Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»

Шпионы, детективы и маньяки — подготовили гид по сериалам и фильмам, которые вы сможете посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.
Топ-5
«Дитя погоды»
Премьера: 1 июня (по подписке)
Аниме от культового японского режиссера Макото Синкая рассказывает историю любви Хины и Ходако. Они встретились в Токио под проливным дождем, и Ходако обнаружил, что у Хины есть необыкновенный дар: она может менять погоду силой мысли. Теперь влюбленные горят желанием вместе изменить мир к лучшему, но для начала организуют маленькое собственное дело — дарят жителям Токио солнце по заказу. В Японии «Дитя погоды» стало национальным блокбастером; мировые сборы фильма составили почти 180 млн долларов, а в России он стал самым кассовым аниме 2019 года. «Дитя погоды» — невероятно трогательная и красивая картина о дружбе, любви, поисках места в жизни и в том числе об экологических проблемах. Япония выдвигала ее в этом году на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».
«Приди ко мне»
Премьера: 1 июня (в магазине)
Российская премьера нового мистического триллера Малгожаты Шумовской, трехкратной лауреатки Берлинале и одной из лучших европейских режиссеров. Действие разворачивается вокруг таинственной секты. Некий Пастырь собрал вокруг себя одних лишь женщин и живет с ними в лесной глуши. Все они для него дочери, ученицы, жены и любовницы одновременно. Но однажды юная Села начинает что-то подозревать и ставит под сомнение авторитет Пастыря. Главные роли сыграли Рэффи Кэссиди («Убийство священного оленя», «Вокс люкс») и Михиль Хауссман (Даарио Нахарис из «Игры престолов»).
«Алекс Райдер», 1-й сезон
Премьера: 5 июня (по подписке)
Алекс Райдер (Отто Фаррант) — обычный британский школьник. Он сирота, живет с дядей — банковским служащим (Эндрю Бакан) и молодой помощницей по дому Джек (Ронки Адеколуэхо), дружит с киногиком Томом (Брэнок О’Коннор) — в общем, все у него довольно скучно, пока однажды дядя не погибает. И выясняется, что он был секретным агентом особого спецотдела МИ-6, которого убили в ходе расследования странных событий в частной школе «Поинт Бланк». Чтобы продолжить дело дяди и найти убийц, Алекс внедряется в школу под видом взбунтовавшегося богатого сынка. В основе сериала лежит серия книг Энтони Хоровица, которую знает каждый британский подросток. Восьмисерийный проект снят в основном по второй книге Горовица, а события первой мы могли видеть в лихом боевике «Громобой» с Алексом Петтифером в главной роли.
«Почти знамениты»
Премьера: 25 июня (в магазине)
Еще одна российская премьера, которая минует кинотеатры и сразу выходит онлайн. Британская комедия Питера Каттанео («Мужской стриптиз», «Слово на букву „А“») рассказывает, по словам режиссера, «о женщинах, от которых ждут, что они будут „молча терпеть и ждать“, но в какой-то момент обретают голос». Главная героиня в исполнении Кристин Скотт Томас — жена полковника, который вечно пропадает на службе. Она собирает вокруг себя других жен военных, чтобы отвлечь их от ожиданий супругов из горячих точек. Вместе они решают создать хор. Поначалу дело не клеится: женщины слишком разные и по возрасту, и по социальному статусу. Но шаг за шагом они сближаются, и хор становится для каждой чем-то большим, чем просто песнями. В основе фильма — реальная история. С прототипами героинь Каттанео познакомился в процессе подготовки съемок и был поражен их искренностью и юмором.
«Водоворот», 1-й сезон
Премьера: 27 июня (по подписке)
8-серийный проект, снятый специально для КиноПоиск HD Андреем Загидуллиным («Квест») по во многом автобиографичному сценарию Андрея Стемпковского («Разносчик»). Группа полицейских в Москве расследует загадочные убийства подростков. Все они обставлены как ритуальные, и оперативники подозревают, что идут по следу маньяка-оккультиста. Для своих кровавых жертвоприношений он похищает неблагополучных детей — наркоманов, бездомных, сбежавших от родителей. Сериал на самом деле исследует именно эту проблему недолюбленных подростков. Оперативников сыграли Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Юлия Мельникова и Аристарх Венес. Также в ролях – Алена Михайлова, Иван Макаревич, Глеб Калюжный, Эльдар Калимулин и Роза Хаируллина. За стильный визуальный ряд в духе неонуарных детективов отвечает оператор Владимир Башта. 27 июня состоится премьера сразу двух серий.
