Что выходит на КиноПоиск HD в июле: Новый Полански, «Комната» и «Дивный новый мир»

Июль — время затишья, но в нашем онлайн-кинотеатре всегда есть что посмотреть. Собрали для вас новинки месяца. Почти все они будут доступны по подписке, а в магазине вас ждут премьеры проката.
Топ-4
«Офицер и шпион»
Премьера: 1 июля (по подписке)
Историческая драма Романа Поланского о самом скандальном судебном разбирательстве конца XIX — начала XX века. Офицера французской спецслужбы Альфреда Дрейфуса (неузнаваемый Луи Гаррель) обвинили в госизмене и шпионаже в пользу Германии, публично разжаловали, судили и сослали на печально известный Чертов остров во Французской Гвиане. Чуть позже выяснилось, что Дрейфус невиновен, шпион — другой офицер, улики сфабрикованы, а Дрейфуса обвинили на том лишь основании, что он еврей. Разбирательство длилось около 10 лет и полностью изменило судебную систему не только Франции, но и Европы в целом. Картина Поланского получилась и важной исторической справкой, и зловещим напоминанием о «беззаконии, на которое способны власти во имя национальных интересов». Фильм «Офицер и шпион» получил приз жюри Венецианского кинофестиваля и главную французскую кинонаграду «Сезар» за режиссуру и лучшую адаптацию сценария.
Подробнее о фильме
«Дивный новый мир», 1-й сезон
Премьера: 16 июля (по подписке)
Новая экранизация знаменитой антиутопии Олдоса Хаксли. Лондон далекого будущего, в котором потребление возведено в культ; бог общества потребления — Генри Форд; человечество выращивается в инкубаторах, поделено на касты и плотно сидит на синтетическом наркотике сома. Он позволяет людям не стареть, но убивает их к 60 годам, и все умирают молодыми и красивыми. Герои сериала — медсестра Линайна Краун (Джессика Браун-Финдли, «Куртизанки»), работающая на конвейере по производству людей, и ее секс-партнер Бернард Макс (Гарри Ллойд, знакомый нам как Визерис Таргариен из «Игры престолов»), специалист по гипнопедии. Однажды они отправляются на уик-энд в индейскую резервацию, где встречают Джона, необычного человека, рожденного естественным путем (Олден Эренрайк, сыгравший молодого Хана Соло), и его мать Линду (Деми Мур, самая большая звезда проекта). Джона привозят из резервации в дивный новый мир, и, конечно, ничем хорошим это не закончится. «Дивным новым миром» запускается новый стриминг-сервис Peacock от The NBCUniversal, а в России вы сможете посмотреть сериал эксклюзивно на КиноПоиск HD.
«Здравствуй, мир»
Премьера: июль (по подписке)
Российская премьера аниме режиссера Томохико Ито («Тетрадь смерти», «Мастер меча онлайн»). Действие разворачивается в Киото 2027 года, когда местные власти решили с помощью дронов собрать и сохранить всю информацию о городе в реальном времени. Главный герой — 16-летний Наоми Катагаки, который случайно встретился с самим собой, но на 10 лет старше. Выясняется, что взрослый Наоми подключился к той самой базе данных, чтобы изменить прошлое и спасти любимую девушку. Старшая версия Наоми помогает младшей сначала познакомиться с этой девушкой, одноклассницей Рури, а затем и избежать ее гибели. Но как только события начинают меняться, героев атакуют боты, чья цель — восстановить прошлое в первозданном виде.
«Комната»
Премьера: июль (в магазине)
Драма Леонарда Абрахамсона («Нормальные люди»), сделавшая Бри Ларсон не просто звездой, но и оскаровской лауреаткой (актриса также получила за свою роль «Золотой глобус», премию Гильдии актеров США и премию BAFTA). Эта экранизация одноименного бестселлера Эммы Донохью рассказывает жуткую историю Джой, которую еще подростком похитил маньяк. Она живет в крошечной комнатке со своим 5-летним сыном Джеком (Джейкоб Тремблей, также прославившийся после этой картины), рожденным от похитителя в неволе. Для Джека комната — весь мир, он ни разу ее не покидал и ничего больше не видел в жизни. Но, когда Джой все-таки удается сбежать, внезапно именно ее маленький сын оказывается сильнее и приспособленнее к нормальному миру, чем она. «Комната» вышла еще в 2015 году, но для нашего проката фильм не покупали, так что это его российская премьера.
Остальные премьеры
«Ночной портье»
Премьера: 2 июля (в магазине)
Это не культовая классика Лилианы Кавани, а современная криминальная драма об аутисте Барте Бромли (Тай Шеридан, «Первому игроку приготовиться»), который устраивается в гостиницу работать портье в ночную смену, чтобы научиться контактировать с людьми. Для этого Барт записывает клиентов на камеры и потом пересматривает, чтобы понять их реакции. Однажды он становится свидетелем убийства, но полиция быстро переводит странного парня в ранг подозреваемых. Помимо Шеридана, в картине снялись Ана де Армас, Джон Легуизамо и Хелен Хант, а снял «Ночного портье» по собственному сценарию актер Майкл Кристофер («Мистер Робот», «Рэй Донован»).
