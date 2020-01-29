Сериалы апреля: «Беги», «Миссис Америка» и «Убивая Еву»

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Топ-5

«Беги», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека», 13 апреля

Руби Ричардсон и Билли Джонсон (Меррит Уивер и Донал Глисон) были вместе в колледже, но потом расстались. Правда, пообещали себе, что если один из них напишет слово «беги», то другой ответит тем же, они бросят все и встретятся на Центральном вокзале в Нью-Йорке, чтобы отправиться в путешествие по Америке. Спустя 17 лет так и происходит: Руби получает от Билли кодовое СМС прямо на парковке перед классом йоги и пускается в бега, прочь из тихого городка, от опостылевшего мужа и двоих детей. Билли, в свою очередь, бросает успешную, казалось бы, карьеру лайф-коуча. И вот герои в одном поезде, у них мораторий на личные вопросы на сутки, они пытаются быть такими же легкими и веселыми, как прежде, но настоящая жизнь с ее проблемами не отпускает и не дает забыться. Главный вопрос, который волнует и Руби, и Билли: почему же все-таки они оба написали «беги» и побежали? И стоило ли оно того? Продюсирует сериал Фиби Уоллер-Бридж, которая также появится во второстепенной роли, а сценарий написала Вики Джонс. Предыдущий совместный проект этой парочки — культовый сериал «Дрянь», собравший недавно множество призов, включая «Золотой глобус» и «Эмми».

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«Убивая Еву», 3-й сезон

HBO / «Амедиатека», 13 апреля

Третий сезон продолжает историю бывшей сотрудницы британских спецслужб Евы Поластри (Сандра О) и наемной убийцы Вилланель (Джоди Комер). Сюжет пока что держится в тайне, ведь главная интрига — то, как Еве удалось вернуться к жизни после столкновения с Вилланель. Известно лишь, что Фиби Уоллер-Бридж, одна из сценаристов и продюсеров сериала, сыграет жертву Вилланель, а сладкая парочка героинь отправится в места еще более захватывающие, удивительные и необычные, чем когда-либо. Напомним, что визитная карточка сериала — новый продюсер для каждого сезона. В первом сезоне это была Фиби Уоллер-Бридж, во втором — Эмиральд Феннел, а в предстоящем за штурвал встанет Сюзанн Хиткот, которая значится в числе сценаристов; она же продюсировала для Apple TV+ «Видеть» с Джейсоном Момоа. «Убивая Еву» уже продлен на четвертый сезон.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Миссис Америка», 1-й сезон

Hulu, 15 апреля (первые три серии)

Девятисерийный проект расскажет о феминистском движении 1970-х годов, причем с точки зрения консервативной активистки Филлис Шлэфли. Она яростно противостоит тем, кто отстаивает принятие поправок в закон о равных правах мужчин и женщин. «Это борьба не за равноправие, она за власть», — объясняет свою позицию Филлис, утверждая, что воюет за право женщины быть женой и матерью, а мужчины — приравнивать вопрос «Ужин готов?» к фразе «Я тебя люблю». В роли Шлэфли — Кейт Бланшетт. Для обладательницы «Оскаров» и «Золотых глобусов» эта роль будет первой на американском телевидении. Ее противниц — феминисток второй волны Глорию Стайнем, Бетти Фридан, Ширли Чисхолм, Беллу Абзуг и Джилл Ракелсхаус — играют Роуз Бирн, Трейси Ульман, Узо Адуба, Марго Мартиндейл и Элизабет Бэнкс. Также в сериале заняты Джеймс Марсден и Сара Полсон. Автором стала канадская сценаристка Дави Уоллер, на чьем счету «Безумцы», «Остановись и гори» и «Отчаянные домохозяйки».

«Защищая Джейкоба», 1-й сезон (мини-сериал)

Apple TV+, 24 апреля

В главных ролях — завидный дуэт, Джейден Мартелл из «Оно» и Капитан Америка Крис Эванс, который возвращается на малый экран впервые с 2000 года. Также актер выступает исполнительным продюсером сериала. Автором сценария стал Марк Бомбэк, известный по фильмам «Король вне закона» и «Планета обезьян: Война», а режиссером — Мортен Тильдум, номинированный на «Оскар» за «Игру в имитацию». В основу сериала лег одноименный роман Уильяма Ландея, выпущенный в 2012 году. По сюжету помощник окружного прокурора Энди Барбер расследует убийство 14-летнего мальчика, и ниточка улик приводит к Джейкобу, сыну Энди. Хладнокровие и выдержка помощника прокурора дают трещину, когда в профессиональную деятельность вмешиваются дела семьи. «Защищая Джейкоба» стал последней покупкой Apple TV+ у Paramount TV.

