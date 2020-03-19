Стартовали съемки нового сериала КиноПоиск HD «Беспринципные»

В Москве началась работа над комедийным сериалом «Беспринципные» — экранизацией рассказов писателя Александра Цыпкина. В проекте задействованы Павел Деревянко, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Павел Табаков и Юрий Колокольников. Роман Прыгунов занимает режиссерское кресло сериала. Александр Цыпкин лично написал сценарий адаптации.
«Беспринципные» — сборник сатирических зарисовок, рассказывающих о приличных жителях Патриарших прудов и их неприличных историях. В сериал вошли трогательные, возмутительные и полные любви интимные истории, о которых не принято говорить вслух.
«Ну, что скрывать, это был бесконечно счастливый первый съемочный день: великолепные актеры, прекрасный режиссер, классная команда, фантастические продюсеры, — говорит о проекте Александр Цыпкин. — У меня только один вопрос: мои рассказы достойны такого счастья? Я уверен, что получатся живые, веселые, очень человечные истории, которые будут интересны не только жителям внутри Садового кольца, но и за его пределами, потому что эти истории про самые простые человеческие чувства — любовь, дружбу, про нашу жизнь».
«Беспринципных» для КиноПоиск HD разрабатывает продюсерская компания «Медиаслово». Премьера 8-серийного проекта запланирована на осень 2020 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.
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