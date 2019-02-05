«Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» и еще 9 новых аниме-сериалов

Аниме-сезон начинается на месяц позже календарного — в апреле, июле, октябре и январе, а все новинки стартуют, как правило, сразу в начале сезона.

«Башня Бога»

1 апреля

В центре сюжета — мальчик Баам, который большую часть жизни провел у загадочной Башни. За 10 тысяч лет никому так и не удалось постичь тайны строения. По легенде, если добраться до ее вершины, можно исполнить любую мечту и даже стать богом. Сделать это непросто: на этажах поджидают опасности и испытания, которые усложняются с каждым уровнем. Но Баама не слишком заботит награда. Мальчик поднимается на Башню, чтобы вернуть Рахиль — девушку, которая поднялась наверх, чтобы увидеть звезды.

В основу сериала лег одноименный корейский вебтун (веб-комикс) авторства Ли Джон-хви, также известного как Сиу, а за адаптацию отвечал художник и режиссер Такаси Сано, приложивший руку к «Люпену III», нескольким сериям «Психопаспорта» и «Призрак в доспехах: Синдром одиночки».

«Скрытые вещи»

2 апреля

Комедия «Скрытые вещи» рассказывает о Какуси Гото, известном в определенных кругах авторе эротической манги. Какуси внезапно узнает, что у него есть дочь Химэ, которая будет жить с ним. И перед героем встает непростая задача — не дать узнать девочке о том, чем он зарабатывает на жизнь. Каждая серия — это уморительная и неловкая ситуация, в которую попадает Гото.

Сериал снят по популярной японской манге «Секретные амбиции моего отца» Кодзи Кумэты (на минуточку создателя «Прощай, унылый учитель»!). Ее адаптацией занимались режиссер Юта Мурано («Повелитель тьмы: Другая история мира») и сценарист Такаси Аосима (он написал «Двуличную сестренку Умару!» и «Нет игры — нет жизни»).

«Арте»

4 апреля

Флоренция начала XVI века, закат Ренессанса. В центре внимания — молодая аристократка Арте, мечтающая писать картины и посвятить свою жизнь искусству. Вот только мать девушки не особо заботят ее желания, она хочет поскорее найти Арте достойную партию, чтобы вернуть былое влияние семьи. Главная героиня бросает родной дом и просится в ученики в мастерскую, где начинается ее путь как художницы.

Арте озвучила известная сэйю Микако Комацу (голос Сэи Иори из аниме «Гандам: Сконструированные бойцы» и Люпус Регины Беты из «Оверлорд»), а сценарий сериала написала Рэйко Ёсида, за плечами которой крупные проекты вроде «Кэйон!» и «Бакуман».

«Волны, слушайте меня»

4 апреля

Минарэ Кода — обычная официантка, живущая максимально заурядной жизнью. Недавно ее бросил парень да еще и развел на деньги. В один вечер девушка напивается и изливает душу случайному мужчине в баре, а наутро слышит свою слезливую историю по радио. В ярости Минарэ отправляется на радиостанцию и закатывает ее сотрудникам скандал, но оказывается, что это еще одна хитрая уловка: она в прямом эфире импровизированного ток-шоу, а слушатели от нее в восторге. Так начинается путь Минарэ к популярности на радио.

За производство аниме отвечает студия Sunrise. Это она выпустила легендарного «Ковбоя Бибопа», «Код Гиасс» и «Мобильного воина Гандама».

«В поисках божественного рецепта», 5-й сезон

11 апреля

История талантливого и никогда не опускающего руки повара Сомы Юкихиры, мечтающего превзойти отца, близится к завершению. В 2019 году вышли последние главы оригинальной манги Юто Цукуды и Сюн Саэки, а теперь пришло время аниме (оно в эфире с 2015 года). За прошедшие годы Сома прошел огромный путь: поступил в элитную кулинарную академию Тооцуки, завел много друзей, получил признание от учеников и стал номером один в элитной десятке, куда входят только лучшие студенты. В финальной арке ему предстоит сразиться с мастерами кулинарии на конкурсе мирового уровня, правила которого неожиданно изменились. Участников соревнования ждут крайне необычные задания. Сможет ли Сома приготовить деликатес, который не видел свет?