Остальные премьеры
«Убийства по открыткам»
Премьера: 4 июня (в магазине)
Экранизация романа Джеймса Паттерсона и Лизы Марклунд о маньяке, терроризирующем Европу. Он перемещается из города в город и перед каждым убийством отправляет полиции открытку из музея как подсказку. Однажды в Лондоне он убивает супружескую пару, но девушка оказывается дочерью опытного нью-йоркского детектива. Убитый горем отец, пережив запой и депрессию, берет себя в руки и идет по следу маньяка. Детектива сыграл Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»), его жену — Фамке Янссен («Люди Икс»), а режиссером стал Данис Танович из Боснии и Герцеговины, чья драма «Ничья земля» получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
«Кровавый след», 1-й сезон (мини-сериал)
Премьера: 6 июня («КиноПоиск + Амедиатека»)
Шестисерийный южноафриканский сериал, снятый по одноименному роману мастера детективов Деона Мейера. Главный герой — телохранитель, который хочет завязать с преступным прошлым, но его втягивают в контрабанду черных носорогов. Далее в сюжете есть и контрабанда алмазов, и международный шпионаж, и коррумпированные чиновники, и террористы. Шоураннером выступил британец Роберт Торогуд («Смерть в раю»), а режиссером — финн Йюри Кяхёнен, для которого «Кровавый след» стал международным дебютом. В ЮАР этот проект назвали лучшим сериалом 2019 года.
«Ритм-секция»
Премьера: 11 июня (в магазине)
Шпионский триллер от продюсеров бондианы с Блейк Лайвли и Джудом Лоу в главных ролях. Героиня Лайвли, Стефани Патрик, три года назад потеряла всю семью в авиакатастрофе. Она никак не может справиться с горем и опускается на самое дно: наркотики, пьянство, проституция. Но внезапно Стефани узнает, что катастрофа не была случайной — самолет взорвали исламисты, власти все скрыли, и преступник безнаказанно гуляет на свободе. Теперь в жизни Стефани есть смысл, и это месть. Она находит отставного агента МИ-6 (Лоу), который тренирует из опустившейся наркоманки суперкиллера. Режиссер картины Рид Морано начинала как оператор, а затем переключилась на создание сериалов. На ее счету эпизоды «Остановись и гори», «Миллиардов» и «Рассказа служанки». Ну и из-за продюсеров Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона героиню Лайвли уже прозвали женской версией Бонда.
«Снайпер: Финал убийцы»
Премьера: 15 июня (в магазине)
Боевик Кааре Эндрюса («Вампирские войны», «Последствия»), премьера которого состоится в России на сутки раньше мировой. Франшиза о снайпере Томе Беккете началась еще в 1992 году. Двух героев, получивших смертельно опасное задание в джунглях, играли Том Беренджер и Билли Зейн. С тех пор вышло еще четыре фильма, вместо Зейна в качестве постоянного участника появился Чад Коллинз в роли сына Беккета, Брандона, а Беренджер остался бессменной звездой проекта. В новой картине главное действующее лицо — именно Брандон. Его обвинили в убийстве иностранного чиновника накануне подписания громкого торгового соглашения со Штатами. Брандон отправляется в бега и ищет поддержки у единственного человека, которому может доверять, — своего отца, легендарного снайпера. За Беккетами, старшим и младшим, отныне охотится не только ЦРУ, но и российские наемники и якудза.
«Голова», 1-й сезон
Премьера: 19 июня (по подписке)
Испанский шестисерийный триллер, действие которого разворачивается на международной антарктической исследовательской станции. На время полярной ночи на станции оставили группу ученых из разных стран. Когда полгода спустя за ними приехали, то обнаружили семь трупов, двух пропавших и одну выжившую и насмерть перепуганную девушку. Теперь рабочей группе предстоит разобраться, что за кошмар случился с учеными и человеческие ли силы за ним стоят. Снял сериал режиссер «Причала» Хорхе С. Дорадо, сценарий написали ответственные за «Оккупанта» и «Эпидемию» Давид и Алекс Пасторы. Среди актеров — Лаура Бах («Банды Лондона»), Джон Линч («Террор»), Альваро Морте («Бумажный дом»), Крис Райли («Эверест») и Томохиса Ямасита («Код „Синий“»). 19 июня выйдут первые две серии.