«Шафт»
Премьера: 3 июля (в магазине)
Российская премьера перезапуска и одновременно продолжения франшизы про крутого детектива в красном пальто. Перед нами Джон Шафт III, специалист по кибербезопасности в ФБР, который привык все проблемы решать с помощью ума, а не кулаков. Увы, когда убили его лучшего друга, Джон понимает, что без кулаков и помощников не обойтись, и обращается к старшему поколению Шафтов — отцу и деду. В картине, соответственно, появляются Ричард Раундтри и Сэмюэл Л. Джексон, игравшие Шафтов в 1970-е и 2000-е.
«Нимани»
Премьера: 13 июля (в магазине)
Сербская эротическая фантастика с невероятно красивым визуальным рядом, близкая по теме к сериалу «Проект „Анна Николаевна“» и футуристической драме «Из машины». В далеком будущем международная корпорация отправляет на альфу Центавра космонавта и женщину-андроида — красавицу Нимани, готовую выполнять любые команды человека. Разумеется, космонавт общается с Нимани в основном через кнопку «секс», но иллюзия любви приводит к трагедии. Фантастические локации авторы используют как прикрытие для размышления о Боге, Адаме и Еве и человеческих слабостях.
«Дети в шоу-бизнесе»
Премьера: 15 июля (КиноПоиск + Амедиатека)
Алекс Уинтер (тот самый, из франшизы про Билли и Теда) снял документальный фильм о детях из мира шоу-бизнеса, взяв интервью у самых известных актеров, попавших в профессию с младых ногтей. О своих взлетах и падениях, жестких условиях и цене успеха рассказывают Алисса Милано, Элайджа Вуд, Кори Фельдман, Шон Эстин и многие другие. Сам Уинтер знаком с этой стороной шоу-бизнеса не понаслышке: он начал играть на Бродвее в 10 лет.
«Солнце в ночи»
Премьера: 16 июля (в магазине)
Экранизация одноименного романа Ребекки Динерштейн рассказывает об американской художнице Фрэнсис (Дженни Слейт) и эмигранте Яше (Алекс Шарп), чьи пути пересеклись в Норвегии. Фрэнсис хочет начать на земле викингов новую жизнь и карьеру, Яша приехал похоронить отца. Под полярным солнцем герои вместе провожают свое прошлое и находят будущее. Также в этой мелодраме снялись Джиллиан Андерсон и Зак Галифианакис. Картину впервые показали на фестивале «Сандэнс», а сейчас у нее российская премьера.
«Playmobil фильм: Через вселенные»
Премьера: 17 июля (по подписке)
Не Lego единым: компания Playmobil совместно с STX Entertainment выпустила собственные анимационные приключения. Марла и ее брат Чарли случайно попадают в волшебную вселенную Playmobil, где оба становятся пластиковыми фигурками. Чарли теряется, и Марла отправляется на поиски через миры Playmobil с новыми друзьями — водителем передвижной закусочной Делом, отважным супершпионом Рексом Дэшером, экстравагантной феей-крестной и многими другими. Выясняется, что Чарли похитили люди императора Максимуса для участия в гладиаторских боях, и героям нужно пройти пять киновселенных, чтобы спасти пленника.
«Стоктон»
Премьера: 29 июля (КиноПоиск + Амедиатека)
Документальный фильм о Майкле Таббсе, самом молодом и первом чернокожем мэре города Стоктон, Калифорния. Он занял пост в 2016 году. Полуторачасовой фильм рассказывает о том, как в свой первый срок Таббс пытался внедрить инновационные идеи и изменить к лучшему жизнь города, печально известного низким уровнем экономики и образования и высоким — преступности. Таббс разрешил документалисту Марку Левину снимать закулисье своей предвыборной кампании, во время которой его команда запустила эксперимент по молодежной образовательной программе и повышению базового дохода жителей.
«Она видела небо»
Премьера: 29 июля (по подписке)
Романтическое аниме Тацуюки Нагаи (режиссер, снявший также «Сердце хочет кричать» и «Невиданный цветок», выступил здесь также как продюсер и оператор) — еще одна история о встрече с собой из будущего. У сестер Аои и Аканэ родители погибли 13 лет назад, и старшая Аканэ взяла на себя заботу о младшей сестре, отказавшись переезжать в Токио со своим возлюбленным Синносукэ. Однажды в их городке появляется загадочный Синно — это Синносукэ, только на 13 лет младше, прибывший из прошлого. В него влюбляется Аои, и жизнь девочек становится еще запутаннее. Название фильма отсылает к известной японской поговорке: «Лягушка в колодце моря не видала, зато она видела небо». По сюжету это любимая поговорка сестер, и Синно посвятил одной из них песню с таким названием.