«Зулейха открывает глаза» (мини-сериал)

«Россия 1», апрель

Масштабная экранизация дебютного романа Гузель Яхиной, получившего множество литературных премий и ставшего хитом у публики. История раскулачивания зажиточных татар и коллективизации в 1930-е годы показана глазами маленькой и тихой Зулейхи в исполнении Чулпан Хаматовой. Сначала Зулейха жила практически безмолвной рабой при муже, затем ее арестовали и погнали в Сибирь по каторжному маршруту. До берегов Ангары из 400 человек добираются лишь 30 ссыльных. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, воры и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы — все они общими силами вынуждены бороться за выживание и голыми руками отстраивать поселок, так как их бросили в тайге без еды, инструментов и теплой одежды. Яхина утверждает, что историческую часть романа писала не только по документам и мемуарам, но и по рассказам бабушки, которую в 16 лет раскулачили и также отправили на Ангару. Писательница довольна тем, каким получился сериал. По ее словам, важно не то, как точно экранизирована книга, а то, что в проекте отражается «голос большой страны, история всех раскулаченных людей». Из персонажей, которых нет в романе, в сериале появляется Настасья, героиня Юлии Пересильд — дитя революции, начитавшаяся плакатов и уверенная в своей правоте. Также в проекте сыграли Сергей Маковецкий (профессор Лейбе), Александр Баширов (зэк Горелов), Роман Мадянов (Зиновий Кузнец), Роза Хаируллина (свекровь Упыриха) и Евгений Морозов (комендант Игнатов), который так привык командовать арестантами с пистолетом в руках, что потом чувствовал себя неуютно без оружия.

Основные премьеры

«Мисс Скарлет», 1-й сезон

UKTV / КиноПоиск HD, 1 апреля

Британский викторианский детектив от режиссера «Мерлина» и «Быть человеком» Деклана О’Двайра. Элиза Скарлет (Кейт Филлипс из «Короны» и «Острых козырьков») остается без средств к существованию, когда ее отец умирает. Но, вместо того чтобы срочно выходить замуж, Элиза решает возглавить отцовское детективное агентство. В мире мужчин выжить непросто, и Элиза находит делового партнера — инспектора Скотленд-Ярда Уильяма Веллингтона, игрока, пьяницу и бабника по кличке Герцог (Стюарт Мартин из киноверсии «Аббатства Даунтон»). Так Элиза становится первой женщиной-детективом в Лондоне XIX века. О’Двайр описывает сериал как викторианское «Детективное агентство „Лунный свет“» и обещает, что, несмотря на всю иронию и веселость, его детище при этом разоблачает предрассудки той эпохи по отношению к женщинам и проводит параллели с современным обществом. Добавим, что, помимо фирменного британского юмора и атмосферы, здесь стоит обратить внимание и на невероятно стильные наряды мисс Скарлет.

«Рассказы из Петли», 1-й сезон

Amazon, 3 апреля

Вдохновением этого восьмисерийного фантастического проекта стал артбук шведского сай-фай-визионера Симона Сталенхага. Речь пойдет о городке, рядом с которым находится «Петля» — машина, созданная, чтобы разгадать тайны Вселенной. Благодаря такому удачному соседству жители получают доступ к самым удивительным вещам и событиям. Авторами сериала стали Натаниэль Халперн («Легион») и Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция»), продюсером выступил Марк Романек («Не отпускай меня»), а главную роль исполнили Ребекка Холл («Престиж», «Железный человек 3») и Джонатан Прайс («Игра престолов», «Два Папы»).