«Перри Мэйсон», 1-й сезон (мини-сериал)
Премьера: 22 июня («КиноПоиск + Амедиатека»)
Новая адаптация книг Эрла Гарднера о знаменитом детективе Перри Мэйсоне от сценаристов «Огней ночной пятницы» Рона Фицджералда и Ролина Джонса. Главная роль досталась звезде «Американцев» Мэттью Ризу, и его Перри Мэйсон — своеобразный ребут культового для американской литературы персонажа. Мэйсон живет в Лос-Анджелесе времен Великой депрессии, он прошел Первую мировую, страдает от посттравматического синдрома и болезненного развода. Однажды в городе пропадает ребенок, и Мэйсон берется за это дело. Расследование выводит его на заговор в кругах высшего общества. Один из продюсеров сериала — Роберт Дауни-мл., а в ролях также блистают Татьяна Маслани («Темное дитя») и Джон Литгоу («Скандал»).
«Старгёрл», 1-й сезон
Премьера: июнь (по подписке)
Российская премьера сольника о юной супергероине из вселенной DC Comics. Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер) случайно узнает, что ее отчим (Люк Уилсон) был помощником команды супергероев, которых 10 лет назад истребила команда суперзлодеев. Более того, по каким-то загадочным причинам Кортни может пользоваться оружием одного из таких героев, Стармена. Кортни уверена: он и есть ее пропавший когда-то отец. Девушка шьет супергеройский костюм, берет псевдоним Старгёрл и собирает собственную суперкоманду, а бедный отчим снова вынужден помогать спасателям мира. Из известных имен в сериале помимо Уилсона — Эми Смарт в роли мамы Кортни (актрису мы помним по «Эффекту бабочки» и «Трассе 60») и Нил Джексон («Мир Дикого Запада», «Амнезия»).
Кроме того
«Я могу уничтожить тебя», 1-й сезон
Премьера: 8 июня («КиноПоиск + Амедиатека»)
Молодая британская писательница просыпается утром и выясняет, что вчера в баре ей подмешали наркотики в напиток, а затем изнасиловали. Девушке приходится заново собирать себя и свою жизнь по кусочкам. Сценарий написала звезда британского ситкома «Жевательная резинка» Михаэла Коэл, которая также сыграла главную роль.
«Красные туфельки и семь гномов»
Премьера: 13 июня (по подписке)
Южнокорейская анимационная комедия о девушке, которая нашла волшебные туфельки. Стоит их надеть — превращаешься в стройную красавицу-принцессу из сказки. Ее судьба пересекается с семью принцами, которых злая колдунья превратила в страшных гномов, и расколдовать их может лишь поцелуй прекрасной принцессы.
«Йеллоустоун», 3-й сезон
Премьера: 21 июня (по подписке)
Современный вестерн с Кевином Костнером в главной роли продолжит историю семьи Даттон, которая борется за сохранение своего ранчо рядом с национальным парком США. В новом сезоне к актерскому составу присоединился звезда «Остаться в живых» Джош Холлоуэй.
«Роковой патруль», 2-й сезон
Премьера: 26 июня (по подписке)
Команда самых странных супергероев-неудачников возвращается, чтобы продолжить искать смысл жизни и воевать за спасение мира. Противостоит им таинственный Мистер Никто, чью дочь Дороти Роковой патруль взял под свою защиту.
«Сумеречная зона», 2-й сезон
Премьера: 26 июня («КиноПоиск + Амедиатека»)
За второй сезон культовой антологии отвечает Джордан Пил («Прочь», «Мы»). Сериал продолжит исследовать проблемы и страхи современного зрителя с помощью актеров Таиссы Фармиги, Кристофера Мелони, Морены Баккарин, Билли Портера и многих других. Оккультизм и клоуны-убийцы в наличии, сам Пил появится в роли ведущего.
«Я исчезну во тьме», 1-й сезон (мини-сериал)
Премьера: 29 июня («КиноПоиск + Амедиатека»)
Экранизация одноименной книги Мишель МакНамары, посвятившей жизнь расследованию дела жестокого маньяка, который в 1980-е терроризировал Калифорнию. Поймать его удалось только в 2019 году во многом благодаря расследованию МакНамары. True-crime-сериал сняла оскаровская номинантка Лиз Гарбус, чей полнометражный дебют «Пропавшие девушки» на схожую тему вышел недавно на Netflix.
«Легенда о призрачном кинжале»
Премьера: 30 июня (в магазине)
Приключенческий экшен из Норвегии об охотнике за сокровищами Бенджамине Фальке, который отправляется на Майорку с девушкой в надежде наладить отношения. Конечно же, именно там парочка находит могущественный артефакт — кинжал, несущий смерть своим обладателям.
