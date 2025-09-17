Роберт Редфорд: человек-Америка, который мог бы стать президентом, но вместо этого сделал «Сандэнс»

Параллельно с собственной режиссерской карьерой Редфорд начинает помогать чужим. В конце 1960-х он покупает маленький горнолыжный курорт в Юте, возле своего ранчо. Как курорт место не слишком преуспевает (вроде бы от недостатка снега), и спустя 10 лет Редфорд решает устроить там что-то вроде художественной коммуны. Появляется Институт «Сандэнс», названный в честь самого популярного персонажа Редфорда и призванный помогать авторам, работающим за пределами больших голливудских студий. Сотрудники Редфорда организуют кинофестиваль, который проходит неподалеку, в Солт-Лейк-Сити, а потом в Парк-Сити, а со временем тоже берет имя «Сандэнс». В 1990-е «Сандэнс» играет ключевую роль в ползучей революции, которую совершает в Голливуде Miramax, запускает карьеру Тарантино, Содерберга, Кевина Смита и многих других. Непосредственное участие Редфорда во всем этом варьировалось, но его роль как патрона инди-кино, что называется, сложно переоценить. В последние годы сказка подошла к концу: Редфорд незадолго до смерти продал курорт, а фестиваль, ставший куда более солидным и куда менее интересным, вскоре переезжает в Колорадо.