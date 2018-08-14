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Почему стоит посмотреть аниме «Руки прочь от кинокружка!»

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Сериал «Руки прочь от кинокружка!» Масааки Юасы, одного из самых необычных японских режиссеров, может побороться за звание лучшего аниме года. Рассказываем, чем цепляет история о буднях трех школьниц, мечтающих создавать мультфильмы.

О чем это?

Главные героини короткого сериала (всего 12 серий по 25 минут) — три школьницы, которые увлекаются аниме и мечтают стать аниматорами. Любознательная и застенчивая Мидори Асакуса, энергичная Цубамэ Мидзусаки и реалистка Саяка Канамори собрались вместе, чтобы открыть в школе киноклуб и наконец взяться за свою мечту — делать аниме. А заодно доказать всем, что это нечто большее, чем просто детский мультик. Однако против инициативы девочек выступает ученический совет школы: его члены всячески измываются над Мидори, Цубамэ и Саякой, пока девушки пытаются наладить творческий процесс, найти деньги и не переругаться между собой.

«Руки прочь от кинокружка!» — это slice-of-life, или, проще говоря, история о повседневности и рутине. Девочки ходят в школу, дурачатся, занимаются любимым хобби. Каждая серия — это маленький шаг к их мечте. Однако автор манги Сумито Овара, по которой снят сериал, сумел оригинально подать расхожий сюжет. Главные героини — настоящие фантазерки, и в сериале стирается грань между реальным миром и фантазиями героинь. Так, заурядный ремонт сарая превращается в миссию по починке космического корабля, а реклама короткометражки, которую Мидори, Цубамэ и Саяка сняли для школьного конкурса, оборачивается настоящей спецоперацией. Школьницы встретятся и  с инопланетянами, а гигантские роботы поборются с кайдзю.

Кто снял?

Вы можете не знать имя Масааки Юасы, он не так известен западному зрителю, как Хаяо Миядзаки или Макото Синкай. Но если вы интересуетесь японской анимацией, то наверняка знакомы с его творчеством. Например, он поставил аниме «Человек-дьявол: Плакса» для Netflix, которое стала хитом 2018 года и взяло главную награду на церемонии Crunchyroll Anime Awards. А еще Юаса снял «Игру разума» и приложил руку к «Времени приключений», для которого придумал эпизод «Пищевая цепочка». Юаса зарекомендовал себя не только как хороший режиссер, но и как выдающийся художник-аниматор.

Почерк Юасы достаточно узнаваемый, особенно если брать во внимание его работы за последние десять лет вроде «Сказа о четырех с половиной татами», «Лу за стеной» или «Ночь коротка, гуляй, девчонка». Визитная карточка режиссера — необычный художественный стиль, сюрреалистичный, немного винтажный, цитирующий американские мультфильмы 1940-х вроде «Классной красной шапочки» и за счет этого заметно выделяющийся на фоне остального современного аниме. Однако в «Руки прочь от кинокружка!» он сильно преобразился — в угоду первоисточнику-манге Сумито Овары. На фоне других фильмов Юасы сериал отрисован достаточно традиционно, в духе фильмов Ghibli. Однако героини изображены почти карикатурно, а в сценах с фантазиями девочек Масааки по-настоящему открывается и показывает фирменный аниме-артхаус.

И что такого классного в этом сериале?

«Руки прочь от кинокружка!» иногда превращается в настоящую документалку о создании аниме. Главные героини почти безостановочно рассказывают о том, как сделать мультфильм убедительным, и подмечают детали, которые обычный зритель вряд ли заметит. Подробной инструкцией это вряд ли можно назвать, однако полезных советов и познавательных моментов в сериале хоть отбавляй.

Например, знали ли вы, как изобразить мощный взрыв? Все просто — нужно сделать резкие переходы между его формами. А то, что даже обычная ветряная мельница требует к себе особого внимания художника? А как сэкономить силы, время и деньги или успеть к дедлайну? Шоу дает ответы на многие вопросы, которые помогут немного разобраться в самых разных аспектах аниме, но, главное, понять, что авторам всегда приходится идти на компромиссы.

Отдельного упоминания заслуживает Саяка Канамори, без которой сюжет сериала топтался бы на месте. Она единственная реалистка в команде и мало интересуется миром аниме, ей намного интереснее быть продюсером и курировать процесс. Но всякий раз, когда девушка появляется в кадре, она перетягивает на себя все внимание: то выбьет дверь ногой, то ругается на подруг из-за их легкомысленности. Героиню озвучила талантливая сэйю (актриса озвучания) Муцуми Тамару.

Бонус

Опенинг «Руки прочь от кинокружка!» — это почти произведение искусства, каждый пиксель которого пронизан любовью авторов к японской анимации. Визуальный ряд и задорная песня «Easy Breezy» японского рэп-дуэта chelmico с первых же секунд настраивает на нужный лад.

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