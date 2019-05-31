Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»

Еще одна российская премьера, которая минует кинотеатры и сразу выходит онлайн. Британская комедия Питера Каттанео («Мужской стриптиз», «Слово на букву „А“») рассказывает, по словам режиссера, «о женщинах, от которых ждут, что они будут „молча терпеть и ждать“, но в какой-то момент обретают голос». Главная героиня в исполнении Кристин Скотт Томас — жена полковника, который вечно пропадает на службе. Она собирает вокруг себя других жен военных, чтобы отвлечь их от ожиданий супругов из горячих точек. Вместе они решают создать хор. Поначалу дело не клеится: женщины слишком разные и по возрасту, и по социальному статусу. Но шаг за шагом они сближаются, и хор становится для каждой чем-то большим, чем просто песнями. В основе фильма — реальная история. С прототипами героинь Каттанео познакомился в процессе подготовки съемок и был поражен их искренностью и юмором.