«Домой засветло», 1-й сезон

Apple TV+, 3 апреля (первые три серии)

Главная героиня, юная журналистка-расследовательница, переезжает из Бруклина в городок своего отца и обнаруживает там правду о страшном преступлении, которое жители, включая папу, тщательно скрывают. Сериал основан на реальной истории журналистки-подростка Хильде Лайсиак. Девятилетняя девочка основала с помощью отца собственную газету и на несколько часов раньше СМИ сообщила в ней об убийстве в городе. Произошедшее вызвало критику в социальных сетях, где пользователи возмущались тем, что маленькая девочка освещает такие новости, и советовали ей «пойти играть в куклы». Хильде в сериале (фамилию героини изменили на Лиско) сыграла юная звезда «Проекта „Флорида“» Бруклин Принс, а сама Лайсиак консультировала сценаристов. В роли отца девочки — знакомый зрителям по «Облачному атласу» Джим Стёрджесс. В режиссерской команде значится Джон М. Чу, снявший хит американского проката 2018 года «Безумно богатые азиаты».

«Харли Квинн», 2-й сезон

DC Universe / КиноПоиск HD, 4 апреля

Главная героиня и ее разношерстная команда продолжают покорять Готэм — разбираются со злодеями-конкурентами, сражаются с надоедливыми героями — и делают это весело, с шутками ниже пояса и литрами анимационной крови. Во втором сезоне мультсериала для взрослых появятся Женщина-кошка (ее озвучит Санаа Лэтэн) и Мистер Фриз (заговорит голосом Альфреда Молины). Еще ходят слухи о развитии романтических отношений между Харли и Ядовитым Плющом (Кейли Куоко и Лэйк Белл вернутся к озвучанию своих героинь). О желании ввести такой поворот говорил и сам создатель шоу Джастин Халперн. Также он отмечал в Twitter, что Кайтмен (Мэтт Оберг) пережил разрушение Готэм-Сити, а во втором сезоне появится новый злодей, заклятый враг Кайта.

«Пивные братья», 1-й сезон

Netflix, 10 апреля (все серии)

Братья Вильгельм и Адам управляют пивоварней, но при этом все время ссорятся, не признают и критикуют таланты друг друга. Основной предмет стычек — различные техники приготовления пива. При этом, как часто бывает, такие разные братья только дополняют друг друга. Продюсируют комедию тоже братья — Грег и Джеф Шафферы, известные по таким проектам, как «Игры Гудвина» и «Лига», а главные роли исполняют Алан Айсинберг («Оранжевый — хит сезона») и Майк Кастл («Американский папаша»).

«Потерянный рай», 1-й сезон

Spectrum, 13 апреля

Шоураннер сериала «Кровь и нефть» Роудс Фишбёрн снял мистический детективный триллер о тайнах прошлого с Джошем Хартнеттом в главной роли. Его персонаж — любящий муж и отец двоих детей Йейтс Форсайт, который спустя годы возвращается с семьей из Калифорнии в родной городок в штате Миссисипи. Дома Форсайта подстерегают тайны прошлого, многие из которых связаны с его покойной сестрой. Помимо Хартнетта, в сериале снялись Ник Нолти, Барбара Херши и Бриджет Риган, а одним из режиссеров вместе с Фишбёрном стал Джон Ли Хэнкок, снявший «Спасти мистера Бэнкса».

«Материалы для взрослых», 1-й сезон (мини-сериал)

Channel 4 / КиноПоиск HD, 17 апреля

Режиссер сериалов «Темные начала» и «Траст» Доун Шадфорт снял четырехсерийную драму о буднях порноиндустрии и ее влиянии на массовую культуру. Джолин Доллар (Хейли Сквайрс из «Я, Дэниэл Блейк») — мать троих детей, успешная женщина и одна из самых известных британских порноактрис. Однажды на съемочной площадке она знакомится с 19-летней Эми, и эта встреча разрушает ее карьеру, репутацию и личную жизнь. Звезда комедий конца 1990-х Руперт Эверетт («Свадьба лучшего друга», «Как важно быть серьезным») играет лучшего друга героини, продюсера и бизнесмена Кэррола Куинна. За сценарий отвечает Люси Кирквуд, подарившая миру культовых «Молокососов», так что в жесткости и правдивости сериала можно быть уверенными.

