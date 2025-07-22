Новости недели: второй сезон Fallout, камбэк Фродо и «Разделение» без Бена Стиллера

Подводим итоги уходящей недели в очередном дайджесте новостей. Сегодня высматриваем пасхалки в трейлере второго сезона Fallout, радуемся возвращению Гэндальфа и Фродо, продолжаем обсуждать каст сериала по «Гарри Поттеру» и гадаем, каким будет разделение без режиссуры Бена Стиллера.

Трейлеры недели

Amazon опубликовала дебютный трейлер второго сезона Fallout. В ролике показали знакомый фанатам видеоигр город Нью-Вегас, а также отель-казино Lucky 38, Легион Цезаря, мистера Хауса и даже коготь смерти. Премьера продолжения постапокалиптического сериала состоится 17 декабря на Prime Video. Все эпизоды первого сезона Fallout опубликовали одновременно, однако для новой части изменили стратегию релиза: теперь Fallout будет выходить по одной серии в неделю вплоть до 4 февраля. Сериал уже продлили на третий сезон.

Вышел первый трейлер Anemone — фильма, в котором Дэниэл Дэй-Льюис сыграл свою первую за последние семь лет роль. В центре истории — двое братьев, воссоединяющихся спустя долгие годы. Режиссером выступил Ронан Дэй-Льюис, сын Дэниэла Дэй-Льюиса, также написавший сценарий этого фильма вместе с отцом. Anemone выйдет в зарубежный прокат 3 октября.

В сети появился свежий тизер нового сериала Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие». Подробностей о сюжете Pluribus немного, однако известно, что он расскажет, как самому несчастному человеку на земле поручают спасти мир от счастья. Главную роль сыграла Рэй Сихорн. Премьера научно-фантастического сериала состоится 7 ноября на Apple TV+.

Продолжение «Больницы Питт» — сериала об отделении неотложной помощи в Питтсбурге — получило первый тизер. Второй сезон покажет, что у доктора Робби и новой сотрудницы больницы, доктора аль-Хашими, разные взгляды на лечение. Новые серии начнут выходить в январе 2026 года.

Вышел первый тизер «Баллады о маленьком игроке» — нового фильма Эдварда Бергера, снявшего «Конклав». Фильм расскажет о Лорде Дойле (его сыграл Колин Фаррелл), который залег на дно в Макао. Там он день за днем проводит в казино и тратит оставшиеся деньги, однако вскоре получает шанс все исправить. Вместе с Фарреллом в актерский состав вошли Тильда Суинтон, Алекс Дженнингс, Чэнь Фала и другие. «Баллада о маленьком игроке» выйдет в зарубежный прокат 17 октября, а 29 октября ее выпустят на Netflix.

Четвертый сезон «Утреннего шоу» получил полноценный трейлер. Действие новых эпизодов разворачивается весной 2024 года, спустя почти два года после событий третьей части сериала. Журналисты компании UBN ведут внутреннее расследование и сталкиваются с новыми этическими и профессиональными вопросами. В продолжении сыграли в том числе Марион Котийяр, Джереми Айронс, Аарон Пьер и Грета Ли. Четвертый сезон «Утреннего шоу» начнет выходить 17 сентября.

Финальный сезон «Голяка» — черной криминальной комедии, придуманной Джозефом Гилганом — обзавелся полноценным трейлером. В ролике также объявили дату релиза: новые эпизоды начнут выходить 25 сентября. В них герои столкнутся со старыми врагами и давно потерянной семьей.

Опубликован трейлер «Хорошего мальчика» — хоррора о псе по кличке Инди, который пытается защитить своего хозяина от таинственных угроз в новом доме. Фильм впервые показали на фестивале SXSW, где он получил высокие оценки (рейтинг на Rotten Tomatoes достиг 95%). В зарубежный прокат «Хороший мальчик» выйдет 3 октября.

