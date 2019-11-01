«Дитя погоды» Макото Синкая: Атмосферное аниме о любви и взрослении

Старшеклассник Ходака сбегает из провинции в Токио. То ли юношеский максимализм стал тому причиной, то ли агрессия родителей, но Ходака точно не хочет возвращаться домой, даже несмотря на то что объявлен в розыск. Столичные нравы, где каждый сам за себя, непривычны юноше. Он вынужден скитаться, пока не устраивается стажером в агентство, специализирующееся на написании статей о сверхъестественных явлениях по заказу желтой прессы. Самая актуальная из тем — погодная магия. Жители Токио устали от многомесячных ливней, бесконечный проливной дождь срывает все их планы и вгоняет в депрессию.

Ходака и его коллега Нацуми записывают рассказы метеорологов, гадалок и священнослужителей об удивительных людях, способных управлять погодой. Этот дар есть у случайной знакомой Ходаки, девушки Хины. Они с младшим братом Наги остались совсем одни после смерти матери. Хина вынуждена забросить школу и, чтобы свести концы с концами, соглашается на разную подработку. Она даже готова танцевать стриптиз, но случайно встретившийся на улице Ходака спасает Хину от такого шага и, узнав о ее сверхъестественных способностях, запускает стартап «Солнце на заказ».

Услуга мгновенно становится востребованной. Среди клиентов компании — устроители блошиных рынков, свадеб, пикников, спортивных соревнований и даже чиновники. Кажется, влюбленный Ходака помог найти Хине призвание, но никакого волшебства не бывает без жертв.

Макото Синкая часто называют «новым Миядзаки». В том, что касается уровня популярности, это сравнение определенно верно: именно «Дитя погоды» было выдвинуто Японией на «Оскар», а прошлый фильм режиссера, «Твое имя», стал самым кассовым аниме в истории.

К тому же великий сказочник из студии Ghibli действительно вдохновил Макото Синкая: интерес к анимации проснулся у него после просмотра «Небесного замка Лапуты». Эхо раннего Миядзаки слышно и в нескольких сценах «Дитя погоды». Кучевые облака над современным Токио, кажется, скрывают в себе легендарную облачную цитадель; сны Хины как будто цитируют желтые поля из воспоминаний Навсикаи; бегство от полицейских напоминает погони из «Люпен III: Замок Калиостро». Среди других очевидных влияний — «Однажды в Токио» Сатоси Кона (Ходака скитается по тому же району Синдзюку, что и герои Кона) и «Полиция будущего: Восстание» Мамору Осии (замерший город при падении августовского снега).

А также литература. Всю первую треть фильма Ходака читает «Над пропастью во ржи» Сэлинджера и в какой-то степени уподобляется в глазах зрителя Холдену Колфилду — главному герою этого романа, критически настроенному к морали и нравам, царящим в окружающем обществе. Но игра с литературным контекстом тут еще глубже: на японский «Над пропастью» был переведен Харуки Мураками — главным для Синкая современным писателем. Вот и «Дитя погоды» сфокусировало в каплях дождя, которыми буквально дышит Ходака, опыт переживания режиссером «Кафки на пляже» — романа Мураками, в котором японский подросток убегает из дома и попадает в целую череду мистических событий. Синкай вообще тяготеет к романтике взросления: во всех его главных фильмах («Голос далекой звезды», «За облаками», «Пять сантиметров в секунду», «Ловцы забытых голосов», «Сад изящных слов» и «Твое имя») подростки пытаются разобраться в своих чувствах и преодолевают разнообразные препятствия на пути друг к другу.

Влияние на «Дитя погоды» не ограничивается одной лишь культурой. Фильм стал эхом реальных потрясений и конфликтов. Работа над ним началась в то время, когда парламент соседней Южной Кореи выносил скандальный импичмент президенту Пак Кын Хе, вовлеченному в коррупционный скандал, и этот инцидент заставил Синкая задуматься об ответственности одного человека за судьбу страны. В то же самое время президент США Дональд Трамп называл глобальное потепление величайшей мистификацией. Сам Синкай так совсем не думал; он, в отличие от Трампа, регулярно наблюдал погодные аномалии у себя за окном, вот и решил снять фильм в антураже климатической катастрофы.



Главная черта мультфильмов Синкая вообще и «Дитя погоды» в частности — виртуозный гиперреализм изображения. Его самый узнаваемый авторский прием с первых же работ («Голос далекой звезды», «За облаками») — это скрупулезная имитация реального света средствами анимации (бликов, лучей, отражений, мерцания, тени). Иногда главным героем отдельного эпизода у него становится пылинка, летящая в лучах солнца. А в «Дитя погоды» к игре света добавляется стихия воды: оптика капель, морось и дымка. Погодные явления играют настолько важную функцию в фильме, что в состав творческой группы вошел настоящий метеоролог, консультации которого повлияли на итоговую анимацию. Пейзажи города разработаны в «Дитя» так филигранно, что картина становится удивительно точным путеводителем по целому району Токио, скрупулезно документируя жизнь городских кварталов.

«Дитя погоды» стало превосходным визуальным экспериментом, где анимация ливней и капель дождя доведена до абсолютной красоты. Правда, вся эта красота несколько затмевает перипетии сюжета, бесхитростно развивающего тему подростковых отношений и поиска смысла жизни. Так что сильная сторона этого аниме именно атмосферная. И это не только завораживающие картины климатической катастрофы, но и удивительно живой, хоть и нарисованный, Токио и дух современной японской культуры вообще, в которой ультрасовременная повседневность переплетается с древней синтоистской мифологией.