«Дьяволы», 1-й сезон

Sky / «Амедиатека», 18 апреля

Итальянский сериал по мотивам романа Гвидо Мария Бреры о трейдерах крупного банка, которые раскрыли всемирный финансовый заговор во время кризиса 2008 года. В центре сюжета — молодой и успешный Массимо Руджеро (Алессандро Борги). Он трудится в лондонском офисе крупнейшего американского банка и приносит своим боссам по сотне миллионов долларов. Массимо готовится стать вице-президентом компании, как вдруг его жена-наркоманка впутывается в скандальную историю, и генеральный директор Доминик Морган (Патрик Демпси) тут же лишает Массимо своей поддержки. Внезапно Морган умирает, и все подозрения по участию в скандале падают на Руджеро. Пытаясь оправдать свое имя и добиться справедливости, биржевой маклер оказывается втянут в политический заговор, связанный с ливийской войной, французским политиком Домиником Стросс-Каном и финансовым кризисом. Режиссером сериала выступили Ник Харран, на счету которого две серии «Шерлока» и пять эпизодов «Доктора Кто», и Жан Микелини, снявший «Медичи: Повелители Флоренции» и затем сиквел «Великолепные Медичи».

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Полуночное Евангелие», 1-й сезон

Netflix, 20 апреля (все серии)

Новый восьмисерийный анимационный сериал от комика Дункана Трассела и создателя «Времени приключений» Пендлтона Уорда — очень вольная адаптация подкаста Duncan Trussel Family Hour, которая выглядит еще более странной, чем культовый «Рик и Морти». Netflix описывает «Полуночное Евангелие» как «психокосмическое путешествие», но слово «психоделическое» подошло бы больше. В центре событий — космический путешественник-подкастер Клэнси, обладатель сломанного «мультивселенного стимулятора», который бросил свой уютный дом на Хроматической Ленте и отправился брать интервью у существ в погибающих мирах. За галлюциногенную анимацию отвечала студия Titmouse, уже работавшая над другим проектом Netflix — «Большим ртом».

«Банды Лондона», 1-й сезон (мини-сериал)

Sky Atlantic / Cinemax, 23 апреля

Британо-американский экшен в десяти сериях расскажет о междоусобной войне между лондонскими бандами после убийства главы одной из группировок Финна Уоллеса (Колм Мини). Никто не знает, кто заказал Уоллеса-старшего, и, чтобы сохранить равновесие, преступный мир срочно готовит коронацию Шона Уоллеса (Джо Коул из «Острых козырьков» недавно впечатлил публику фактурной ролью в «Боях без правил»). Уоллес-младший импульсивен и горяч, он жаждет мести и готов утопить город в крови. Ему срочно нужны союзники, и таким может стать Эллиот Финч (Сопе Дирису), неудачник, чей интерес к семье Уоллес — пока что загадка. Шоураннер сериала — режиссер двух «Рейдов» Гарет Эванс. Вместе с ним в режиссерском кресле находятся такие мастера экшен-хорроров, как Корин Харди («Проклятие монахини») и Ксавье Жанс («Азбука смерти», «Разделитель»). Среди сценаристов и продюсеров сериала — автор адаптации «Маленькая барабанщица» Клер Уилсон. Судя по трейлеру, нас ждет микс «Острых козырьков» и Шекспира в декорациях Лондона Гая Ричи.

«Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045», 1-й сезон

Netflix, 23 апреля (все серии)

Продолжение популярной аниме-франшизы, как всегда, злободневно. После глобального финансового кризиса мир охвачен так называемой Устойчивой войной, управляет которой искусственный интеллект. Девятый отдел, где трудится майор Мотоко Кусанаги, превратился в наемников и колесит по Западному побережью США, где и сталкивается с новой угрозой — существом, превосходящим самих киборгов. Автор оригинального «Призрака в доспехах» и всей франшизы Масамунэ Сиро — в сценаристах, а персонажей разработал российский художник Илья Кувшинов. Еще из примечательного: впервые в анимационном сериале использовались CGI-анимация и технология захвата движения с 3D-графикой.