«Мисс Марпл Агаты Кристи», 6 сезонов
Премьера: июнь (по подписке)
Наконец-то можно посмотреть все сезоны знаменитого сериала, радовавшего любителей Агаты Кристи с 2006 года.
«Пуаро», 13 сезонов
Премьера: июнь (по подписке)
Кажется, самый культовый сериал по серии книг Агаты Кристи и самый культовый Пуаро в исполнении Дэвида Суше. Сериал начался в 1989 году, и за 13 сезонов в нем сыграли практически все звезды Великобритании и не только (есть даже Джессика Честейн!).
«Танцы на грани», 1-й сезон
Премьера: июнь (по подписке)
Еще один британский сериал расскажет о том, как джаз и его темнокожие исполнители покоряли Лондон 1930-х годов. Пожилая публика была в шоке, молодые аристократы — в восторге. В кадре – Чиветель Эджиофор, Мэттью Гуд, Джон Гудман и Жаклин Биссет, получившая за свою работу «Золотой глобус».
«Полдарк», 5 сезонов
Премьера: июнь (по подписке)
Все сезоны костюмной драмы с Эйданом Тернером и Элинор Томлинсон в главных ролях. Росс Полдарк возвращается в родную британскую глухомань с войны и надеется на мирную жизнь, но попадает в эпицентр интриг местной знати и шахтерского кризиса. В основе — серия исторических романов Уинстона Грэхема.
«Шетланд», 4 сезона
Премьера: июнь (по подписке)
Первые сезоны британской криминальной драмы о детективе Джимми Перезе (Дуглас Хеншэлл), который возвращается на родные Шетландские острова после многолетнего отсутствия, где его поджидают старые тайны и новые преступления.
«Ярмарка тщеславия», 1-й сезон (мини-сериал)
Премьера: июнь (по подписке)
Новая экранизация одноименного романа Уильяма Теккерея о сироте Ребекке Шарп, которая пробивается из нищеты в высшее общество благодаря уму, яркой внешности и артистическим способностям. В роли расчетливой манипуляторши — Оливия Кук («Первому игроку приготовиться»).
«Телохранитель», 1-й сезон
Премьера: июнь (в магазине)
Нашумевший британский сериал о ветеране войны Дэвиде Бадде (Ричард Мэдден), который работает телохранителем и скрывает посттравматический синдром. Дэвиду поручают охрану министра внутренних дел Джулии Монтегю (Кили Хоуз), которая не очень-то ему нравится, но внезапно между ними вспыхивает страсть, и это ставит под угрозу жизни обоих.
«Куртизанки», 3 сезона
Премьера: июнь (по подписке)
Первые сезоны костюмной драмы о противостоянии двух владелиц борделей в Лондоне XVIII века. Маргарет Уэллс (Саманта Мортон) заправляет борделем попроще и готовится пристроить дочерей к богатым клиентам на содержание. Ее конкурентка — Лидия Куигли (Лесли Мэнвилл), чей бордель обслуживает самых знатных персон того времени. Во втором сезоне в роли одной из влиятельных куртизанок появляется Лив Тайлер.
«Добродетели», 1 сезон (мини-сериал)
Премьера: июнь (по подписке)
Британская драма от шоураннеров Шэйна Медоуза и Джека Торна («Это — Англия») со Стивеном Грэмом («Большой куш») в главной роли. Жизнь его героя Джозефа рушится, когда бывшая жена переезжает в Австралию с маленьким сыном. Джозеф отправляется в Ирландию на поиски сестры Анны, с которой не виделся больше 30 лет, и на родине из его памяти всплывает ужасный инцидент из прошлого.
«Зомболодка!», 1-й сезон
Премьера: июнь (по подписке)
Зомби-апокалипсис по-британски. Сестры Кэт и Джо пытаются выбраться из зараженного Бирмингема на лодке вместо со случайными попутчиками Санни и Амаром. И неизвестно, что хуже — нападение зомби или обычная бытовуха.
«Без гроша», 2 сезона
Премьера: июнь (по подписке)
Первые два сезона британской криминальной комедии в духе Гая Ричи — с подпольными цыганскими боями, преступниками-идиотами и чумовым саундтреком. Вымышленный городок на севере Англии, в нем живут лучшие друзья Винни и Дилан, но девушка Дилана собирается переезжать в поисках лучшей жизни, и тому надо решить, как быть. В главной роли — Джозеф Гилган из «Отбросов» и «Проповедника».
Автор: Ольга Белик