«Незваный гость»
Премьера: 30 июля (в магазине)
Российская премьера южнокорейского триллера о подменыше. Со-джин — известный архитектор, который страдает от психологической травмы: 25 лет назад его младшая сестра Ю-джин потерялась, и Со-джин никак не может оправиться от этого удара. Внезапно девушка находится, но, пока семья счастлива, Со-джин начинает подозревать, что вернувшаяся не его сестра. В главных ролях — звезды корейского кино Ким Му-ёль («Гангстер, коп и дьявол») и Сон Джи-хё («Страшно прекрасно»).
«Реликвия»
Премьера: июль (в магазине)
Австралийский хоррор с Эмили Мортимер, Беллой Хиткот и Робин Невин в главных ролях. Эдна (Невин) внезапно исчезает. Ее дочь Кей (Мортимер) и внучка Сэм (Хиткот) в результате поисков обнаруживают Эдну в лесном домике, где, судя по всему, у Эдны случились приступы деменции. Однако дальше женщины убеждаются, что в доме присутствует злая сила, и объединяются против нее в попытках спастись. У режиссерского дебюта Натали Эрики Джеймс внушительный продюсерский состав — среди него, например, есть Джейк Джилленхол и братья Руссо.
Кроме того
«Ржев»
Премьера: 1 июля (по подписке)
Историческая драма о Ржевской битве в 1942 году, в которой погибло более миллиона человек. По сюжету во время сражения в штаб прибывает начальник особого отдела, который должен найти предателя среди своих.
«Горячие мамочки»
Премьера: 6 июля (по подписке)
Летняя французская комедия о трех подругах в самом расцвете сил, которые отправляются на Лазурный берег и отрываются там с молодыми парнями. Главные роли сыграли Аксель Лафон (она также написала сценарий и выступила режиссером), Виржини Ледуайен («Пляж») и Мари-Жозе Кроз (сериал «Джек Райан»).
«Тайна Мосли»
Премьера: 8 июля (по подписке)
Трогательная анимационная история о торифантах — вымышленных существах, которые когда-то были двуногими, но попали в рабство к людям, встали на четвереньки и превратились в рабочий скот. Мосли — один из таких порабощенных торифантов, который однажды выясняет правду о своем виде и намерен отвоевать свободу для себя, своей семьи и собратьев.
«Долина соблазна», 1-й сезон
Премьера: 13 июля (КиноПоиск + Амедиатека)
Новый сериал Starz посвящен будням чернокожих стриптизерш. Восемь серий по часу каждая представят калейдоскоп историй из маленького стрип-клуба в дельте Миссисипи. В нем встречаются люди маленькие и великие, сломленные и полные надежд, успешные и лузеры, прекрасные и проклятые.
«Эма: Танец страсти»
Премьера: 20 июля (по подписке)
Психоделический танцевальный трип танцовщицы Эмы (Мария Ди Джироламо), которая вместе с мужем-хореографом Гастоном (Гаэль Гарсиа Берналь) переживает трагедию: паре пришлось отказаться от усыновленного мальчика. Режиссер картины — Пабло Ларраин.
«Однажды… Тарантино»
Премьера: 20 июля (по подписке)
Документальная картина Тары Вуд об одном из самых известных режиссеров мира, которая охватывает его первые восемь фильмов. О работе с Тарантино рассказывают Элай Рот, Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Майкл Мэдсен, Стив Бушеми и многие другие.
«Доза счастья»
Премьера: 23 июля (в магазине)
Российская премьера болгарско-британской драмы о Веселе и ее дочери, которые в поисках счастья попадают в неприятности все больше и больше, и вырваться из порочного круга оказывается не так-то просто. В основе — реальная история журналистки Веселы Тотевой, сыграла которую ее дочь Валентина Кэрол.
«Комната 104», 4-й сезон
Премьера: 25 июля (КиноПоиск + Амедиатека)
Новая порция удивительных приключений, которые происходят в самом, казалось бы, скучным и унылом месте — гостиничном номере американского отеля недалеко от аэропорта. Шоураннеры сериала — Марк и Джей Дюплассы.
«По праву любви», 1-й сезон
Премьера: 27 июля (по подписке)
Онлайн-премьера украинского сериала о двух друзьях детства Николае и Петре, влюбленных в одну девушку Анну. Та выходит замуж за Петра, но чуть позже он погибает, и Николай становится опорой для Анны и ее маленького сына. Спустя годы супруги знакомятся с Ирэной и ее мужем, в котором узнают Петра, но вот только он ничего не помнит из своего прошлого.
Автор: Ольга Белик