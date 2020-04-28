Что нужно знать о сериале «Алекс Райдер»: Рассказывают исполнители главных ролей

Кто такой Алекс Райдер

Алекс Райдер — главный герой невероятно популярной в Европе серии книг Энтони Хоровица. Первая, «Громобой», вышла в 2000 году и представила персонажа: 14-летний Алекс живет с дядей Иэном и домработницей Джек, ведет типичный образ жизни типичного школьника, как вдруг дядя погибает, и выясняется, что тот все эти годы работал агентом МИ-6 и был убит на задании. И совместные с племянником походы в горы, изучение боевых искусств, увлечение альпинизмом и дайвингом были для Алекса не просто развлечением — так дядя готовил его к карьере шпиона. Алекс горит желанием найти убийц Иэна, поэтому проходит подготовку в МИ-6 и отправляется на первое задание. Ему нужно выяснить, что задумал изобретатель суперкомпьютера под названием «Громобой». В следующих книгах Алекс внедряется в криминальные группировки и начинает охотиться за крупными преступниками.

Хоровиц, ставший, кстати, первым писателем, к которому Фонд наследия Конана Дойла лично обратился с просьбой написать новый детектив о Шерлоке Холмсе (книга называется «Дом шелка»), выпустил 11 романов об Алексе Райдере, превратив его в культового для каждого британского подростка персонажа. Алекс стал своего рода юным Джеймсом Бондом: он ловок, обаятелен, умен и умеет выпутываться из самых опасных ситуаций; у него тоже есть шпионские супергаджеты (крем от прыщей, разъедающий металл, рюкзак-парашют и многое другое); благодаря заданиям он активно путешествует по миру (Италия, Швейцария, Куба, Австралия); водит дружбу-вражду с российскими шпионами (выходец из маленькой деревушки Яссен Грегорович). Даже названия книг отсылают к бондиане — например, «Никогда не говори „умри“», «Русская рулетка», «Секретное оружие» и «Крокодильи слезы». Серия про крутого британского мальчика была переведена на множество языков и стала международным бестселлером. Также вселенная Алекса Райдера насчитывает несколько рассказов, комиксы и видеоигру. Вопрос о переносе всего этого на большие и малые экраны был делом времени.

Экранизации

Алекс Петтифер в фильме «Громобой»

Тем удивительнее, что по саге об Алексе снят всего лишь один фильм. В 2006 году вышел «Громобой» Джеффри Сакса, запустивший карьеру 15-летнего Алекса Петтифера. Это была скорее комическая пародия на шпионские боевики с невероятным на сегодня актерским составом: дядю Алекса сыграл Юэн МакГрегор, помощницу Джек — Алисия Сильверстоун, убийцу Грегоровича — Дэмиэн Льюис. Микки Рурк изображал главного злодея с подведенными глазами в духе Джека Воробья, его злобным приспешником стал Энди Серкис, а руководителя секретного отдела МИ-6 сыграл Билл Найи. Зрелище получилось лихое и придурковатое: Алекс канатами раскидывал взрослых агентов и сравнивал секретную организацию с Хогвартсом; в замке злодея жила каракатица-убийца; а своеобразный вариант Кью из бондианы в исполнении Стивена Фрая выдавал юному агенту гаджеты в магазине игрушек Hamleys. Фильм, к сожалению, не пользовался большим успехом ни у критиков, ни у зрителей и перечеркнул планы Хоровица на сиквел.

Сериал

«Алекс Райдер»

Спустя годы Алекс Райдер получил второй шанс: Sony Pictures Television взяла в разработку сценарий Хоровица по второй книге «Поинт Бланк» (у нас выходила как «Белый пик»). Такой формат писателю не в новинку. Как сценарист он работал, например, над сериями «Робина из Шервуда», «Пуаро», «Чисто английских убийств». Современная повестка потребовала нового подхода: режиссер Андреас Прохаска («Подводная лодка») снял реалистичное, мрачное и не очень-то детское зрелище, в котором не место Хогвартсу, каракатицам и Джеку Воробью, зато есть агенты-манипуляторы, тираны, нефтяные магнаты, убийства, пытки и нешуточная опасность, в которую попадает неопытный герой. После смерти дяди Иэна сериальный Алекс абсолютно растерян и не очень-то рад встрече с МИ-6. Но желание выяснить, кто же убил Иэна, сильнее, и он соглашается работать под прикрытием и отправиться в загадочную частную школу «Поинт Бланк» в Альпах, где не менее загадочный доктор Грайф перевоспитывает проблемных детей богатых клиентов. Действие 8-серийного проекта крутится вокруг нефтяных магнатов и британских аристократов, в нем то и дело встречается русский след (агенты из Москвы, наемники оттуда же и даже толстенная книга «Russia» у Иэна в кабинете), а «Поинт Бланк» похож скорее на тюрьму для Людей Икс, чем на роскошный пансионат из экранизации 2006 года.

