Фоменко на съемках сериала «Беспринципные»
Павел Деревянко и Данила Шарапов на съемках сериала «Беспринципные»
Оксана Акиньшина на съемках сериала «Беспринципные»
Оксана Акиньшина на съемках сериала «Беспринципные»
Оксана Акиньшина на съемках сериала «Беспринципные»
Оксана Акиньшина и Павел Деревянко на съемках сериала «Беспринципные»
Николай Фоменко на съемках сериала «Беспринципные»
Кристина Бабушкина и Николай Фоменко на съемках сериала «Беспринципные»
Кристина Бабушкина и Настасья Самбурская на съемках сериала «Беспринципные»
Съемки сериала «Беспринципные»
Александр Цыпкин на съемках сериала «Беспринципные»
Александр Цыпкин на съемках сериала «Беспринципные»
Александр Цыпкин и Роман Прыгунов на съемках сериала «Беспринципные»
Александр Цыпкин и Данила Шарапов на съемках сериала «Беспринципные»
Николай Фоменко и Сергей Епишев на съемках сериала «Беспринципные»

«Беспринципные» — сборник сатирических зарисовок, рассказывающих о приличных жителях Патриарших прудов и их неприличных историях. В сериал вошли трогательные, возмутительные и полные любви интимные истории, о которых не принято говорить вслух.

«Ну, что скрывать, это был бесконечно счастливый первый съемочный день: великолепные актеры, прекрасный режиссер, классная команда, фантастические продюсеры, — говорит о проекте Александр Цыпкин. — У меня только один вопрос: мои рассказы достойны такого счастья? Я уверен, что получатся живые, веселые, очень человечные истории, которые будут интересны не только жителям внутри Садового кольца, но и за его пределами, потому что эти истории про самые простые человеческие чувства — любовь, дружбу, про нашу жизнь».

«Беспринципных» для КиноПоиск HD разрабатывает продюсерская компания «Медиаслово». Премьера 8-серийного проекта запланирована на осень 2020 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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