«Стоп! Снято!» недели

Зак Снайдер наконец приступает к съемкам The Last Photograph — проекта, который был у него в разработке более 20 лет. По сюжету бывший оперативник отправляется в горы Южной Америки, чтобы найти пропавших племянников после жестокого убийства их родителей-дипломатов. Его напарником станет военный фотограф, видевший лица убийц. Совсем скоро герой столкнется с призраками собственного прошлого. Главные роли сыграют Стюарт Мартин и Фра Фи, ранее работавшие с режиссером над «Мятежной луной».

Завершились съемки третьего сезона «Вампиров средней полосы», который станет для сериала последним. Одна из ключевых сюжетных линий продолжения расскажет о битве уральских вампиров и смоленского семейства во главе с дедом Славой. На фоне противостояния в Смоленске начинают пропадать люди, а графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца. К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артём Ткаченко и Ольга Медынич. Женька в новом сезоне вместо Глеба Калюжного сыграл Тимофей Кочнев. Вместе с ним к касту присоединились Евгения Дмитриева, Антон Косточкин, Мария Лисовая, Дмитрий Миллер, Софья Шидловская. Дату выхода новых серий пока не называют.

В Пятигорске стартовали съемки фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». В основе сюжета — одноименная книга режиссера оригинальной ленты Владимира Аленикова. В новой истории герои отправляются на экскурсию в современный Пятигорск и попадают в XIX век. Путешествие во времени дает им шанс лично познакомиться с Лермонтовым и его лучшим другом Мартыновым. Друзья решают предотвратить дуэль и спасти жизнь великого поэта. Режиссерское кресло проекта занял Пётр Тодоровский. Главные роли в картине исполнят Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков, Адель Гудаускас и другие. «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» выйдут в кинотеатральный прокат в 2026 году, картину выпустит «Вольга».

Кастинг недели

HBO объявил, кто сыграет братьев Рона Уизли и его сестру в сериальном перезапуске «Гарри Поттера». К касту присоединились:

— Тристан Харланд (Фред Уизли);

— Габриэль Харланд (Джордж Уизли);

— Руари Спунер (Перси Уизли);

— Грейси Кокрейн (Джинни Уизли).

Напомним, что роль Рона досталась молодому актеру Аластеру Стауту, а его экранной мамы Молли — звезде «Компьютерщиков» Кэтрин Паркинсон. Съемки нового «Гарри Поттера» уже стартовали в Великобритании. Релиз первого сезона запланирован на 2027 год.

Николас Кейдж ведет переговоры о главной роли в пятом сезоне «Настоящего детектива». Об этом сообщило издание Variety. Сюжетные подробности новых серий не раскрывают, но известно, что их действие развернется в Нью-Йорке, в бухте Джамейка. Работу над сценарием пятого сезона «Настоящего детектива» возглавляет Исса Лопес, выступившая шоураннером четвертого сезона.

В новом «Человеке-пауке» с подзаголовком «Совершенно новый день» сыграет Трэмелл Тиллман, известный по роли мистера Милчика в «Разделении». Какую именно роль он исполнит, не уточняется. Вместе с Томом Холландом в актерский состав ранее вошли среди прочих Марк Руффало, Сэди Синк и Джон Бернтал. Подробностей о сюжете блокбастера по-прежнему немного, однако Кевин Файги в недавних интервью пообещал, что в «Совершенно новом дне» зрители впервые увидят Человека-паука полноценным героем, который в кои-то веки «не спасает мир, а разбирается с уличной преступностью в Нью-Йорке». Фильм выйдет в зарубежный прокат 31 июля 2026 года.

Джейк Джилленхол и Кевин Костнер сыграют в «Медовом месяце с Гарри» — новом фильме авторов «Этой дурацкой любви». Это драма о мужчине, невеста которого умирает за два дня до свадьбы. Жених тяжело это переживает и неожиданно находит поддержку в лице отца его покойной возлюбленной. Режиссерами выступят Глен Фикарра и Джон Рекуа, а сценаристом — Дэн Фогельман. Вместе они также работали над сериалом «Рай». «Медовый месяц с Гарри» хотели снять еще в 2001 году, на пост режиссера рассматривались Пол Хаггис и Джонатан Демме, а на главные роли — Винс Вон и Джек Николсон.