Алекса Райдера сыграл Отто Фаррант. Его вы, возможно, знаете по роли Пети Ростова из сериала «Война и мир». Его другом Томом, который выступает моральным компасом Алекса и умеет отвлечь его от грустных мыслей, стал Брэнок О’Коннор. Он знаменит тем, что заколол Джона Сноу в «Игре престолов» («За дозор!»). Они-то и рассказали нам подробнее о сериале и о своих персонажах.

Отто Фаррант и Брэнок О’Коннор в сериале

— Вы читали книги об Алексе Райдере до съемок в сериале? Были знакомы со своими персонажами?

Отто: Да, я читал их в детстве, у нас все знают эти книги. Конечно, франшиза известна во всем мире, но здесь, в Британии, она особенно популярна. Все читают «Алекса Райдера», от этого просто никуда не деться. Так что когда я получил шанс сыграть Алекса, то был вне себя от счастья.

Брэнок: «Алекс Райдер» — важная часть британского детства. Помню, когда мне было 9 лет, у нас был урок чтения. Я огляделся — и все в классе читали «Алекса Райдера». Каждый, разумеется, разные книги из серии, но в целом все мы читали одну и ту же историю. Эти книги были очень важны для людей, давали им возможность пожить новой жизнью.

— И вот теперь вы играете героев своего детства. Что вам в них нравится больше всего?

Отто: У Алекса есть одно классное качество — способность адаптироваться в самых разных ситуациях. Он попадает в совершенно разные миры: обычная школа, вечеринки, затем шпионский мир, закрытая частная школа. Он работает под прикрытием, ему приходится выполнять разные трюки и участвовать в схватках. Все это было ужасно весело играть.

Брэнок: Том, которого я играю, сильно отличается от Тома в книгах. Во-первых, он появляется только в пятой книге, а сериал мы снимали по второй. Во-вторых, он спортивный парень, тогда как мой Том — киногик, обожает классическое японское кино вроде «Расёмона» Акиры Куросавы. Так что разница существенная, но такой Том мне нравится больше, я был очень рад его играть. А главное, что меня привлекло, — это же шпионская история! Пацан становится шпионом — да это квинтэссенция подростковой мечты! На мгновение ты можешь стать героем и спасти мир — такую историю невероятно классно рассказывать.

— Отто, а твой Алекс как-то отличается от книжного?

Отто: В сериале Алекс немного старше — ему 16, а не 14. Еще я старался не воссоздавать точную копию персонажа из книг, а вдохнуть в него новую жизнь. Режиссер Андреас Прохаска нам тоже такую задачу поставил — привнести в героев что-то свежее, что сегодня смотрелось бы честно и правдиво. Мне кажется, если сравнивать с книгами, то сериал расскажет больше об эмоциональном путешествии Алекса в мир шпионажа. Там, конечно, много невероятного экшена, но мы старались сфокусироваться на обоих моментах.

— В сериале есть сцена, когда Алекса на допросе то поливают водой, то заставляют слушать хеви-метал. Что было тяжелее всего — пытка водой или музыкой?

Отто: Ой, у меня есть смешная история! Мы долго не могли решить, какую песню выбрать для этой сцены. Режиссер попросил меня сесть в машину, включить на всю громкость хеви-метал, спеть шесть разных песен и посмотреть, какая подходит лучше всего. И вот я катаюсь в моей маленькой машинке два часа, слушаю металл на всю мощь и ору какую-то попсу. Вот это и было настоящей пыткой! Сниматься под потоками воды — ну что там сложного? Полили тебя пару раз из шланга, и все. А вот кататься летом два часа и слушать металл в душной машине — вот это, скажу я вам, испытание!

Брэнок: У меня даже видео сохранилось! Как Отто сидит в машине и орет эти песни! Ну, ничего, мы справились.

— А вы научились каким-нибудь шпионским штучкам на съемках?

Отто: Мы пытались! Я, например, пытался научиться открывать замок скрепкой. Возился целую вечность, но так ничего и не вышло. У меня были занятия крав-магой — это боевое искусство для самообороны. Плюс я учился, как взбираться на здания — тоже было круто.