«Страшные сказки: Город ангелов», 1-й сезон

Showtime / «Амедиатека», 27 апреля

Спин-офф британского нуар-хоррора «Страшные сказки» развернется на американской земле с абсолютно новыми персонажами и 40 лет спустя. Детективы Тьяго Вега (Дэниэл Дзоватто) и его напарник Льюис Мишнер (Нэйтан Лейн) расследуют шокирующее убийство в Лос-Анджелесе 1938 года и сталкиваются со странной и могущественной силой — демонессой Магдой в исполнении Натали Дормер, которая может превращаться в кого угодно. Принцесса роз из «Игры престолов» в дьявольском образе — это не единственная причина смотреть сериал. Сюжет построен на миксе городских легенд Лос-Анджелеса и мексикано-американского фольклора, а помимо демонов в нем действуют шпионы Третьего рейха и набирающие силу телепроповедники. Из оригинальных «Страшных сказок» в новую версию перекочевал Рори Киннер — теперь он играет не Франкенштейна, а главу пронацистской организации Питера Крафта.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Я знаю, что это правда», 1-й сезон (мини-сериал)

HBO / «Амедиатека», 28 апреля

Экранизацию одноименного романа Уолли Лэмба снял режиссер и сценарист драмы «Место под соснами» Дерек Сиенфрэнс. Марк Руффало играет братьев-близнецов, Доминика и Томаса, причем последний страдает от параноидальной шизофрении. Доминик вынужден мириться с жизнью «нормального близнеца» рядом с психически больным братом, также он переживает смерть первенца и выясняет неприятные семейные секреты, а Томас готов пожертвовать собой, чтобы остановить войну в Персидском заливе. Как и роман, сериал исследует человеческое горе, неудачи, утрату и неразрывную связь личного и семейного.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Ошибка 404», 1-й сезон

Sky One / «Амедиатека», 30 апреля

Недалекое будущее. Детективы-инспекторы Джон Мэйджор и Рой Карвер (Стивен Грэм из «Большого куша» и Дэниэл Мейс из «Изгоя-один) — лучший полицейский дуэт в отделе по борьбе с преступностью. Однажды на задании Мэйджор погибает, но начальство не готово потерять такого ценного сотрудника и отправляет тело детектива на оживление с помощью экспериментальной программы искусственного интеллекта. После чудесного воскрешения Мэйджор выглядит и разговаривает как прежде, он все такой же высокомерный фанат работы, но инстинкты и навыки в ловле преступников, увы, утеряны. И теперь Карверу придется заново учить напарника, как быть крутым детективом. Сняли эту шестисерийную комедию режиссер «Городских легенд» Аль Кэмпбелл и Бен Палмер (он только что сделал еще одну свежую британскую комедию — «Настрогали» с Мартином Фриманом).

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Король: Правитель вечности», 1-й сезон

Netflix, апрель (все серии)

Южная Корея продолжает радовать качественными проектами в сверхпопулярном жанре фэнтези-мелодрамы. Режиссер «Потомков солнца» Пэк Сан-хун в 16 сериях расскажет историю любви на два параллельных мира. Король Ли Гон пытается закрыть портал между двумя измерениями, открытый злыми силами. Инспектор полиции Чон Тхэ-ыль, которая попадается королю на пути, хочет защитить своих близких, но, конечно же, поддается чувствам к невероятному красавцу из другого мира. В главных ролях — самая популярная азиатская знаменитость Ли Мин-хо и драматическая актриса Ким Го-ын, а сценарий написала автор южнокорейских хитов «Гоблин» и «Потомки солнца» Ким Ын-сук.

«Надежда», 1-й сезон



START, апрель

Надежда (Виктория Исакова), на первый взгляд, ничем не примечательная москвичка: любящий муж, дочь-подросток, интересная работа стюардессой на частных рейсах. Но на самом деле Надежда — безжалостная киллерша, которая ловко обращается с оружием и не оставляет следов. Причина такой специфической работы кроется в прошлом из 1990-х, разделившем жизнь героини на до и после: когда-то ее вытащили из тюрьмы, и теперь она должна повиноваться благодетелям. Но Надежда устала вести двойную игру и готова определиться, кто же она на самом деле — доктор Джекил или мистер Хайд. Исакова уже второй раз работает с режиссером Еленой Хазановой — в начале марта в прокат выходила биографическая драма «Один вдох», для съемок в которой актрисе пришлось научиться дайвингу и задерживать дыхание на две минуты. Ради этого сериала режиссер заставила Исакову пройти спецподготовку, научиться специфической пластике и владению оружием. Хазанова также уверяет, что развивала мир «Надежды» по логике комикса, когда герои живут в двух мирах, и параллельный гораздо интереснее, чем реальный.