Карен Гиллан, известная по «Доктору Кто» и «Стражам Галактики», присоединилась к актерскому составу ремейка «Горца». Актриса сыграет Хитер, жену Коннора Маклауда. Главную же роль исполнит Генри Кавилл. Также в касте числятся Рассел Кроу и Дейв Батиста. Первый сыграет Рамиреса, наставника Маклауда, а второй — Кургана, бессмертного воина, который убивает других бессмертных и становится врагом главного героя. Съемки фильма должны стартовать в конце сентября, режиссером выступит Чад Стахелски, автор «Джона Уика».

Камбэк недели

Гэндальф и Фродо появятся в «Охоте за Голлумом». Об этом рассказал Иэн Маккеллен, раскрыв, что и он, и Элайджа Вуд вернутся к своим ролям. Напомним, новый фильм во вселенной «Властелина колец» разрабатывает Энди Серкис. Он же вновь сыграет Голлума. Над сценарием работают Филиппа Бойенс и Фрэн Уолш (они написали сценарий киноадаптации «Властелина колец»), к которым присоединились Фиби Гиттинс и Арт Папагеоргиу (они работали над аниме-фильмом «Властелин колец: Война рохирримов»). Питер Джексон, по словам главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, задействован на каждом этапе производства и выступает исполнительным продюсером «Охоты за Голлумом». Картину намерены выпустить в 2027 году.

Сделка недели

Братья Даффер заключили сделку о переходе в Paramount. Она вступит в силу по окончании в апреле 2026 года контракта с Netflix. Создатели «Очень странных дел» в рамках четырехлетнего соглашения будут работать над телевизионными, стриминговыми проектами, а также над полнометражными фильмами, рассчитанными на показ в кинотеатрах. Тем не менее даже по окончании контракта с Netflix братья Даффер продолжат курировать вселенную «Очень странных дел», а также другие уже существующие проекты, разрабатываемые ими для стриминга.

YouTube хочет купить эксклюзивные права на трансляцию «Оскара». Около 50 лет ими владеет принадлежащая Disney компания ABC, однако договор с телеканалом закончится в 2028 году. Большое количество компаний будет участвовать в борьбе за трансляцию главной кинопремии мира. В то же время Bloomberg отмечает, что трансляция именно на YouTube сможет привлечь зрителей, которых премия с каждым годом теряет.

«Галя, у нас отмена!» недели

Бен Стиллер не будет сам снимать третий сезон «Разделения». В предыдущих частях сериала он выступил режиссером одиннадцати эпизодов. Теперь же в планах у него фильм о летчике, которого сбивают во время Второй мировой войны над Францией и который присоединяется к Сопротивлению. Напомним, Apple официально продлила «Разделение» на третий сезон сразу после завершения второго. Сериал, по данным компании, стал самым просматриваемым на Apple TV+. О сюжете новых эпизодов ничего неизвестно, однако авторы обещают, что на этот раз продолжение не придется ждать три года.

Отложка недели

В России выйдет «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Прокат начнется 28 августа, фильм выпустит «Вольга». «Баллада о змеях и певчих птицах» — приквел «Голодных игр», в центре сюжета которого молодой Кориолан Сноу. Его назначают наставником Люси Грей Бэйрд, участницы десятых Голодных игр, в которую Сноу постепенно влюбляется. В зарубежный прокат «Баллада о змеях и певчих птицах» вышла 17 ноября 2023-го и собрала почти 350 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов. Одноименный роман Сьюзен Коллинз, по которому снят фильм, можно прочитать в Яндекс Книгах.

Успех недели

Драма Натальи Уваровой «Малика» вошла в программу международного кинофестиваля в Пусане. Картину покажут в секции дебютов и авторских проектов Vision. Действие фильма разворачивается в Казахстане. В центре повествования — 12-летняя девочка Малика, которой согласно обычаям нужно покинуть родной дом и переехать к отцу, когда ее мать вновь решает выйти замуж. Продюсерами ленты выступили Артём Васильев, Иван Голомовзюк, Александр Плотников и Павел Дореули.

BIFF пройдет в Южной Корее с 17 по 26 сентября.

Автор: Никита Демченко

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images