После выхода второго эпизода выяснилось, что третья серия выйдет только 8 мая. Ее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

«Госпожа Кагуя: В любви как на войне», 2-й сезон

11 апреля

Один из знаковых сериалов 2019 года возвращается на экраны. Аниме победило сразу в трех номинациях на главной аниме-премии Crunchyroll Anime Awards и получило звание лучшей комедии. Оригинальная манга Аки Акасаки также взяла награду на премии манги Shogakukan.

По сути, шоу состоит из набора скетчей про двух старшеклассников. Каждый его эпизод — противостояние главных героев, Кагуи Синомии и Миюки Сироганэ, которые руководят ученическим советом элитной академии. Подростки тайно влюблены друг в друга, но никто не решается сделать первый шаг, поэтому их отношения превращаются в настоящую войну. У каждого есть план, как испортить жизнь пассии. Ничего путевого обычно из этого не выходит, но закадровый голос на всякий случай ведет счет. Со временем пара становится только ближе, но война между Кагуей и Миюки еще не окончена.

«Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»

23 апреля

В 2045 году мир на фоне экономического краха погружается в Устойчивою войну и сталкивается с новой угрозой — неким постчеловеком, превосходящим по силе и интеллекту даже киборгов. Бывшие члены Девятого отдела службы общественной безопасности Японии, подрабатывающие наемниками на Западном побережье Америки, собираются вместе во главе с майором Мотоко Кусанаги, чтобы противостоять этому существу.

«Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» — продолжение культового сериала «Синдром одиночки» 2002 года. Сиквелом, который выйдет на Netflix, занимаются люди, хорошо знакомые с франшизой. За постановку отвечают сразу два опытных режиссера — Кэндзи Камияма и Синдзи Арамаки, а дизайн персонажей разрабатывал российский художник Илья Кувшинов. Правда, фанаты с момента анонса «Синдрома одиночки 2045» настроены к нему крайне скептично. Сериал полностью снят с использованием 3D-графики, которую любители японской анимации не особо ценят.

«Совершенно новое животное»

Май

Еще один потенциальный хит студии Trigger, подарившей зрителям «Убить или быть убитым», «Академию ведьмочек», «Гридмена» и «Промара». Режиссирует «Совершенно новое животное» Ё Ёсинари, ключевой аниматор «Евангелиона» и дизайнер «Гуррен-Лаганна». Первые шесть эпизодов вышли еще 21 марта, а остальные должны выйти в мае (точной даты пока нет). Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где зверолюди вынуждены жить отдельно от презирающего их человечества, в Анима-Сити. Только там они могут не скрывать свою истинную натуру. Главная героиня, Митиру Кагэмори, с детства была обычным человеком, ходила в школу и веселилась с друзьями, но однажды превратилась в необычного тануки, способного менять форму своих конечностей. Героине предстоит узнать, почему это произошло и как это связано с опытами над людьми.

«Как и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается», 3-й сезон

Май

Третий и последний сезон школьного ромкома «Как и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается» (сериал известен под сокращенными названиями Oregairu и Hamachi). Также, судя по чартам, это один из самых ожидаемых аниме-сериалов весны. Дело в том, что предыдущий сезон закончился на самом драматическом моменте, а продолжение фанаты ждали целых пять лет. В финале второго сезона создатели подводили к тому, что главные герои-старшеклассники — скромный Хатиман, холодная Юкино и задорная Юи — вот-вот признаются друг другу в своих чувствах. Однако аниме оборвалось на просьбе одной из героинь со слезами на глазах выслушать ее.

Над аниме снова работает студия Feel, чья специализация — романтические слайсы (повседневные истории) с элементами комедии. Feel также выпустила «Поцелуй сестер», «Какая красивая луна!» и «Хинамацури».

Третий сезон должен был выйти 9 апреля, но из-за коронавируса его отложили.

«Жизнь без оружия», вторая часть

Май

Пожалуй, самым необычным сериалом осеннего сезона 2019 года стал экшен «Жизнь без оружия», снятый по одноименной манге. Главный герой Дзюдзо Инуи — экстенд, человек, которому во время войны модифицировали тело. На месте головы у него находится… огромный револьвер. Причем сам он из него стрелять не может, для этого нужен напарник. Дзюдзо не единственный человек с такой модификацией. Он мечтает найти того, кто сделал из него и сотни других людей живое оружие, но пока вместе с помощницей Мари помогает расследовать дела, связанные с другими экстендами.

Изначально вторая часть первого сезона должна была выйти 9 апреля, однако из-за пандемии коронавируса продолжение сезона покажут позже, предположительно в мае.