Брэнок: Еще ты теперь классно катаешься на велике, скажи!

Отто: Точно же! У меня были очень крутые погони и трюки с великом, и я здорово поднатаскался в этом деле. Вообще мне очень нравилось выполнять трюки, особенно вместе с Брэноком. Я каждый раз их ждал, потому что знал: именно с ним это будет ужасно весело.

— Брэнок, твой герой отвечает за юмор в сериале. Ты чувствовал какое-то давление, ведь это же почти единственный смешной герой в сериале?

Брэнок: Так, я хочу, чтобы это было на моих визитках: Брэнок, чьи герои отвечают за юмор. (Смеется.) Я чувствовал гораздо меньше давления, чем Отто, на чьих плечах держится все шоу. Я-то что? Появляюсь в паре эпизодов, говорю что-нибудь смешное, делаю что-нибудь глупое — и все. А Отто в это время пытают! Роль просто идеальная. Я при этом был частью процесса, всегда что-то предлагал и был счастлив стоять у истоков этого огромного приключения, где со мной обращались с тем же уважением, что и с актерами, у которых сцен было больше, и точно так же обсуждали будущее сериала. Но я вообще снимался где-то дней пятьдесят из ста.

Отто: Да, там было 120 съемочный дней, и я, кажется, только один из них не был на площадке.

Брэнок: А я был вторым самым занятым актером сериала — снимался 55 дней. Так что играть Тома было гораздо легче, чем кажется.

— Говоря о будущем сериала: впереди еще 10 книг для адаптации. Вам можно рассказывать о втором сезоне или каких-то других планах?

Брэнок: Слушайте, даже если бы мы что-то и планировали, в мире такое происходит, что не до планов. Совершенно непонятно, что будет дальше. Но вообще мы здесь, мы в доступе, да же, Отто?

Отто: Конечно! Мы с радостью продолжим сниматься в этом сериале.

— Отто, твоего героя постоянно сравнивают с Джеймсом Бондом. Помимо Бонда, были ли еще какие-то персонажи, которыми ты вдохновлялся?

Отто: Да, фильмами о Джейсоне Борне, например. Мне кажется, посмотрел их все — сколько там, шесть? Еще «Убийца» Дени Вильнёва, «Майкл Клейтон» Тони Гилроя. Мы на самом деле провели большой ресерч среди экшен-фильмов. Честного говоря, подсматриваешь за всеми, отовсюду берешь понемножку и создаешь что-то новое.

— Книги написаны для подростков, но сериал получился довольно мрачным. Кому, как вы думаете, он понравится больше — детям или взрослым?

Отто: Классно, что теперь сериал рассчитан на всех, его можно смотреть всей семьей. Для взрослых там действительно есть много мрачных моментов. В центре событий — культовый персонаж по культовым книгам Энтони Хоровица, которого знают и любят дети. То есть, для того чтобы полюбить сериал, возраст значения не имеет.

Брэнок: Да, многие выросли на этих книгах, Энтони пишет их уже 20 лет. То есть те, кто их когда-то читал, стал взрослым, а в детстве мечтал посмотреть экранизацию. Но и сегодня многие открывают для себя «Алекса Райдера» впервые, так что им тоже будет интересно.

— Вы же смотрели «Громобой» — фильм с Алексом Петтифером, снятый по первой книге? Просто если сравнивать оба эти проекта, то это как перейти от «Умри, но не сейчас» к «Казино Рояль». Речь идет об интонации и разных углах зрения на эту шпионскую историю.

Отто: Лично я абсолютно счастлив тому, что наш сериал мрачнее.

Брэнок: Спасибо «Игре престолов», теперь на ТВ мы можем снимать мрачные сериалы! Такие истории — единственное, что до сих пор шокирует зрителя. Само телевидение становится мрачнее, поэтому такой сериал, как «Алекс Райдер», должен честнее, откровеннее, правдивее и, конечно, мрачнее отражать шпионский мир. И, честно говоря, это работает лучше: ты по-настоящему сопереживаешь этому 16-летнему парню, который так резко попал в жестокий мир взрослых. Ты видишь этот взрослый мир без прикрас. Мне кажется, в книгах это тоже было, просто как бы за кулисами, вторым планом. Но сегодня пришло время именно эту мрачность вывести на первый план и сказать: смотрите, Алекс вообще-то попал в очень опасный мир, у него все шансы погибнуть. Это, мне кажется, и делает сериал еще сильнее.