Кроме того

»…и в бедности», 1-й сезон (CBS, 2 апреля). Ситком от шоураннера «Американской семейки» Алекса Хершлага. Муж и жена лишились поддержки богатого отца и вынуждены переехать к сестре жены, Джеки, эксцентричной матери-одиночке.

«Все схвачено», 4-й сезон (CBS, 2 апреля). Семейная комедия с Мэттом ЛеБланом возвращается с четвертым сезоном, в котором главный герой, вынужденный стать домохозяином, продолжит совершенствоваться в воспитании троих детей и создании домашнего уюта.

«Сирена», 3-й сезон (Freeform / КиноПоиск HD, 3 апреля). После нападения на нефтяную вышку русалкам грозит уничтожение, и они уплывают в море, а Бену и Мэдди остро не хватает своей хвостатой подруги Рин.

«Человек будущего», 3-й сезон (Hulu, 3 апреля). Персонажи Джоша Хатчерсона, Дерека Уилсона и Элизы Куп попытаются вырваться из плена и не только вернуть свою репутацию, но и исправить сделанные за два сезона ошибки.

«Звоните ДиКаприо!», 1-й сезон (ТНТ, 6 апреля). Хит Жоры Крыжовникова с Александром Петровым в роли зазвездившегося актера, чью жизнь перевернул диагноз ВИЧ, вышел еще осенью 2018 года на онлайн-платформе PREMIER и вот наконец-то добрался до телеэкранов.

«Полицейский с Рублевки», 6-й сезон (ТНТ, 6 апреля). Герой Александра Петрова, Гриша Измайлов, женился и уехал в бессрочное романтическое путешествие по миру, поэтому на передний план выходит полковник Яковлев в исполнении Сергея Бурунова. Он возглавит новую Академию полиции и должен будет в кратчайшие сроки воспитать лучшие кадры в стране.

«Последний настоящий гангстер», 3-й сезон (TBS, 7 апреля). В продолжении ситкома от Джордана Пила и Джона Карсьери Трэй (Трэйси Морган) находит новую работу и жилье в модном районе Бруклина.

«Хорошая борьба», 4-й сезон (CBS / «КиноПоиск + Амедиатека», 10 апреля). В новом сезоне спин-оффа «Хорошей жены» большие перемены: Reddick, Boseman & Lockhart становится дочерней компанией крупной международной фирмы, и Диана (Кристин Барански) с коллегами остро ощущают потерю независимости.

«Белая ворона», 4-й сезон (HBO / «КиноПоиск + Амедиатека», 13 апреля). Исса уходит с работы, чтобы посвятить свое время важному проекту, в то время как Молли пытается найти баланс между новыми отношениями и работой.

«Пекарь и красавица», 1-й сезон (ABC, 13 апреля). Адаптация израильского ромкома, действие которого перенесено в Майами. Даниэль Гарсиа (Виктор Расук) работает в семейной пекарне выходцев с Кубы и однажды влюбляется в мировую суперзвезду Ноа Гамильтон (Натали Келли).

«Чем мы заняты в тени», 2-й сезон (FX, 15 апреля). В истории трех вампиров из Нью-Йорка акценты переместятся на их слугу Гильермо (Харви Гильен), а также других знакомых и незнакомых сверхъестественных персонажей.

«Жизнь после смерти», 2-й сезон (Netflix, 24 апреля). Рики Джервэйс не раскрывает подробностей сезона, лишь уверяет, что он получился еще лучше первого и что все персонажи вернутся в продолжение.

«Жизнь», 3-й сезон (Starz, 26 апреля). Старая семейная тайна в третьем сезоне внесет очередной раскол в наладившиеся отношения сестер Эммы и Лин.

«Последнее королевство», 4-й сезон (Netflix, 26 апреля). История Утреда Беббанбургского (Александр Дреймон), снятая по романам Бернарда Корнвэлла, продолжится. На этот раз он бросит вызов своему дяде Элфрику (Джозеф Миллсон). В основе сезона — книга «Языческий лорд», вышедшая в 2013 году.